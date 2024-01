Dopo la decisione del Consiglio europeo di avviare il processo negoziale con l’Ucraina, si discute sull’aspetto finanziario. Questo solleva molte questioni, dalla formazione di un’unione doganale, alla creazione di un mercato comune, alla transizione verso una moneta unica e alla formulazione di politiche condivise. E si deve capire quanto l’Ucraina influirà sull’economia dell’Unione. Il bilancio di Victoria Vdovychenko, professoressa associata della Borys Grinchenko University of Kyiv e non-resident fellow del Centre for Defence Strategies

L’economia dell’Unione europea subirà notevoli cambiamenti dopo l’adesione dell’Ucraina e lo stesso accadrà nel settore sociale. Il mercato interno dell’Unione crescerà di circa 30 milioni di persone e ci sarà un notevole aumento delle risorse agricole e delle superfici agricole (oltre 52,1 milioni di ettari). La superficie agricola dell’Ucraina è circa tre volte maggiore rispetto a quella della Polonia e della Romania. Nel 2021, secondo la Banca mondiale, ammontava a 32,9 milioni di ettari, ma a causa della guerra è scesa a circa 27,9 milioni di ettari.

Nell’Unione europea, vengono creati fondi specifici e risorse mirate sono allocate per migliorare lo sviluppo delle diverse regioni. Questa politica è nota come coesione. Attraverso di essa, l’Ue aiuta le regioni in cui le persone hanno meno risorse o che affrontano altre problematiche, come la disoccupazione giovanile, l’istruzione carente, l’inquinamento ambientale o la migrazione. Quando l’Ucraina aderirà all’Unione europea avrà l’opportunità di ricevere tali finanziamenti e competere per il finanziamento destinato al supporto delle regioni meno sviluppate. Secondo le vigenti regole dell’Unione, i finanziamenti provenienti dai fondi di coesione sono assegnati non solo ai paesi più poveri, ma anche a quelli più ricchi. Attualmente, nell’Ue, ci sono proposte per modificare questa pratica e destinare i finanziamenti solo alla prima di queste categorie.

Attualmente, i burocrati europei stanno considerando l’opzione di un’espansione su larga scala, in cui, in un determinato momento, concederanno la membership dell’Ue all’Ucraina, alla Moldova e alla Georgia, probabilmente insieme ad alcuni Paesi dei Balcani. È innegabile che uno scenario del genere presenti molte sfide. Tuttavia, immaginiamo che un giorno in cui tutti questi Paesi avranno attuato le riforme necessarie e saranno pronti per l’adesione all’Unione europea. Quali saranno le implicazioni? La questione si porrà direttamente all’Ue, che dovrà affrontare una trasformazione interna.

Il Consiglio europeo deve esaminare un elenco di riforme interne entro l’estate del 2024, che riguarderanno principalmente la governance e le competenze. Nel frattempo, Bruxelles cercherà di valutare l’impatto finanziario dell’espansione. Secondo l’Istituto di ricerche economiche di Colonia, ciò comporterà costi aggiuntivi di quasi 260 miliardi di euro, di cui 186 miliardi andranno all’Ucraina.

L’Unione europea pianifica i suoi bilanci a lungo termine per un periodo di sette anni. Le previsioni precedenti per il periodo 2021-2027 ammontavano complessivamente a 1,2 trilioni di euro. Con l’espansione, l’Ue spenderà circa il 12-15% in più, se consideriamo solo l’adesione dell’Ucraina. Inoltre, va tenuto presente che ogni anno saranno necessari fondi aggiuntivi per settori come la sanità, l’energia, la decarbonizzazione, la digitalizzazione, la ricerca, la difesa e la sicurezza. Per gestire questa espansione, è essenziale riformare il sistema decisionale, come dimostrato dal veto del leader ungherese Viktor Orban, che evidenzia la necessità di abbandonare il sistema di decisione all’unanimità.

I principali leader dell’Unione europea, Francia e Germania, hanno già dichiarato che prima dell’espansione è necessaria una riforma istituzionale parziale dell’Ue. Questa è stata la posizione delle ministre di Francia e Germania per gli Affari Europei, Laurence Bun e Anna Lührmann. “Tutti concordiamo che dobbiamo affrontare questa fase di espansione in modo diverso rispetto a quanto fatto in passato e riformare le nostre istituzioni per adattarle a un diverso futuro dell’Ue” ha affermato Bun al riguardo.

L’Ucraina deve prepararsi al fatto che in ogni fase dei negoziati si troverà ad affrontare osservazioni da parte degli Stati-membri, che chiederanno condizioni specifiche e faranno considerazioni particolari. Tuttavia, questa non dovrebbe essere una fonte di preoccupazione, poiché tutte le candidature precedenti hanno affrontato un percorso simile. Complessivamente, i negoziati prevedono l’apertura di sei cluster tematici: aree fondamentali (6 sezioni), mercato interno (10 sezioni), competitività e crescita inclusiva (8 sezioni), agenda verde e sviluppo sostenibile (4 sezioni), risorse, agricoltura e coesione (4 sezioni) e relazioni esterne (2 sezioni). In totale, sono previste 34 posizioni negoziali.

Nel frattempo, ci si può aspettare che la formalizzazione del processo negoziale trasformi le controversie con i Paesi confinanti in questioni diplomatiche, e le azioni come la chiusura dei confini saranno eliminate. Questo non solo viola le norme dell’Ue e della World Trade Organization, ma minaccia anche la capacità dell’Ucraina di difendersi, riprendersi economicamente e ricostruirsi rapidamente.

Inoltre, ci si deve aspettare un notevole onere sul governo e il parlamento ucraini, che dovranno sviluppare e approvare un gran numero di leggi per armonizzare la legislazione nazionale con quella europea. Il governo ha effettuato una valutazione preliminare dell’attuazione degli atti del diritto dell’Ue nella legislazione ucraina, che ha rivelato che su circa 28.000 documenti normativi dell’Ue, solo 2.739 richiedono ulteriore attuazione. Nel frattempo, 1.625 sono già stati adottati, mentre gli altri non richiedono concordanza poiché si tratta di raccomandazioni, protocolli, scambi di lettere e documenti simili. La maggior parte del lavoro è necessaria nei settori della “politica dei trasporti” (399), “sicurezza alimentare” (304) e “libera circolazione delle merci” (289).

Nonostante 2.739 atti possano sembrare un numero modesto rispetto ai 28.000 documenti originali, è importante notare che, in dieci anni di attuazione dell’Accordo di associazione, l’Ucraina è riuscita a implementare solo 1.625 documenti. Con questo passo, l’Ucraina impiegherebbe 17 anni per attuare i 2.739 atti, una prospettiva inaccettabile. Sarà necessario accelerare questo processo almeno di due o tre volte, coinvolgendo attivamente esperti e la società civile.

Il processo di adesione dell’Ucraina all’Ue sarà un catalizzatore per ampie riforme in diverse aree, tra cui economia, sistema giuridico, società civile e assistenza sociale. Questi cambiamenti contribuiranno a un migliore governo, miglioreranno la qualità della vita dei cittadini ucraini e promuoveranno lo sviluppo del Paese nel suo complesso.

L’adesione all’Ue aprirà nuove opportunità di crescita economica e sviluppo per l’Ucraina, garantendo l’accesso a un ampio mercato europeo per beni e servizi ucraini. Ciò stimolerà gli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavoro in Ucraina. Ciò contribuirà all’aumento degli standard di vita dei cittadini attraverso l’adozione degli standard europei in settori come l’istruzione, la sanità, l’ambiente e la sicurezza sociale.