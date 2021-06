Punta su competenza e preparazione il candidato alle elezioni presidenziali libiche del 24 dicembre, Aref al-Nayed, leader del movimento “Ihya Libia” considerato l’esponente dell’anti-politica perché si oppone all’attuale classe dirigente libica rivolgendosi ai giovani e alla società civile. Presentandosi all’elettorato libico, al-Nayed si dice convinto in un colloquio con Formiche.net che le sue esperienze accademiche, diplomatiche, tribali e politiche “sono esattamente ciò che è necessario per affrontare le fratture sociali e politiche molto complesse della Libia”.

Qual’è il suo suo obiettivo politico a livello internazionale?

La priorità è quella di ridare alla Libia il suo ruolo nel Mediterraneo. I paesi della regione, in particolare Italia, Grecia, Malta e Cipro, devono essere i principali partner commerciali e di scambio culturale. La Libia, con l’Italia, può sviluppare nuove incredibili opportunità per le nostre giovani generazioni. Opportunità nei settori dell’istruzione, della formazione, dell’arte, della cultura, dell’innovazione e dell’economia. Il petrolio e il gas della Libia possono essere utilizzati per costruire i più grandi parchi solari del mondo, con connettività via cavo sottomarino alla Sicilia e alla rete europea. Le antichità della Libia, la lunga costa e i bellissimi centri dell’era italiana possono essere riabilitati congiuntamente per creare un habitat umano prospero e bello”.

Cosa ritiene che il suo paese possa fare rispetto al problema dell’immigrazione illegale?

Risposta: La Libia deve collaborare con i vicini del Mediterraneo, in particolare l’Italia, nell’affrontare la tragedia umana dell’immigrazione illegale. Dobbiamo collaborare con l’Unione europea per affrontare il crollo economico del Sahel e del Sahara, al fine di creare opportunità dignitose per la generazione in forte espansione di giovani africani nei propri paesi d’origine. I progetti agricoli del sud della Libia devono essere rilanciati offrendo posti di lavoro adeguati, in modo ordinato, sostenibile e sicuro, ai giovani libici e africani.

Ulteriori opportunità nel commercio delle zone franche, nonché nell’estrazione e nella lavorazione devono essere perseguite rapidamente. Il vasto Sahara libico ha il potenziale per diventare un fulcro di una nuova promettente civiltà africana, in pieno impegno e scambio commerciale attraverso il Mediterraneo. Solo lo sviluppo economico e culturale può davvero affrontare il movimento di massa degli esseri umani attraverso terreni pericolosi e le orribili sofferenze che esso comporta”.

Come intende debellare la piaga del terrorismo che trova le sue basi nel Sahara?

“La Libia deve collaborare con i suoi vicini mediterranei, in particolare l’Italia, nell’affrontare la piaga del terrorismo. Le rotte del contrabbando attraverso il deserto libico che ora facilitano il movimento dei terroristi, nonché il traffico di esseri umani, armi e traffico di droga devono essere convertite in rotte di scambio economico e prosperità. Il terrorismo deve essere combattuto attraverso un’architettura di sicurezza che includa centri operativi di comando congiunto e capacità di spiegamento rapido. Tuttavia, deve essere combattuta anche attraverso lo sviluppo economico e l’educazione alla pace e alla compassione per la giovane popolazione africana”.

Qual è il suo rapporto con l’Italia?

“Conosco l’Italia fin dall’infanzia. Il mio defunto padre possedeva diverse società di costruzioni italiane e lui ha vissuto a Roma come studente presso la Pontificia Università Gregoriana del Vaticano, e in seguito come “Professore straordinario” presso il Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica (PISAI)”.

In vista delle elezioni di dicembre cosa si sente di dire agli elettori libici?

“Tutti i libici che credono di poter servire il popolo libico devono farsi avanti e candidarsi. Sta al popolo libico scegliere il suo prossimo presidente e i suoi prossimi rappresentanti in Parlamento”.

Oltre che sui titoli e sul curriculum questo candidato gode di un sostegno tribale: suo nonno e suo padre erano dei notabili della tribù Warfalla. La madre invece proviene dalla tribù di Tarhuna. Queste due sono le tribù più grandi della Libia, stimate in 1,7 milioni di persone su 6,5 milioni di abitanti della Libia. Per questo ha coltivato queste reti tribali tramite il movimento “Hirak for Libya”, il “Wirfalla Social Council” e il “Libya Tribal Forum”.

Eppure i giovani sono la chiave della sua campagna elettorale. Nayed ha lavorato con i giovani dell’Est attraverso il più grande club calcistico della Cirenaica (Ahly Benghazi). Come Presidente dell’Ahly Club, ha ricostruito la squadra e gode del sostegno dei suoi tifosi stimati in 500.000 persone. E’ inoltre noto in ambito diplomatico per essere stato in passato ambasciatore libico negli Emirati Arabi Uniti ed è l’editore della Tv “Libya Channel”.

Al-Nayed fa parte di una coalizione di 15 movimenti e partiti politici libici che hanno rilasciato una dichiarazione congiunta alla fine di un incontro a Bengasi il 19 giugno. La dichiarazione congiunta affermava che l’unica via d’uscita dalla crisi nel paese era attraverso elezioni presidenziali e parlamentari dirette. La dichiarazione affermava di aver seguito “le ripercussioni della violazione della sovranità libica e degli interventi militari stranieri e l’interruzione nell’attuazione degli accordi militari, economici e politici”.

La Coalizione politica libica ha chiesto il “ritiro di tutte le truppe straniere presenti sul suolo libico per consentire al popolo libico di esprimere il proprio libero arbitrio nella scelta delle proprie istituzioni di governo che porteranno il Paese alla fase permanente attraverso l’attuazione di una costituzione permanente”.