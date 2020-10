Sanità, tra gerarchia e mercato. La difficile ricerca dell’equilibrio secondo Balducci

Il ministro della sanità Speranza ha recentemente dichiarato che la crisi causata dalla pandemia del covid 19 ha messo in evidenza la necessità di una riforma radicale della nostra sanità. Colpisce che sia un ministro del governo nazionale a fare questa osservazione, visto che la sanità è una competenza esclusiva, dopo la riforma costituzionale del 2001, delle regioni. Allo Stato spetta solo la definizione dei livelli minimi di assistenza che ogni regione deve garantire. A meno che il ministro Speranza non si sia iscritto a quella corrente di pensiero che vorrebbe, dopo la crisi della pandemia, un riaccentramento a livello statale della sanità. Se c’è una cosa che ha dato buona prova di sé, durante la pandemia, è proprio la segmentazione regionale della risposta. L’accentramento è una soluzione che va bene per far fronte a problemi semplici la cui risposta è semplice ed inequivoca. Problemi complessi richiedono risposte istituzionali elastiche. Cosa sarebbe successo se anche le regioni del sud avessero escluso la medicina di base dal contrasto al Covid 19? Una esperienza personale. Durante una riunione (telematica) del FERAM (l’associazione degli ex allievi dell’Istituto Internazionale di Amministrazione Pubblica Francese) cui ho partecipato lo scorso giugno, mi ha colpito sentire orgogliosi prefetti francesi ammettere che la sanità francese non è completamente collassata grazie all’azione dei più di 34.00 sindaci. Del resto, al di là delle dichiarazione bellicose dei Governatori alla ricerca di visibilità, la collaborazione delle regioni in materia di sanità, come anche in altri campi, funziona molto bene per il lavoro, poco visibile all’esterno, che ha luogo nell’ambito della Conferenza Stato- Regioni, collaborazione che arriva ad azioni di affiancamento delle regioni del nord nei confronti delle regioni del sud.

Una cosa che sfugge ad osservatori superficiali è che la struttura della sanità nelle 20 regioni italiane è sostanzialmente la stessa. Questa uniformità è da ricondursi al fatto che il sistema sanitario nazionale fu istituito nel 1978 (legge 833) quando vigeva il testo del titolo V della Costituzione licenziato nel 1948. Tale testo prevedeva che le competenze regionali dovessero essere realizzate nell’ambito di leggi quadro. La legge 833 del 1978 è appunto una legge quadro, cui tutte le legislazioni regionali si sono dovute adeguare.

Orbene come può essere rappresentato questo modello? In soldoni è una modello che risente del momento in cui è stato concepito, momento in cui la salute stava migrando da un concetto di bene privato ad un concetto di bene pubblico. Il fatto è che questo passaggio non è stato gestito bene. Negli anni ’70, inoltre, il ruolo dell’ospedale stava mutando da luogo in cui curare chi non disponeva di una residenza salubre (laddove i benestanti venivano curati a domicilio) ad un luogo dove si trovano strumentazioni tecniche complesse che non sono disponibili anche nelle più attrezzate residenze private. Negli anni ’70, inoltre, la sanità assume dimensioni e complessità che richiedono competenze gestionali specifiche, competenze diverse dalle competenze sanitarie.

Vediamo qui rapidamente come queste tre caratteristiche abbiano marcato il modello della legge 833 del 1978, caratteristiche ancora alla base delle sanità regionali.

Il passaggio da una salute concepita come bene privato ad una salute concepita come bene pubblico. Per l’attività sanitaria, come per qualunque attività, bisogna ricercare un equilibrio tra la componente “gerarchia”, rappresentata dall’autorità pubblica” e la componente “mercato”, rappresentata da chi (persona fisica o giuridica) mette a disposizione il servizio per chi lo richiede. Anche nel mercato delle scarpe esiste una componente “gerarchia pubblica”, rappresentata dal fatto che le pubbliche autorità sono chiamate a controllare che le scarpe messe in commercio non siano pericolose per la salute e che le strutture di commercializzazione rispettino i criteri di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel caso della sanità, ovviamente, il ruolo di garanzia della pubblica autorità deve essere ben marcato. Il fatto è che pero nella situazione attuale tale ruolo ha eliminato il ruolo della responsabilità professionale esercitata liberamente. Questo debordare dell’aspetto gerarchico rispetto all’aspetto professionale emerge in tutta la sua virulenza in tre snodi: lo status del medico di base, il doppio ruolo del medico ospedaliero che è stipendiato ma può esercitare anche la libera professione (con il marchingegno della pratica intra moenia), l’accreditamento delle strutture private. Vediamo i tre punti separatamente.

Il medico di base percepisce una quota mensile per ogni paziente che segue (pochi euri al mese, ca. 3 euri per un massimo di 1.500 pazienti). L’ambulatorio, la strumentazione è tutta a carico del medico di base. Se va in ferie o si ammala, il medico di base deve pagare di tasca propria il suo sostituto. Durante la crisi del covid19 i medici di base che risultavano positivi ai tamponi dovevano pagare di tasca propria il sostituto. Del resto il medico di base è confinato ad un ruolo puramente burocratico, di richiesta di visite specialistiche e di analisi diagnostiche e, poi, di prescrizione della terapia decisa dallo specialista. Nei sistemi sanitari che conosco io, il medico di base (Germania, Francia, Olanda) visita e esegue la maggior parte delle analisi (con un risparmio finanziario enorme rispetto al nostro sistema). Quindi il medico di base nel nostro modello di sanità (dalla Lombardia alla Calabria) è un burocrate e non un operatore sanitario.

