L’Ohio italiano letto su Twitter a urne chiuse. Ecco i principali commenti

Il Molise doveva essere una vittoria quasi certa per il Movimento 5 stelle in vantaggio fino all’ultimo. Invece come spesso capita, la situazione si è ribaltata a favore del centrodestra.

Il merito non è solo di Silvio Berlusconi che si è molto speso per la campagna elettorale, ma anche di un centrodestra che si è presentato unito e ha vinto. Con un’alta probabilità di bissare in Friuli.

Ecco come hanno reagito a caldo i politici e gli opinionisti che hanno seguito le elezioni nella Regione considerata una sorta di Ohio nostrano.

Netta vittoria in #Molise. Donato #Toma è il nuovo presidente, #forzaitalia il primo partito della coalizione: e ai nostri voti vanno senza alcun dubbio sommati quelli delle liste Orgoglio Molise e Popolari per l’Italia, nate a sostegno del nostro candidato governatore. pic.twitter.com/IoNAFJR7jR — Forza Italia (@forza_italia) 23 aprile 2018

#Molise Lo vogliamo dire chiaro? Nei voti di lista: Centro destra dal 29,8% delle elezioni politiche del 4 marzo al 50,3% con Forza Italia 1o partito, M5S da 44,8 a 30,8, Centro sinistra + LeU da 21,8 a 18. Una vittoria di Berlusconi e di tutto il centro-destra. Sconfitta M5S — Lucio Malan (@LucioMalan) 23 aprile 2018

#Molise complimenti e buon lavoro a #Toma. Questa vittoria ottenuta col fondamentale contributo di #FdI, unico partito che cresce rispetto alle politiche, è un’altra indicazione per #Mattarella: gli italiani vogliono un governo e un programma di centrodestra ST — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 23 aprile 2018

Donato #Toma è il nuovo Presidente della Regione #Molise e @forza_italia è il primo partito della coalizione di centrodestra. Gli italiani continuano a darci fiducia! Ora guardiamo all’Italia e ripartiamo dal #centrodestra unito per dare un governo al Paese. #MettiamociAlLavoro pic.twitter.com/gElhnX8Q7c — Mariastella Gelmini (@msgelmini) 23 aprile 2018

Grazie al presidente @berlusconi che, con la sua presenza in #Molise, ha dato il colpo decisivo per la volata finale; grazie alla nostra coordinatrice Annaelsa Tartaglione, ai nostri parlamentari, amministratori e militanti che hanno condotto una campagna elettorale straordinaria — Mariastella Gelmini (@msgelmini) 23 aprile 2018

++ Salvini: Molise fa chiarezza, governo centrodestra-M5s senza Pd ++ https://t.co/R5ION5fDA5 — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) 23 aprile 2018

Sui comuni finora scrutinati in Molise (se i dati sono corretti perché alcune cose sono un po’ illogiche) rispetto alle politiche (dati controllati paese per paese) si registra un calo del m5S, un ulteriore calo del PD e una forte avanzata del CDX #Centrodestra si dimostra anche oggi prima forza politica #Paese.Complimenti a #Berlusconi X generosa campagna elettorale e in bocca al lupo al nuovo Presidente del #Molise #Toma.Ti aspettiamo in Conferenza delle Regioni X aiutarci a cambiare Paese!#cambiamoinsieme l'Italia ?? — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 23 aprile 2018 — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) 23 aprile 2018

Davvero un risultato storico in #Molise: 31% del M5S, mentre FI è al 9% e Lega e PD sono all’8%. Nonostante questi numeri, faremo un’opposizione ferma e credibile. — Mirella Liuzzi (@mirellaliuzzi) 23 aprile 2018

Il M5S arranca, il Pd svanisce, la Lega abbassa la cresta, il centridestra uniti vince. Il Molise è piccolo ma ne dice di cose — Antonio Polito (@antoniopolito1) 23 aprile 2018

Il M5S arranca, il Pd svanisce, la Lega abbassa la cresta, il centridestra uniti vince. Il Molise è piccolo ma ne dice di cose — Antonio Polito (@antoniopolito1) 23 aprile 2018

18 aprile, Di Maio: “Il Molise sarà la prima Regione in assoluto con un nostro presidente. Vinciamo e torno qui da premier”. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 23 aprile 2018

Luigi Di Maio invece si affida per i suoi ringraziamenti a Facebook:

Voglio dire grazie ad Andrea Greco per l’impegno e la passione con cui ha portato avanti una campagna elettorale non facile. Il MoVimento 5 Stelle si è presentato da solo mentre dall’altra parte c’erano grandi ammucchiate che ora rischiano di sciogliersi come neve al sole, come la Sicilia insegna, e che difficilmente potranno lavorare per il bene dei molisani.

Donato Toma era sostenuto da una coalizione composta da 9 liste, di queste nemmeno una è riuscita a raggiungere il 10% dei voti. I partiti che insieme rappresentano il centrodestra a livello nazionale – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – insieme superano appena il 22%.

Il nostro Andrea Greco, da solo, supera il 38%. Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione.

Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al Paese un governo che finalmente lavori per i cittadini.

ultima modifica: da