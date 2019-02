Chi è Christian Solinas, candidato di centrodestra in Sardegna

Christian Solinas, 42 anni, è il segretario del Partito sardo d’Azione. Il 4 marzo scorso è stato eletto in Senato nella lista di Lega-Psd’Az dopo l’alleanza sancita con il Carroccio di Matteo Salvini.

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato il principale sponsor di Solinas quando il centrodestra si è trovato ad esprimere il nome del candidato governatore. Una scelta, appunto, che è ricaduta sulla Lega grazie all’accordo con Forza Italia e Fratelli d’Italia che anche in Sardegna, come per le regionali in Abruzzo, si sono presentati da alleati nonostante la separazione avvenuta nella formazione del governo Conte.

Il candidato governatore della coalizione di centrodestra e sardista formata da 11 liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Unione Democratica Sarda, Fortza Paris, Energie per l’Italia, Riformatori Sardi e due liste civiche.), ha già avuto esperienze nell’esecutivo regionale: è stato assessore dei Trasporti nella Giunta Cappellacci, oltre che consigliere regionale nelle ultime due legislature (si era dimesso dall’assemblea sarda nell’aprile scorso a seguito della sua elezione in Senato). “Ho fatto l’amministratore percorrendo tutte le tappe: dai consigli comunali, passando agli enti e poi al consiglio regionale fino al Senato della Repubblica”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero.

Nel corse della campagna elettorale, sia su alcune testate locali sia sul Fatto Quotidiano, si è parlato dei suoi titoli di studio e del suo curriculum. Solinas, infatti, si sarebbe laureato “il 12 dicembre 2018 all’Università di Sassari, dodici giorni dopo l’annuncio della sua candidatura alle elezioni, ma sul suo curriculum vitae non avrebbe specificato né la data né il luogo del titolo”. Prima della laurea nell’ateneo sassarese, si aveva notizia della consegna di un diploma non meglio specificato avvenuta il 17 maggio 2006 a Bucarest, presso il “Leibniz Business Institute”.

ultima modifica: da