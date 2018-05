Il Primo Maggio celebra il cuore del lavoro

“Sicurezza il cuore del lavoro”. È lo slogan che caratterizzerà a Prato il corteo dei lavoratori e il comizio dei leader dei segretari confederali per il Primo Maggio 2018. Il tema prescelto della festa dei lavoratori è proprio la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il programma della manifestazione nella città toscana è stato reso noto da giorni.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO MAGGIO A PRATO

Alle ore 10.00 ritrovo in piazza Mercatale con partenza del corteo che percorrerà via San Silvestro, piazza San Marco, viale Piave, piazza Santa Maria delle Carceri, piazza San Francesco, via Ricasoli, via Cesare Guasti e via Luigi Muzzi. È prevista la presenza in piazza di circa diecimila persone.

A mezzogiorno arrivo in piazza del Duomo dove si terrà il comizio conclusivo dei tre segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti alla manifestazione anche due rappresentanti sindacali cinesi della Uil, che porteranno in corteo uno striscione tradotto per la prima volta anche in lingua orientale. Sono 70 i pullman di lavoratori provenienti da tutta Italia che giungeranno in piazza del Mercato nuovo.

I LEADER SINDACALI CHIEDONO UNA STRATEGIA PRECISA

Gli infortuni sul lavoro tornano a crescere, rimarca la Cgil, guidata da Camusso : “Siamo di fronte ad una emergenza” che va affrontata mettendo in campo “una strategia nazionale e interdisciplinare”. Sicurezza e salute sul lavoro “sono diritti essenziali in tutti i Paesi del mondo. Non si può e non si deve morire di lavoro”, afferma Furlan. Questo tema “deve diventare una priorità per il prossimo governo”, sottolinea Barbagallo, e “bisogna intensificare i controlli e diffondere la cultura della prevenzione”. Il leader della Uil ha sottolineato la posizione sindacale in tal senso:”Gli incidenti sul lavoro sono un dramma umano e sociale: bisogna intervenire anche inasprendo le sanzioni. Non è questione di numeri perché sarebbe inaccettabile anche la perdita di una sola vita umana: non si può morire di lavoro. È un problema culturale, ma anche di organizzazione del lavoro. Se c´è un reiterarsi degli stessi incidenti, vuol dire che c´è una premeditata disattenzione alla tutela della salute e della sicurezza che, in questi casi, va punita con più rigore”.

LA DIRETTA DELLA RAI PER IL “CONCERTONE” A ROMA

In piazza San Giovanni Laterano a Roma dal pomeriggio fino a sera si svolgerà il “Concertone”, anch’esso organizzato dai sindacati confederali. L’evento musicale sarà in diretta dalle ore 15 alla mezzanotte su Rai 3 e dalle ore 16.00 anche su Rai Radio 2. Sul palco saliranno tanti artisti: Gianna Nannini, Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, i Ministri, The Zen Circus, Canova, Willie Peyote, Ultimo,Nitro,Achille Lauro e Boss Doms,Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Gemitaiz, Maria Antonietta, Mirkoeilcane, John De Leo,Wrongonyou, Dardust ft. Joan Thiele.

GIANNA NANNINI ALL’ EVENTO “ROCK”

“Questo festa della musica– ha commentato Gianna Nannini che (nel corso della Conferenza stampa tenuta nella sede della Rai in viale Mazzini a Roma, ndr) era seduta accanto ai conduttori di questa edizione, Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, ai segretari organizzativi di Cgil, Cisl e Uil, Nino Baseotto, Giovanna Ventura e Pierpaolo Bombardieri, e all’organizzatore Massimo Bonelli – la definirei rock. Con questo concerto si apre una pagina nuova della nuova musica italiana, più degli altri anni. Da un po’ seguo gli emergenti che ormai non sono più tali, ma sono una realtà. Realtà che, nel cast di quest’anno, indica un risveglio del pubblico perché è la gente che sceglie questa realtà e non le case discografiche. Una marcia in più rispetto agli altri anni. Bonelli, infatti, ci ha creduto e ha voluto spingere questa nuova musica italiana”.

LE NUOVE REALTÀ DELLA MUSICA ITALIANA

Infatti, vanno segnalati, oltre ai nomi noti, anche i vincitori dei contest che ogni anno danno la possibilità ad alcuni giovani e talentuosi artisti di calcare il palco di Piazza San Giovanni. Si esibiranno in qualità di vincitori di 1M NEXT 2018: Erio, La Municipàl e Zuin. Il vincitore assoluto verrà poi proclamato durante l’evento ed avrà la possibilità di ricevere i premi di Siae, Nuovo Imaie, Altoparlante e MEI. Sul palco di Piazza San Giovanni suoneranno anche Esposito (vincitore di Area Sanremo – concorso partner di 1M NEXT fin dal 2016), Braschi (selezionato dal contest iLiveMusic), Giorgio Baldari (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale #buonmotivo) e gli Indigo Face, band alternative-pop londinese che ha trionfato alla finale di 1MEurope 2018 che si è svolta al Cargo2 di Londra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONSEGNA LE STELLE AL MERITO DEL LAVORO

Dal punto di vista istituzionale il Capo dello Stato sarà presente a Roma due cerimonie che celebrano il lavoro. Sergio Mattarella, alle ore 10,15 parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime del lavoro davanti all’ingresso della direzione generale dell’Inail di piazzale Pastore, a Roma. Alla presenza dei vertici dell’Istituto e di rappresentanti delle istituzioni, il Presidente della Repubblica deporrà una corona di fiori, portata a spalla da due corazzieri, davanti al monumento che ricorda i 200 lavoratori che persero la vita durante la realizzazione del traforo del San Gottardo, copia in bronzo del bassorilievo di Vincenzo Vela del 1882. Successivamente Mattarella rientrerà al Quirinale per intervenire, insieme al ministro Giuliano Poletti, alla tradizionale cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro, l’onorificenza conferita dal Capo dello Stato a chi si è distinto nella propria esperienza lavorativa per laboriosità, perizia e condotta morale.

ultima modifica: da