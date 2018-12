La Nato c’è ed è forte. Mike Pompeo a Bruxelles per parlare di Russia e Ucraina

Sarà il comportamento destabilizzante della Russia il fulcro della due giorni di ministeriale Esteri della Nato. A dirlo è stato proprio il segretario generale, Jens Stoltenberg a margine dell’inizio dei lavori a Bruxelles. “Affronteremo il comportamento destabilizzante della Russia, abbiamo visto di recente come questa ha usato la forza militare contro le navi ucraine e ha arrestato le navi e i marinai e chiediamo alla Russia di rilasciarli immediatamente”, ha spiegato Stoltenberg. E mentre i ministri degli Esteri europei confluiscono verso il quartier generale Nato, dal segretario di Stato Mike Pompeo, appena atterrato nella capitale europea, arriva l’assist definitivo che rafforza i principi cardine dell’intesa atlantica: “La Nato è un’istituzione indispensabile, mai un’alleanza è stata così potente e così pacifica e i legami storici devono continuare. Tutti gli alleati Nato dovrebbero lavorare per rafforzare quella che è la più grande alleanza militare della storia”, ha commentato Pompeo appena atterrato a Bruxelles.

La leadership americana è la “più importante per assicurare la prosperità e la pace nel mondo”, ha poi continuato Pompeo. Anche il segretario Usa ha poi puntato il dito contro “Russia, Cina e Iran” per aver “violato numerosi trattati e accordi multi-stato”. Senza dimenticare di sottolineare l’importanza del rispetto dei trattati internazionali, specificando come “una volta che vengono violati i responsabili devono confrontarsi” con le loro azioni.

Proprio a questo proposito, il segretario generale della Nato aveva espresso le proprie perplessità: “Siamo preoccupati per il nuovo sistema missilistico russo che mette a repentaglio il Trattato Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ndr): è urgente che la Russia garantisca la piena conformità in modo trasparente e verificabile perché il Trattato Inf è così importante per la nostra sicurezza”, ha asserito Stoltenberg, toccando un tasto dolente per l’amministrazione di Donald Trump.

A poche ore dall’inizio della due giorni, dunque, il portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha tracciato una linea di quelli che saranno gli argomenti oggetto di discussione con il capo della diplomazia statunitense: “Il segretario Pompeo parteciperà alla riunione semestrale dei ministri degli esteri della Nato per esaminare i progressi compiuti nell’attuazione dell’ordine del giorno concordato dai capi di Stato e di governo della Nato al vertice di Bruxelles di luglio”. E ancora: “I ministri discuteranno anche le questioni di sicurezza transatlantica, così come le operazioni e i partenariati della Nato, compreso l’approfondimento delle relazioni della Nato con i partner critici Georgia e Ucraina”.

D’altra parte poi, sempre Stoltenberg ha sottolineato come al centro del dibattito ministeriale ci saranno state anche le sfide provenienti da sud, “dalle nostre partnership, del nostro lavoro con diversi Paesi in Nord Africa e Medio Oriente e anche della missione di addestramento”, avviata in Iraq. Senza contare i progressi compiuti da Skopje nel percorso di adesione all’Alleanza Atlantica.

E proprio su quest’ultimo punto si è espresso anche lo stesso presidente sloveno, Borut Pahor, in un’intervista al quotidiano ateniese Kathimerini: “L’accordo di Prespa sulla risoluzione del nome della Fyrom è un risultato significativo e un passo importante nella giusta direzione, e spero che sarà realizzato. Inoltre, è importante per l’insieme dei Balcani occidentali, poiché apre la strada del paese, il cui nuovo nome sarà Macedonia del Nord, all’adesione all’Ue e alla Nato”. Un accordo, che sempre secondo Pahor pone le basi per “una nuova dinamica nel processo di allargamento nell’Ue in quest’area dei Balcani occidentali e apre le porte a questo Paese, che sono sicuro è in grado di soddisfare tutti i requisiti di adesione”.

