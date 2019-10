Unicef Generation, per riaccendere i riflettori sull’infanzia. Parla Iacomini

Nel cuore di Roma a Piazza del Popolo una tre giorni dedicata completamente ai bambini che inizierà domani pomeriggio 4 ottobre per concludersi domenica 6 ottobre. È Unicef generation, l’evento voluto dall’organizzazione delle Nazioni Unite per unire i giovani e parlare di tematiche che ogni giorno possono incidere sulla loro vita. Dai cambiamenti climatici, alle guerre ed emergenze, fino all’hate speech e le fake news, ma anche sport e internet sicuro per il futuro del nostro tempo.

Non solo. L’occasione è la celebrazione di un’importante ricorrenza che riguarda i trent’anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, “la Carta più ratificata al mondo” come sottolinea a Formiche.net Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia.

“Quest’anno ricorrono i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Questo è il Trattato che io definisco il più ratificato al mondo. Solo gli Stati Uniti non lo hanno ratificato ed è di fatto la Carta dei bambini ovvero la Convenzione che difende i diritti dell’infanzia perché codifica dei concetti fondamentali come protezione, educazione e tutti i loro diritti”, continua Iacomini.

Un appuntamento quindi che ha l’intento di sensibilizzare le persone su temi che devono essere a cuore di tutti, dalle istituzioni al singolo cittadino. Infatti tale convenzione è sì la più ratificata, ma è altresì anche “ la più violata”, sottolinea il portavoce Unicef. “Al suo interno presenta tutta la sua bellezza ma anche tutte le sue contraddizioni. Al mondo i bimbi sono ancora vittime di abusi, di violenze, di guerre, di catastrofi naturali e di malnutrizioni. In tutti questi anni noi ci siamo schierati dalla loro parte”.

A inaugurare la manifestazione domani sarà la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo di lei i personaggi attesi sono molti e rappresenteranno le istituzioni, il mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport.

“Questo appuntamento ha un duplice scopo – racconta Iacomini -. Il primo è quello di fare il punto con attori, con nostri ambasciatori, intellettuali e personaggi pubblici, famosi e meno famosi, per far conoscere cosa è accaduto in questi trent’anni. D’altra parte è una celebrazione del lavoro sull’infanzia dell’Unicef. Un modo per raccontare chi siamo, da dove veniamo e cosa abbiamo fatto in questi anni. Per aprirci un po’ alla città e al Paese, per ringraziare tutte le persone che ci sostengono ogni giorno. Ci saranno dibattiti con Enrico Mentana, Myrta Merlino – per fare alcuni esempi – e anche spazi proprio per i bimbi, dove potranno giocare e incontrarsi per varie attività e laboratori”.

Come sottolineato appunto da Iacomini, molte saranno le personalità che arriveranno a Piazza del Popolo da domani. Dopo il sindaco di Roma, il ministro ai Giovani e allo Sport Vincenzo Spadafora e la senatrice a vita Liliana Segre, Carlo Conti, Lino Banfi, Roberto Mancini, Geppi Cucciari, Alessandra Mastronardi, Neri Marcoré, Gabriele Corsi e Il Trio Medusa, Giuseppe Vessicchio, Massimiliano Ossini, Simona Marchini, Simone Perrotta, Damiano Tommasi, Serena Bortone, Grazia Di Michele, Maria Rosaria Omaggio, Claudio Fasulo, Ermanno Labianca e gli Youtuber Cane Secco & Slim Dogs, Richardhtt e Fraffrog.

“È un modo utile per farci conoscere e dire noi siamo questi”, continua Iacomini, raccontando l’iniziativa. “Dopo tanti anni siamo ancora qui, siamo l’organizzazione delle Nazioni Unite che deve tutelare la Carta dei diritti dei bambini e quindi celebriamo un momento importante in un’epoca dove il bambino viene dimenticato troppo spesso. Nonché ricordiamo a tutti che il 20 novembre è la Giornata dell’infanzia, oltre a celebrare i 30 anni della Convenzione, per dire insieme ‘Riaccendiamo i riflettori sull’infanzia e cerchiamo di cambiare le cose insieme’”, conclude Andrea Iacomini.

Tre giorni quindi tra dibattiti e giochi per il futuro delle prossime generazioni e per conoscere più da vicino il lavoro dell’Unicef.

Guarda il video di presentazione della manifestazione con Alessandra Mastronardi e Andrea Iacomini:

