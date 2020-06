Banche, società, contratti. Se gli affari di Saab passano (anche) per Mosca

Non sembra un caso che, come dicono alcuni media, sia finita in Russia Camilla Fabri, moglie di Alex Saab, tesoriere di Nicolás Maduro arrestato a Capo Verde. Della giovane, indagata per frode fiscale in Italia, non ci sono tracce, ma molto probabilmente è fuggita sul territorio russo, dove sarebbe protetta.

Ed è che secondo alcuni analisti la Russia è in prima linea nella difesa dell’imprenditore colombiano, accusato di riciclaggio e corruzione, con un ordine di arresto dell’Interpol richiesto dagli Stati Uniti.

Ma quali sarebbero i legami di Saab con Mosca? Al di là dell’alleanza politica, economica e commerciale tra Russia e Venezuela, ci sono alcuni affari tra l’uomo dei conti del regime venezuelano con tracce russe.

Tutto è cominciato con l’appalto della Corporazione Venezuelana per il Commercio Estero per il rifornimento di alimenti ai Comitati Locali di Fornitura e Produzione (Clap), con la compagnia Group Grand Limited, a nome di Alex Saab e Álvaro Pulido e con sede a Hong Kong.

Secondo un’indagine del sito Armando.info, il pagamento del contratto, per circa 425 milioni di dollari, è stato fatto attraverso la North International Bank, una banca controllata da venezuelani con sede ad Antigua e Barbuda.

Corpovex è un’istituzione creata nel 2014 dal governo venezuelano per controllare tutte le importazioni e le esportazioni di prodotti non petroliferi. Tra le funzioni di Corpovex c’è l’amministrazione di attività di importazione per la richiesta di consumo interno, il controllo di qualità e di prezzi, e la semplificazione dei tramiti di acquisto dall’estero. E da agosto del 2014, Corpovex gestisce anche la rete pubblica di negozi alimentari Abastos Bicentenario.

Group Grand Limited è registrata a Hong Kong ed è di proprietà o controllata da Saab. La società ha servito come entità primaria nella rete globale di società di shell e di facciata utilizzate da Saab e Pulido per facilitare il sistema di corruzione Clap.

Group Grand Limited, S.A. de C.V. è registrato in Messico ed è di proprietà o controllato da Pulido. Fa parte della rete di società Shell e Front utilizzate da Pulido e Saab per facilitare il sistema di corruzione Clap. La società ha un magazzino che è stato utilizzato per ricevere cibo da diversi fornitori e assemblare il cibo in scatole spedite dal Messico e vendute in Venezuela come parte del sistema di corruzione Clap. I tempi dell’azione odierna da parte del Dipartimento del Tesoro sono stati sincronizzati con un’azione del governo del Messico.

In un documento del Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro americano si legge che Alex Saab ricattò ai figli della moglie di Nicolás Maduro (oggi in carcere negli Stati Uniti dopo la condanna per narcotraffico, ndr). Saab si sarebbe “valso di contratti aggiudicati senza gare per saccheggiare centinaia di milioni di dollari dei venezuelani che patiscono la fame”

Sotto il mirino delle autorità americane c’è il Group Grand Limited: “La società opera come entità primaria nella rete globale di società schermo e strumenti usati da Saab e da Pulido per facilitare il meccanismo di corruzione con le Clap”. C’è anche la Group Grand Limited, S.A. de C.V, registrata in Messico, di proprietà e controllo di Pulido: “La società ha un deposito che è stato utilizzato per ricevere cibo da diversi fornitori e organizzare il cibo in scatole che sono state inviate dal Messico. Hanno venduto in Venezuela come parte del meccanismo di corruzione del Clap. Al momento sono sincronizzate le misure del Dipartimento del Tesoro con sanzioni anche da parte del governo del Messico”. Infine, il gruppo Grand Limited General Trading, registrato negli Emirati Arabi Uniti, di proprietà e controllo di Saab.

Il deputato venezuelano Carlos Paparoni indaga dal 2017 sugli affari delle Clap e fa parte della commissione contro il terrorismo e il crimine organizzato fondata dal presidente del Parlamento Juan Guaidó. Per Paparoni, la North International Bank è una “banca intermediaria” di operazioni finanziarie illegali e irregolari del governo di Maduro. Il sito Armando.info ha trovato un documento in cui la North International Bank si riferisce alla banca russa Gazprombank come “banca corrispondente”.

ultima modifica: da