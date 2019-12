Riflettori accesi dalla giornata Internazionale delle Persone con Disabilità a oggi

Mi piace segnalare un’iniziativa in una scuola media della provincia di Roma, a Valmontone, che dà voce alle tematiche delle Persone con Disabilità.

Venerdì 6 dicembre, l’Aula Magna della Scuola Media “G.Zanella” di Valmontone, ospiterà dalle ore 15,00 il convegno L’inclusione è una realtà possibile, evento strettamente correlato con la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si è svolta martedì 3 dicembre in tutto il mondo.

“La discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità, costituisce una violazione della dignità e del valore della persona umana”. Prendendo spunto dal testo rilasciato dalla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ecco che l’impegno viene condiviso anche nelle istituzioni scolastiche. Nulla di più importante, infatti, trattare il tema con la giusta informazione e sensibilità e condividerlo con i docenti così come con gli studenti.

L’iniziativa di Valmontone, che vedrà partecipare tutte le istituzioni locali, ha come obiettivo quello di far fronte comune contro ogni tipo di barriera, non solo architettonica, ma anche culturale e sociale legata alle disabilità.

Bisogna chiarire prima di tutto cosa vuol dire essere persona disabile. La persona disabile è un individuo unico, che ha una propria identità e delle caratteristiche proprie. Come tutte le persone è titolare del diritto di uguaglianza. Spesso le persone disabili vengono accusate anche da chi rappresenta l’istituzione di essere eccessivi nelle richieste.

I bisogni individuali, le energie necessarie e le spese che la famiglia della persona disabile deve affrontare per permettergli una vita degna di essere vissuta sono maggiori rispetto alle famiglie che non vivono la disabilità, l’inclusione in una società che vuole essere chiamata civile non può essere fatta solo di facciata ma garantita attraverso i progetti di vita individualizzati. La Costituzione e la normativa garantiscono a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, il diritto all’accessibilità sociale secondo i principi di pari opportunità, il diritto alla vita indipendente, all’autodeterminazione, il diritto allo studio ed al lavoro per una libera partecipazione inclusiva alla vita della società.

PROGRAMMA del Convegno

L’inclusione è una realtà possibile

Venerdì 6 dicembre ore 15,00

Aula Magna della Scuola Media Zanella dell’ I.C. Madre Teresa di Calcutta – Valmontone

Ore 15,00: Saluti Istituzionali: Alberto Latini, Sindaco di Valmontone, Floriana Nardecchia, Consigliera delegata ai Servizi Sociali.

Ore 15:30: L’Inclusione scolastica

Prof.ssa Antonietta Fusillo, Dirigente Scolastico I.C. Madre Teresa di Calcutta

Ore 16: Presentazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche).

Ore 16:30: Qualità della vita e progetto individuale nell’inclusione sociale e lavorativa di giovani con Autismo Severo. Maurizio Ferrero, Presidente Cooperativa Garibaldi.

Ore 17: Inclusione scolastica e necessità di pianificazione del progetto di vita. Stefania Stellino Presidente ANGSA LAZIO.

Ore 17:30 Diritto al lavoro e tutele delle persone disabili. Fiorella Puglia – Responsabile Dipartimento Politiche Disabilità CGIL Roma e Lazio

Ore 18: Dibattito e conclusioni

Foto in homepage delle istituzioni locali di Valmontone in un altro evento che ha visto partecipe la Scuola Media Zanella dell’ I.C. Madre Teresa di Calcutta

ultima modifica: da