Nel nostro modello sanitario altrettanto ambiguo è il ruolo del medico ospedaliero. L’ospedaliero è uno stipendiato (concetto inconcepibile negli altri paesi UE, dove il professionista non può essere stipendiato) ma può decidere di esercitare una parte della sua attività in regime di libera professione (intra moenia). Ne consegue che se il paziente vuole essere visitato in tempi decenti deve usare il percorso dell’intra moenia e pagarsi la prestazione. Mi sorge il sospetto che alcuni ospedalieri utilizzino il regime di prestazione a stipendio per acquisire clienti da trattare in regime di intra moenia.

Sopra le Alpi il medico è pagato a prestazione e non esiste separazione tra medico generalista di base e medico ospedaliero. Tutti esercitano la propria attività in parte sul territorio ed in parte all’ospedale. Tutti sono remunerati a prestazione. La remunerazione non è sborsata dal paziente ma da un “terzo pagante” che assume configurazioni diverse a seconda del Paese. Chiaramente in questo sistema non esiste il problema delle code di attesa.

Un ulteriore snodo in cui le incongruenze del sistema emergono è quello del ruolo delle strutture private (cliniche, laboratori di analisi, centri di riabilitazione etc.) e del loro accreditamento. Qui i problemi sono duplici. Da una parte l’istituto privato viene accreditato dallo istituto pubblico, l’ospedale pubblico ad esempio, accredita l’ospedale privato, mentre l’ospedale pubblico si accredita con una autocertificazione. Sopra le Alpi gli ospedali pubblici e privati sono accreditati da un ente terzo. L’accreditamento richiede una gestione per processi ed una gestione puntuale delle competenze. Da noi non esistono processi e la gestione delle competenze si limita alla richiesta di un titolo di studio. Le strutture private da noi sono società di capitali profit. Sopra le Alpi le strutture sanitarie private sono no profit, imprese sociali (caratterizzate dalla contabilità a partita doppia dove il return on investment ha un trattamento particolare destinato esclusivamente al reinvestimento) o fondazioni. Viene dato per scontato che l’esercizio di attività sanitarie non può essere generatore di utile, non tanto per problemi etici ma per considerazioni puramente economiche.

Il ruolo esagerato dell’ospedale (da noi definito presidio ospedaliero). Una ulteriore caratteristica che accomuna tutte le nostre sanità regionali è la assoluta confusione dei ruoli e la impossibilità di individuare i responsabili. L’unica persona giuridica che si trova nella sanità di tutte le nostre regioni è l’unità territoriale, la azienda sanitaria territoriale o la azienda sanitaria locale. Gli ospedali, i distretti, i poliambulatori non hanno personalità giuridica. La gestione dell’igiene territoriale si confonde con la gestione dei presidi ospedalieri. Manca la consapevolezza concettuale della differenza tra sistema e struttura operativa. Nelle Marche siamo arrivati al punto che esiste una unica azienda sanitaria. In Toscana le varie aziende sanitarie dovrebbero essere coordinati da una fantomatica azienda sanitaria regionale. In effetti è come se tutta la struttura territoriale (asl o ast) sia al servizio dell’ospedale.

Ultimo snodo è quello delle competenze gestionali. Quando, negli anno ’50 e ’60 del secolo scorso si è passati da una concezione della salute come bene privato ad una concezione della salute come bene pubblico, si sono affermati i corsi di laurea di public health o santé publique. Da noi si è affidato il ruolo manageriale al politico. Caratteristico il ruolo del primario. Il primario non esiste sopra le Alpi. I compiti di coordinamento dei reparti vengono vissutiti come un dovere pesante e vengono svolti a turno dai medici del reparto. In molte delle nostre regioni il primario è nominato per meriti politici.

A questa situazione già di per sé abbastanza confusa va aggiunta un’ultima ciliegina che è rappresentata dalla contabilità e dalla gestione del bilancio. Tutte le strutture pubbliche italiane hanno una contabilità giuridica, di competenza (si registrano le cifre che si dovrebbero riscuotere e le cifre che si dovrebbero pagare, non le cifre riscosse realmente e effettivamente pagate). Orbene le nostre sanità regionali fanno eccezione. La contabilità delle nostre aziende sanitarie è di cassa registra cioè lo state reale delle disponibilità di cassa. Questo per un motivo semplice: far evidenziare alla regione la necessità di rimpinguare le casse dell’azienda sanitaria per poter far fronte ai pagamenti dei fornitori (che comunque superano di gran unga i limiti imposti dalla UE), pena il rischio di vedersi l’attività bloccata. A questa chiarezza fa da riscontro una pratica aberrante di gestione del bilancio: di fatto il bilancio autorizzativo della spesa sanitaria viene chiuso dalle nostre regioni alla fine dell’esercizio in corso. Sostanzialmente il bilancio preventivo autorizzativo è una richiesta di rimborso a piè di lista.

Qui si vuole fare un appello alle singole regioni affinché prendano loro in mano il tema della riforma della nostra sanità. In particolare ci si preoccupi di rivalutare il ruolo professionale del medico, si separi la gestione dell’igiene territoriale dalla gestione delle strutture che erogano i servizi, si metta ordine nel sistema di accreditamento e si istituiscano percorsi formativi per creare dei gestori delle singole strutture erogatrici dei servizi (ospedali e poliambulatori) e del sistema sanitario nel suo complesso. Magari confrontandosi con realtà di altri paesi, segnalatamente la sanità dei 16 Laender tedeschi.

