Le imprese esportatrici non perdano il fondo perduto per il rilancio

La vera liquidità immediata dei decreti per le imprese è nelle misure per l’export del Governo.

Le associazioni di categoria si diano da fare nel comunicarlo alle imprese.



Da qualche giorno le aziende che fatturano all’estero almeno 20% nell’ultimo biennio (oppure 35% nel 2019) possono ottenere un fondo perduto come premio in aggiunta ad un finanziamento a 6 anni allo 0,08% senza garanzia.

Dal 6 agosto potranno accedere anche le società con meno di 1500 dipendenti. Questo si aggiunge al fondo perduto e al finanziamento agevolato attivabili per chi apre o rilancia filiali commerciali in tutto il mondo sia extra Ue che Ue.

Un’opportunità da non perdere per le nostre imprese fortemente votate all’export.

Un’opportunità per tutto il sistema Paese.

