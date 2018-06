Alleati per difendere la democrazia. La spinta di Rasmussen

Il primo vertice sulla democrazia di Copenaghen offre l’opportunità di riaffermare i principi che spesso diamo per scontati: libertà, democrazia, mercati e società aperte. Per troppo tempo abbiamo ritenuto che questi valori fossero indiscutibili. E, come il racconto di Hans Christian Andersen “I vestiti nuovi dell’imperatore”, ci siamo rifiutati per troppo tempo di vedere la nuda verità. La verità è che la democrazia è in declino in ogni regione del mondo.

È ironico che i cittadini che vivono in società democratiche non siano mai stati così liberi, autonomi, pacifici e abbiano tante opportunità; eppure molte di queste stesse persone non sentono più che i nostri sistemi democratici siano al loro servizio. In quanto amanti della libertà e della democrazia, dobbiamo chiederci che cosa non va e come risolvere questo pericoloso problema.

I risultati del primo Indice di percezione della democrazia mostrano come la democrazia si trovi ad affrontare una crisi di legittimità, mentre i regimi non democratici stanno infondendo fiducia nei cuori e nelle menti dei cittadini. Nel frattempo, Stati autocratici e antidemocratici stanno armando con successo le nostre società libere. Diffondono paura e confusione e trasformano la nostra libertà in una debolezza strategica quando dovrebbe essere il nostro bene più prezioso.

Vorrei citare il primo vicepresidente degli Stati Uniti, John Adams, che disse: “Ricordate, la democrazia non dura mai a lungo. Ben presto si spreca, si esaurisce e si uccide”. È necessario dimostrare che John Adams aveva torto, per garantire che la nostra libertà e le nostre democrazie non vadano mai sprecate. Ma non sottovalutiamo la portata di questa sfida. Il fondamento del nostro ordine internazionale basato su regole è minacciato da forze interne e esterne. L’alleanza transatlantica è stata messa in discussione. Il sistema commerciale multilaterale è ai margini. E le nostre elezioni rischiano di ingerenze e di fallire.

Non è necessario che sia così. Possiamo invertire il declino della preminenza del mondo democratico, ma ciò richiede un’alleanza di Stati democratici che si uniscano in questo sforzo comune. La crescita economica sostenuta, il miglioramento del tenore di vita e la relativa pace degli ultimi 70 anni non sono stati casuali. Erano il sottoprodotto di un mondo la cui architettura è stata costruita dalle ceneri della guerra. Le democrazie mondiali hanno costruito un nuovo ordine mondiale multilaterale, guidato dagli Stati Uniti. I presidenti americani come Truman, Kennedy e Reagan non hanno avuto paura di mostrare una leadership globale determinata. Essi hanno capito che questi sforzi esaustivi, a loro volta, hanno reso grande l’America. Questi presidenti avevano visto come gli Stati Uniti avevano deciso di camminare dall’altra parte della strada mentre l’Europa bruciava.

Ma i cattivi non rimangono nel loro quartiere. Alla fine portano la lotta fino a voi. E il costo della loro sconfitta è alto. L’America è testimonianza vivente del potere della libertà umana. Per secoli, persone amanti della libertà provenienti da tutto il mondo sono stae attrate in America. Tra questi immigrati annovero sia mio bisnonno che mio figlio. Sono il nonno orgoglioso di tre cittadini americani. A causa di questi legami personali, visito spesso l’America. Ogni volta che lo faccio, sono impressionato dall’energia, dalla spinta e dal carattere morale del popolo americano.

Voglio fare appello a quel personaggio morale classico americano, il personaggio che ha guidato generazione dopo generazione di americani per liberare il mondo dalla tirannia. Un mondo senza la leadership americana sarebbe meno libero e meno democratico. Ma l’America non dovrebbe essere l’unica a doversi fare carico degli oneri della leadership. Le altre democrazie del mondo hanno l’altrettanto importante dovere di contribuire alla difesa del mondo libero. Anche noi non dobbiamo sottrarci ai nostri doveri morali. Abbiamo costituito la Fondazione Alleanza delle Democrazie per esortare le democrazie del mondo ad assumersi le proprie responsabilità.

Come ci ricorda il monumento ai caduti della Corea a Washington: “La libertà non è libera”. Lavoreremo per realizzare questo progetto, per costruire una solida alleanza che unisca pensatori della politica, dell’economia, dei media e della società civile per discutere del futuro del commercio e della democrazia. La Fondazione Alleanza delle Democrazie lavorerà per sostenere questa causa attraverso diversi progetti. Discuteremo il ruolo dell’economia di spedizione per sostenere l’imprenditorialità e contribuire a stabilizzare le aree post-belliche. Sostenere la democrazia attraverso la crescita economica.

La nostra Campagna cercherà di costruire un ecosistema solido e un movimento intellettuale mondiale per la democrazia. E interverremo per affrontare la minaccia dell’ingerenza elettorale. Il 21 giugno si è tenuta la prima riunione della Commissione transatlantica per l’integrità delle elezioni, di cui sono copresidente insieme all’ex Segretario per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Michael Chertoff. La premessa è semplice: tra oggi e le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti si terranno oltre 20 elezioni nell’Unione europea, nella Nato e nei paesi occidentali, comprese le elezioni europee e le elezioni Mid Terms negli Stati Uniti. Sappiamo che la Russia ha interferito nelle votazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico. Possiamo essere certi che cercheranno farlo di nuovo; e altri potrebbero cercare di copiare il loro metodo.

Dobbiamo quindi lavorare ora attraverso l’Atlantico e colmare le lacune nella nostra risposta politica. Per questo motivo abbiamo riunito un gruppo con una grande esperienza in politica, economia, tecnologia e media. Il gruppo formulerà raccomandazioni, suonerà l’allarme e sensibilizzerà il pubblico sulle sfide e sulle soluzioni da sviluppare. Tuttavia, dobbiamo affrontare il problema dell’integrità delle elezioni in modo da mantenere la libertà del voto e della parola che tutti noi apprezziamo.

La commissione transatlantica per l’integrità delle elezioni affronterà la minaccia esterna alla nostra democrazia. Ma solo noi possiamo affrontare le minacce interne e arginare il declino del sostegno alle nostre istituzioni democratiche. Discutiamo, quindi, di come possiamo riconnetterci agli elettori scettici sul modo in cui la democrazia li serve. Sviluppiamo nuove soluzioni, rinnoviamo le fondamenta delle nostre democrazie, e costruiamo un’Alleanza delle Democrazie che sia duratura e produca risultati per il suo popolo, per molte generazioni a venire.

