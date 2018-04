QUI Foundation e Pane Quotidiano Firenze insieme contro lo spreco alimentare

QUI Foundation e Pane Quotidiano Firenze hanno siglato un’intesa per combattere lo spreco alimentare nella città di Firenze.

In Italia ogni anno si buttano via 145 chili di cibo per abitante. Lo spreco alimentare avviene lungo tutta la fiera produttiva, ma anche nelle nostre case. Cibo prezioso viene gettato via, senza pensare al gran numero di persone che nel nostro stesso Paese non riesce a soddisfare i propri bisogni alimentari. In Italia, infatti, la povertà assoluta è in aumento. Si tratta di cittadini – circa 7 milioni – che non riescono ad accedere ai beni primari, come appunto il cibo. Lo Stato, anche tramite il Reddito di Inclusione (REI), ha provato a dare una risposta alle esigenze di queste persone, ma non sempre con successo. Confrontando i dati elaborati dall’INPS sull’importo medio del REI erogato nelle singole regioni con quello dell’Istat sulla spesa alimentare media mensile delle famiglie italiane nelle stesse regioni, si scopre infatti che il Reddito di Inclusione non è sufficiente neanche a fare la spesa al supermercato. È un dato sconfortante su cui occorre di certo riflettere, ma anche agire al più presto.

Il problema della povertà coinvolge tutto il territorio italiano, anche quelle regioni che hanno fatto dell’eccellenza dei servizi offerti ai residenti il proprio fiore all’occhiello. In Toscana, per esempio, sono 53.000 le famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta, complessivamente 119mila persone che non dispongono di risorse primarie per il sostentamento umano.

In questo contesto, il contributo delle Associazioni del Terzo Settore appare fondamentale. Per questo, di recente, QUI Foundation ha siglato un accordo con Pane Quotidiano Firenze per contrastare lo spreco alimentare e la povertà nella città di Firenze. Grazie all’intesa, il cibo invenduto prodotto da bar, ristoranti, tavole calde, mense private e pubbliche sarà raccolto per essere donato alle persone in difficoltà che vivono a Firenze. La città costituirà il banco di prova per allargare il progetto “Pasto Buono” a tutta la regione. QUI Foundation e Pane Quotidiano Firenze metteranno in contatto le attività commerciali con le Associazioni di volontariato della città aderenti al progetto, per permettere il recupero diretto delle eccedenze prodotte e facilitare così la donazione.

Ad oggi QUI Foundation attraverso il Progetto Pasto Buono ha raccolto e donato oltre 1 milione di pasti. L’obiettivo, ora, è quello di riuscire a donare oltre 300mila pasti nella sola città di Firenze, continuando ad estendere l’azione del progetto Pasto Buono e cercando partner preziosi con cui collaborare per portare avanti i nostri ambiziosi progetti. L’accordo siglato con Pane Quotidiano Firenze mostra infatti nella collaborazione l’unica via per porre un freno alla situazione di disagio in cui vivono tante famiglie del Paese. Sarà una goccia nell’oceano, ma la goccia più insistente con il tempo può scavare la roccia.

ultima modifica: da