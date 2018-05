Aldo Moro e tutte le intuizioni sulle crisi future

Studiando la storia politica di Moro vi si scorge l’immagine di un politico scomodo, per tutti. La sua visione lungimirante della politica interna e internazionale spesso si è scontrata con le posizioni rigide, parziali e manichee. Moro, ad esempio, si spese a lungo per spiegare all’ambasciatore americano in Italia che l’ingresso dei comunisti nella maggioranza parlamentare non avrebbe in alcun modo intaccato la linea filo-atlantica della politica estera italiana, ma anzi, era un passaggio necessario per preservarla. Per questo, tra gli americani, c’era chi riteneva il suo metodo levantino, d’una furbizia mediterranea.

Per fare tesoro del pensiero politico di Moro e della Dc, il partito di cui Moro è stato uno dei più autorevoli esponenti, occorre innanzitutto comprendere che la storia della Dc è stata legata intimamente al contesto storico in cui si è sviluppata, e non è perciò riproducibile. Tuttavia, un elemento della politica di quel partito è ancora attuale e andrebbe recuperato. La Dc è riuscita in anni difficili a garantire la coerenza della politica italiana. Tale coerenza, specialmente in politica estera, permetteva al Paese anche una certa dose di autonomia, di Moro si ricorda ad esempio l’attenzione peculiare ai Paesi mediterranei e a quelli del Terzo mondo. Tutto ciò però non andava mai in contraddizione con la linea filo-atlantica e profondamente europeista. Da quando la Dc non c’è più, l’Italia è diventata incerta. Prima con la politica ondivaga dei governi Berlusconi, che vacillavano tra le scelte filo-americane che mettevano in discussione la fedeltà europeista e le sintonie personali con Putin. Oggi, addirittura, c’è chi mette in discussione le radici europeiste. Tutto ciò è semplicemente insostenibile per un Paese che ambisce ad avere un ruolo nel mondo. Ricordare Moro oggi non deve servire a rivisitare improbabili teorie complottiste né ad abbandonarsi a sterili nostalgie. Piuttosto, della lezione morotea dobbiamo imparare a riproporre quella nozione di politica come servizio e quell’idea dei partiti come strumento per il governo del Paese, capaci di anteporre ai propri interessi elettoralistici, l’interesse generale del Paese.