Mozioni sulle Scuole Paritarie/Si faccia un passo avanti

Si faccia un passo avanti. Con coraggio e determinazione. Affinchè la maggioranza politica che lo scorso venerdi tre luglio in quinta commissione ha visto raddoppiare i fondi si ripeta nell’approvare gli emendamenti del mondo della scuola paritaria (link).

Il prossimo 21 luglio 2020 si terrà la 242a Seduta Pubblica e dal sito del Senato leggiamo i testi delle due Mozioni - depositate ad oggi e rese pubbliche dal sito del Senato – e che saranno oggetto di discussione e di voto.

In questi mesi, 130 giorni di maratona per la famiglia, è evidente che tutti quanti abbiamo contribuito a riscrivere la grammatica della scuola italiana e finalmente abbiamo abbattuto tutti i pregiudizi sulla scuola paritaria.

Difatti la Mozione sulle Scuole Paritarie del Movimento 5 Stelle, prima firmataria la Sen. Granato (Mozione 1-00256 – 16 luglio 2020) finalmente riconosce, ex lege che pubblica è la scuola paritaria come la statale, che la parità è concessa ai sensi di legge, che ci sono una serie di controlli obbligati da parte dello Stato per il mantenimento o la revoca della parità. Dunque non sono nè reprobi nè avvoltoi i 180 mila dipendenti delle scuole pubbliche paritarie, i 900 mila allievi e le loro famiglie denigrati (link). Questa mozione riscatta 12 mila scuole paritarie e fa un buon servizio alla verità (link).

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla strategia del dialogo con tutte le forze politiche, un dialogo fondato su un confronto scientifico e documentato che ha consentito di chiarire le ragioni sulle quali si regge il sistema scolastico italiano, un sistema integrato perché composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie.

Conseguenza del confronto è la soddisfazione con cui si registra che nella Mozione dei 5 Stelle questo principio non è più messo in discussione.

Va riconosciuto che le premesse della Mozione sono giuridicamente fondate: per questo possiamo e dobbiamo ritenerci soddisfatti, come certamente potranno ritenersi tutte le forze politiche che, all’opposizione e al Governo (PD-IV-LEU), hanno chiesto con noi, dagli scranni del Parlamento come dalle piazze, la garanzia della libertà di scelta educativa della famiglia e la conseguente salvezza della scuola statale e paritaria.

Ma dopo la luce ecco la tenebra: con la Mozione la Sen. Granato e i firmatari Pentastellati chiedono al Governo di adoperarsi a inserire tutta una serie di controlli sulle somme destinate alle paritarie.

Si ribadisce che il capitolo dei controlli è ampiamente all’ordine del giorno e non solo “opportuno” come recita la mozione e ne forniamo una esauriente documentazione attraverso un il Focus esclusivo “Analisi delle due mozioni sulle Scuole Paritarie”. (scarica il testo)

L’elaborato spiega, inoltre, in punta di diritto e di economia, le due gravi incongruenze della Mozione rispetto allo stato di fatto, i controlli invocati sono già attivi da anni anche per la scuola paritaria.

Pertanto per fare un passo in avanti significativo è da auspicarsi che la maggioranza politica che abbiamo registrato in questi mesi al capitolo scuola veda le opposizioni FDI-FI-LEGA-UDC-NCI-Cambiamo con le forze al Governo PD-IV-LEU e ci auguriamo qualche membro dei 5 Stelle, il 21 luglio 2020 votare favorevolmente la seconda Mozione pubblicata sul sito del Senato, Mozione (1-00232 -12 maggio 2020) Bernini, Malan, Gallone, Binetti, Lonardo, Berardi, Moles, Cangini, Alderisi, Giro, Caligiuri, Minuto

Se davvero si vuole rilanciare la scuola italiana e formare studenti critici, la via è molto semplice e

le soluzioni servite da 130 giorni al premier, al Governo, al Parlamento:

1^ – Creiamo le condizioni perché la scuola sia veramente buona per tutti: per farlo bisogna chiarire realmente che rapporto vuole avere lo Stato Italiano con la scuola. Questo è un punto imprescindibile. Garante? Controllore? Gestore unico?

2^ – E’ necessario quindi agire ora, non ad agosto con misure di emergenza che risulterebbero

inutili oltre che dannose. Nelle emergenze per agire occorre unirsi, stringere alleanze, abbattere i

muri dell’ideologia.

Le Linee guida parlano di

- “Patti di comunità”: benissimo. Scuola pubblica, statale e paritaria, unita per ricostruire gli Italiani e la loro cultura. Le 12.000 scuole paritarie hanno spazi, aule pronte, teatri, palestre non solo per i 900 mila allievi che le frequentano ma anche per una buona percentuale dei 7 Mln di studenti delle scuole statali.

- “Autonomia” per i dirigenti della scuola statale. Autonomia non significa però imparare l’arte di arrangiarsi. I dirigenti della scuola statale potranno finalmente avere l’autonomia ma senza strumenti, ossia le risorse: un fallimento annunciato.

E la scuola ripartirà davvero in sicurezza. Nel contempo il sistema scolastico italiano diventerà di qualità perché più equo.

ultima modifica: da