Per molti è una specie di Davos formato Medio Oriente. Lo dimostra il grande successo per la prima edizione di Investopia Europe, organizzata a Milano da Efg Consulting, società specializzata nella internazionalizzazione delle imprese verso il Medio Oriente, insieme al ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, che ha visto la partecipazione di 350 eccellenze italiane nel settore economico e imprenditoriale.

Investopia ha subito ottenuto risultati tangibili con la firma, al termine della giornata, di un accordo commerciale tra Retail Logistics llc (Emirati Arabi) e Samag Holding Logistics (Italia), di un accordo tra Uae International Investors Council con Efg Consulting per individuare opportunità di investimento in Europa e di un accordo nel settore assicurazioni.

Investopia, lanciata nel 2021, ha l’ambizione di collegare la comunità globale degli investitori gettando le basi per nuovi modelli economici – sostenibili, altamente tecnologici e all’avanguardia – e anche per questo motivo il meeting ha visto la partecipazione di 350 realtà italiane dell’imprenditoria aperte al dialogo e alla cooperazione. In totale sono ben 6 miliardi le esportazioni in termini quantitativi dalla penisola verso il Paese arabo, oltre 2 miliardi quelle provenienti dalla regione, ma sono molto più ampie le opportunità di partnership.

I numeri d’altronde parlano chiaro. Negli Emirati tra il 75%-80% delle aziende nell’ambito energetico è a conduzione familiare. E “l’Italia può fornire un grande esempio alle nostre realtà”, ha spiegato nel corso dell’evento Adeeb Ahamed, direttore esecutivo Lulu Financial Holdings. “I dati dell’economia italiana”, ha invece sottolineato nel suo intervento video il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “continuano a evidenziare una notevole resilienza a partire dall’incoraggiante dato del pil nel primo trimestre dell’anno con una crescita congiunturale dello 0,5% e una previsione per l’anno in corso a +1,2%, un dato che si colloca tra valori più alti in Europa». Giorgetti ha spiegato che «larga parte di questa spinta positiva deve attribuirsi all’export cresciuto a febbraio di un ulteriore 10,8%, allungando la striscia positiva di 24 mesi consecutivi, e agli investimenti internazionali”.