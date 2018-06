Politica, fake news e comunicazione pubblica. La rassegna della Social media week

Continua il festival dedicato ai new e social media. “Comunicazione pubblica ed open Governmet: dalla quantità alla qualità”, è stata questa la tematica d’apertura alla sala Kodak di villa Borghese.Tra i relatori che sono intervenuti c’erano: Lucia Ritrovato, responsabile Comunicazione Strategica, Fondazione musica per Roma – Auditorium Parco della Musica; Alessia Freda, Ufficio Comunicazione Ministero delle Politiche Agricole e coordinamento PA Social Sardegna; Renza Malchiodi, Responsabile comunicazione Agenzia del Demanio; Angela Creta, Digital Content e social media Agenzia per l’Italia Digitale.

Durante la sessione del mattino nelle sale Delux, la sala Kodak e la sala Volontè della Casa del Cinema, si sono alternati altri dibattiti di grande attualità tra cui “La satira politica sui social è boom di profili fake”. A prendere la parola c’erano Sara Dellabella, giornalista dell’Agenzia di Stampa Agi; Romana Ranucci, giornalista, Italpress. Questi e tanti altri dibattiti nella seconda giornata della Social Media Week dedicata fortemente agli aspetti più innovativi della comunicazione d’impresa attraverso i social con tanti esponenti del mondo dell’impresa Italiana. Nella sessione del pomeriggio c’è stato il dibattito tanto atteso che ha dato una virata rispetto alle tematiche seppur importanti della sessione del mattino.

Su “Il fenomeno delle fake news dalla carta stampata al digital journalism” hanno discusso Michele Zizza, giornalista, Digital Media Advisor; Alberto Marinelli, professore ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Coris) della Sapienza Università di Roma dove insegna Teorie della comunicazione e dei nuovi media e Connect & Social Television; Giampaolo Rossi, Direttore del Master in Media & Entertainment presso Link Campus University; Luigi Contu, Direttore Ansa; Stefano Bladolini Caporedattore, Huffpost Italia.

All’interno della discussione i relatori sono andati indietro con gli anni, già nei primi anni “00” ci sono stati i primi casi di notizie fake sulla guerra in Irak e le armi chimiche possedute dal dittatore Saddam Hussein e mai trovate, piuttosto che le notizie di cronaca che vengono postate su Facebook e sulle diverse piattaforme della Rete. “Disinformazione – informazione attraverso i media meinstream e i social media, tuttavia credo che i media tradizionali in un futuro ora mai imminente saranno sempre garanzia di notizie pressoché attendibili rispetto a quelle che rimbalzano sulla rete e sui diversi social media”. Con queste parole durante il suo intervento Giampaolo Rossi ha chiuso il medesimo il dibattito. Oggi ci sarà la conclusione della rassegna Social Media Week. Alle ore 11 si parlerà di Agenda Digitale e del rapporto mediale tra cittadino e istituzioni.

