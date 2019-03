Russia invia soldati e materiale bellico in Venezuela. Continua la repressione

Due aerei sono atterrati a Caracas con circa 100 militari russi. Secondo il sito Flightradar24, l’aereo di carico Ilyushin IL-62 e l’aereo di carica militare Antonov AN-124 sono partiti dall’aeroporto militare russo di Chkalovsky verso l’aeroporto di Caracas.

L’arrivo avviene tre mesi dopo le esercitazioni militari in territorio venezuelano, definite da Nicolás Maduro come un segnale di rafforzamento dei rapporti tra mosca e Caracas.

Secondo il giornalista venezuelano residente in Colombia, Javier Mayorca, nel primo aereo russo viaggiava Vasily Tonkoshkurov, capo del personale delle Forze armate di terra della Russia, mentre il secondo aereo trasportava 35 tonnellate di materiale bellico.

A dicembre, due bombardieri russi con capacità di trasportare armi nucleari sono atterrati in Venezuela. Il governo degli Stati Uniti ha criticato l’azione perché si tratterebbe di un’invasione russa nella regione.

Secondo il sito Sputnik, i militari russi sono a Caracas per “consultazioni bilaterali” sulla cooperazione nell’industria della Difesa: “Il personale militare russo è arrivato per partecipare a consultazioni bilaterali. Non c’è nulla di misterioso, ci sono contratti firmati dai due Paesi, tra cui contratti di cooperazione militare e tecnica”.

Un funzionario del governo di Nicolás Maduro ha confermato all’agenzia Ap che gli aerei russi fanno parte di un programma di cooperazione militare tra i due Paesi alleati. E che i soldati russi sono in territorio venezuelano per discutere sui programmi di manutenzione, addestramento e strategia di difesa.

“Sono arrivati i russi – ha scritto su Twitter il giornalista e attivista per i diritti umani, Luis Carlos Díaz – e se non ti molesta o non t’incomoda, se non parli di sovranità o d’invasione, è semplicemente perché sei complice del malessere di molta gente in nome del socialista. Male per te”.

Il regime socialista continua ad aumentare la repressione e l’intimidazione. Come raccontato da Formiche.net giovedì 21 marzo, i servizi segreti di Maduro hanno arrestato Roberto Marrero, stretto collaboratore del presidente ad interim, Juan Guaidó, e parlamentare dell’Assemblea Nazionale.

Maduro ha accusato l’uomo di fiducia di Guaidó di terrorismo. In rete unificata, il leader del Partito Socialista Unito del Venezuela ha detto: “Voglio che sia chiaro che al governo venezuelano bolivariano e rivoluzionario non tremerà il polso per combattere i gruppi terroristi e portarli in carcere. Non è politica quello che fanno, è semplicemente terrorismo”.

Il ministro degli Interni di Maduro, Néstor Reverol, ha accusato Marrero, capo del gabinetto di Guaidó, di guidare una cellula terrorista che voleva compiere una serie di attacchi contro lo Stato. Maduro è accusato di violazione alla Costituzione, promozione del terrorismo e della violenza e tentativo di omicidio contro il capo dello Stato.

L’inviato speciale americano per il Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato che ci saranno conseguenze immediate contro il regime di Maduro per il sequestro di Roberto Marrero.

Resta il timore che la vittima del prossimo arresto arbitrario sia proprio Guaidó.

