Il sogno del lusso o il lusso del sogno?

Si è tenuto a battesimo a Bologna il nuovo showroom del marchio di pelletteria di lusso Boarini Milanesi con, protagonista della serata, Elegantia, il modello di borsa dal prezzo di 50.000 euro, creata da due giovanissimi imprenditori. Quindi i giovani hanno il sogno del lusso o creano il lusso del sogno?

Può un accessorio moda accompagnarti in un viaggio infinito e trasmetterti poesia così a lungo come un automobile? Perché un auto la vivi e la custodisci anche per più anni, condividendo tutte le quotidianità o i momenti di fuga, qui invece parliamo di un accessorio moda che costa come un’auto di media cilindrata ma sicuramente non è indicata per il tuo quotidiano.

Il sogno del lusso è stato incarnato da due giovanissimi imprenditori (lei 29 anni e lui 32) che in coppia (nella vita e negli affari) hanno dato il via a questa impresa assolutamente esclusiva: le borse Boarini Milanesi.

I “genitori” di questa costosissima creatura sono appunto Carolina Boarini e Matteo Rodolfo Milanesi che hanno celebrato il battesimo del nuovo showroom del marchio di pelletteria di lusso Boarini Milanesi a Casa Bernaroli, nella centralissima e affascinante Piazza Minghetti a Bologna. Proprio come una vestale, l’altare votivo era posizionato al centro dello spazio denominato Templum, e l’immersione esperienziale, ha reso tutto estremamente suggestivo.

Qui abbiamo vissuto un’esperienza multisensoriale grazie ad un percorso che, partendo dal cortile che ci accoglieva con immagini fotografiche illustrative delle caratteristiche artigianali della Maison, ci conduceva poi all’interno di un elegante salotto dagli alti soffitti a cassettoni e accoglienti sofà.

Accolti da un artigiano presente in sala, la suggestiva inaugurazione prendeva il via al buio mentre, man mano che la dimostrazione pratica della lavorazione prendeva forma, guidava luci e suoni per far emergere, nel buio della stanza, il colore della luce riflessa nelle vetrine con le iconiche borse.

Qui abbiamo potuto dialogare con l’artigiano sfruttando la possibilità di toccare con mano i preziosi materiali che rendono unica ogni borsa, non solo attraverso la sapiente lavorazione, ma anche grazie ad un infinito ventaglio di opzioni di personalizzazione.

Protagonista indiscussa della serata è stata Elegantia, il modello realizzato in pregiata pelle di coccodrillo rosso cremisi, colore caro ai pittori del Rinascimento che esprime il valore e l’essenza dell’arte italiana. Questa borsa, dal prezzo di 50.000 euro, si attesta come l’accessorio più lussuoso da portare sotto braccio. Quindi, tornando a noi, non calcherete il pedale per sfrecciare più veloci ma, con egual costo, potrete sognare un viaggio attraverso il mondo del lusso, dalle antiche e preziose tradizioni del passato al vivere contemporaneo da esso permeato, grazie all’acquisto di un accessorio della pelletteria di lusso Boarini Milanesi.

E…, ovviamente, se pianificherete di andare espressamente a Bologna per un’immersione totale nel lusso della tradizione non potrete che prenotare al Grand Hotel Majestic già Baglioni dove, tra marmi, sete, broccati, parquet, preziosi elementi di arredo e opere d’arte restaurate potrete abbandonarvi alla bellezza del patrimonio artistico presente nel palazzo bolognese, sede dell’hotel 5 stelle lusso.

