Cosa è Vis, la piattaforma online per le prestazioni sanitarie

L’occasione, l’inaugurazione della sede romana di Valore SRL e Primomiglio SGR SpA, con la presentazione del fondo Barcamper Ventures Lazio e le relative iniziative territoriali, in particolare le attività della società Vis – Valore in Sanità del gruppo Valore, che ha creato una multi-piattaforma, scalabile orizzontalmente e verticalmente, in grado di gestire tutto il ciclo di vita delle prestazioni sanitarie. Ospite d’onore all’evento Alessandro Testori, presidente della Società Scientifica Italiana ed Europea del Melanoma.

COSA FA VIS

La strategia di Vis si basa sulla facilità di utilizzo per l’assistito e la trasparenza su tutti i dati trattati verso il fondo titolare del trattamento. Vis realizza accordi di convenzione con strutture sanitarie a tariffe scontate trasparenti e pacchetti di prestazioni (come ad esempio check-up, assistenza Pet, domiciliare) costruiti sulla base delle richieste dei singoli fondi sanitari, che rende fruibili sulla propria piattaforma. Sulla piattaforma vengono offerti i pacchetti di prestazioni ai fondi sanitari e possono essere erogati ai loro iscritti tramite registrazione e prenotazione semplice e con pochi passaggi.

La piattaforma permette, dunque, di prenotare prestazioni a tariffe scontate, rendendo nota sia la tariffa che l’eventuale sconto applicato. Per poter accedere, occorre acquistare una card (Viscard) che offre il diritto ad usufruire delle prestazioni a tariffe scontate. Il fondo sanitario acquista o promuove le card ai propri assistiti. Tra i servizi offerti agli assistiti, anche la situazione delle prestazioni ricevute.

UN NUOVO MODO DI FARE SANITÀ

Quello di Vis è un nuovo modo di fare sanità, utilizzando i principi di condivisione delle risorse e di cooperazione (Share Place) tra soggetti pubblici e privati per rendere più semplice ed economico l’accesso ai servizi sanitari a condizioni economicamente vantaggiose mantenendo alti gli standard qualitativi. Per farlo affianca e supporta le realtà che partecipano alla complessa filiera sanitaria attraverso un team di professionisti, offrendo a ciascuna tipologia di soggetto un sistema di servizi completo e su misura.

