Domani al via i dibattiti della XXXIX edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

Libertà di stampa, diritti umani, il rapporto tra giustizia e informazione il rilancio della pratica sportiva, sono i temi dei dibattiti della XXXIX edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo

La due giorni ischitana si aprirà domani alle 18 e 30 presso la sala Azzurra del Regina Isabella con l’assegnazione dei riconoscimenti speciali assegnati dalla Fondazione che sono andati all’agenzia di stampa Italpress per i trent’anni di attività e a Canale 21 per l’informazione regionale della Campania e il premio Databenc, in collaborazione con Cultura Italiae, vinto da Massimiliano Tonelli, direttore di Artribune.

Alle 19 si aprirà il dibattito : Il sogno di Zina: dagli orrori della guerra al fotogiornalismo, parteciperanno: Zina Hamu, vincitrice del Premio Ischia Diritti Umani, Shayla Hessami responsabile del progetto Unicef “Photographic techniques to empower Yazidi girls” e Luigi Contu, direttore dell’Ansa. Il dibattito sarà trasmesso in diretta dai RAINEWS24 e sul portale Ansa.it Al termine dei lavori ci sarà la proiezione della mostra fotografica Zina and women strength e il Reportage of Polska Report, l’evento è ad ingresso libero.

Sabato 9 giugno ci saranno tre dibattiti, tutti nella sala Azzurra del Regina Isabella, si inizia alle 17 con il dibattito su Informazione e giustizia a cui parteciperanno: Giovanni Legnini, vice presidente del Consiglio Superiore Magistratura, Paola Balducci, componente Consiglio Superiore Magistratura e Stefano Cappellini, capo redattore “La Repubblica”.

A seguire alle 17 e 45 Il rilancio dello Sport italiano attraverso le infrastrutture nell’anno dei Mondiali di calcio, con gli interventi di Paolo D’Alessio, Direttore Generale Istituto di Credito sportivo, Pierluigi Pardo, conduttore “Tiki Taka” e Bruno Pizzul, vincitore del premio Ischia informazione sportiva, modera i lavori Andrea Vianello, vice direttore Rai Uno.

Chiude la giornata di approfondimenti alle 18.30 , il dibattito : Le rotte dei traffici illeciti: Balcani e Mediterraneo. Criminalità, organizzate transnazionali, terrorismo e fonti di finanziamento, con gli interventi di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Monga, direttore de Il Mattino, Paolo Borrometi, giornalista Agi, Cesare Sirignano, magistrato Direzione Antimafia, modera il giornalista, Francesco De Leo, tutti i dibattiti saranno trasmessi su rainews24.

Quest’anno sono tantissime le tv straniere e le associazioni umanitarie provenienti da tutto il mondo che si sono accreditate per l’evento: French Institute in Rome, AMAR Foundation in London, KRG France, Unicef, LCC university Lituanie, Polka Magazine, Kurdish and Iraqi Artistes in Italy, Kurdistan 24 TV.

Tra le novità di questa edizione una app per dispositivi mobile che, in collaborazione con Data Stampa, permetterà la fruizione delle rassegne, delle agenzie di stampa e dei contenuti audio e video, nonché la consultazione di diversi quotidiani.

Media partner della manifestazione Rai News 24 e Radio Montecarlo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania, della Camera di Commercio di Napoli, con il contributo di Aci e dell’Istituto di Credito Sportivo e con il sostegno di Terna, British American Tobacco, Acea, Menarini, Aeroporti di Roma, Bottega.

