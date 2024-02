Alcuni autorevoli economisti, intervenuti su Foreign Policy, hanno pochi dubbi. La deflazione cinese figlia del crollo dei consumi, potrebbe propagarsi all’Occidente, Stati Uniti inclusi. E le mezze misure fin qui messe in campo da Pechino non sembrano funzionare

Non è solo un problema della Cina. I guai del Dragone, e sono tanti, sono o saranno un problema delle altre economie. Capitali in fuga, grandi aziende moribonde e costrette a costituire milizie private in caso di sommosse sociali e un Pil che non tira più, da anni. Tutto questo potrebbe propagarsi, con onde telluriche. Di questo sono certi gli economisti tra cui Diana Choyleva, capo economista presso la britannica Enodo Economics, che dalla colonne di Foreign Policy, spiega perché il Dragone rischia di diventare, a un anno dalla fine della pandemia, una sorta di nuovo untore.

“Il 2024 si preannuncia come un altro anno difficile per la Cina, poiché l’economia balbetta, barcolla, sotto il peso del crescente debito e dell’aggravarsi della deflazione. Le probabili perdite complessive sui crediti potrebbero ammontare a fine anno, tra il 37% e il 42% del Pil, mentre la deflazione è la peggiore dalla crisi finanziaria asiatica del 1997”, spiega l’economista. Che cosa è successo? “La Cina ha trasformato il lato produttivo della sua economia ma ha trascurato il lato della domanda. L’attuale leadership sembra incapace di istituire cambiamenti strutturali che potrebbero aiutarla ad alimentare una ripresa guidata dai consumatori. Invece, Pechino sembra ora più disponibile a uno stimolo alimentato dal credito, anche se è improbabile che ciò dia i risultati che spera di ottenere”.

Ancora, “sia il sostegno fiscale che quello monetario sono carte in mano al governo e con un debito pubblico pari a circa l’80% del Pil , la Cina ha la possibilità di aumentare l’indebitamento del governo centrale. Ma questo modello di crescita non fa altro che amplificano le questioni che da anni perseguitano l’economia: eccesso di capacità produttiva, bassi rendimenti sugli investimenti e debito in aumento”. Ebbene, “finora, tutti questi sono problemi della Cina, o almeno un problema per le aziende che cercano di vendere sul mercato cinese. Ma la deflazione in Cina diventerà presto un problema per altri mercati chiave, Stati Uniti inclusi. Questi, dovranno affrontare a livello multilaterale il problema, altrimenti subiranno anche loro una corsa al ribasso che danneggerà le più grandi aziende americane e i lavoratori americani”.

Difficile dire se a Pechino siano davvero consapevoli di tutto questo. Secondo Anne Stevenson-Yang, direttrice della ricerca presso J Capital, una cosa è certa, il partito è braccato. “Per rilanciare il vecchio modello e salvare gli asset in default, il governo avrebbe bisogno di stanziare migliaia di miliardi nell’economia. Ma tutto quel denaro spezzerebbe l’ancoraggio del renminbi al dollaro americano, e questa è una conseguenza che il Partito comunista Cinese non può accettare: significherebbe una massiccia fuga di capitali, una popolazione arrabbiata e la fine del sogno di grande ricchezza. Pertanto, i leader cinesi camminano come tigri in gabbia, lanciandosi in mezze misure come nuove emissioni obbligazionarie e un “ondo di stabilizzazione del mercato azionario, come se questi sforzi potessero riportare indietro i giorni di gloria. Ma le mezze misure non funzioneranno”.