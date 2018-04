Terremoto in Molise, cosa è successo

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Molise questa mattina del 25 aprile. L’evento sismico è stato avvertito in tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa è stata di magnitudo 4.2, ed è stata registrata alle 11.48 con epicentro Acquaviva Collecroce (Campobasso) ad una profondità di 31 chilometri.

La scossa è stata percepita anche in Abruzzo, Campania e Puglia. Tanta gente si è riversata in strada. Secondo le prime indiscrezioni testimoni a San Giacomo degli Schiavoni in lacrime sarebbero scappati di casa, ma pare non siano stati rilevati danni.

“Nessuna richiesta di soccorso è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco dopo la scossa di #terremoto M 4.2 registrata alle 11:48 tra le province di #campobasso e #chieti. Ricognizioni precauzionali in corso con squadre a terra ed elicottero”. Così in un tweet i vigili del fuoco in merito al terremoto di magnitudo 4.2 che si è verificato in Molise.

(Articolo in aggiornamento)

