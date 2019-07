“Hallo Europa, Hello Europe, Salut l’Europe!”, il primo tweet di Ursula von der Leyen. Appena eletta nel più importante organismo, a Presidente della Commissione Europea, la ministra tedesca di Angela Merkel. La “Hillary europea”, candidata che sfonda il soffitto di cristallo. Ma è chiaro che pensa in tedesco. Agisce in inglese. Traduce per i francesi. Il resto non conta, essere la quarta lingua (si potrebbe fare di più) più studiata nel mondo, essere tra i principali fondatori del processo e del sogno di integrazione europeo, sono solo dettagli secondari, irrilevanti, senza nessuno a farli valere; indice della debolezza complessiva. Ma quanto mi piacerebbe leggere: “Prima l’italiano”. In quel primo tweet che dovrebbe dire, “sono la presidente di tutti”, amplifica le paure. Mentre scrivo, il debito pubblico italiano ammonta a 2.373,3 miliardi di euro. Abbiamo ancora un papa emerito, due vicepremier, e mezzo presidente del Parlamento europeo. Infatti succede ad Antonio Tajani, PPE, David Sassoli, un altro collega giornalista, dei Socialisti e democratici, con 345 voti, e la promessa di alternarsi a metà mandato. Infatti resterà in carica per due anni e mezzo, e poi consegnerà il testimone a Manfred Weber che guiderà il parlamento nella seconda metà della legislatura. Se prima ne avevamo due, adesso ne avremo mezzo. È il momento degli addii anche per Mario Draghi: sulle prossime banconote – per la prima volta nella storia dell’Unione – firmerà una donna. Christine Lagarde (cognome dell’ex marito. Anche in questo retaggio, si capisce, mancano le nuove generazioni).

A proposito di generazioni: le future avranno 235 mila uomini, donne, bambini in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto al 2014 la perdita di italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila).

La politica del poco. Poca crescita, poche nascite, pochissima Italia nei posti di comando in Europa…

