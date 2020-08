Discoteche chiuse, Salvini: “Chiuderei prima i porti, solidarietà a Musumeci”. Il video

Discoteche chiuse, Salvini: “Chiuderei prima i porti, solidarietà a Musumeci”

Il leader della Lega Matteo Salvini, a Crotone per un comizio in vista delle elezioni comunali, ha commentato con i cronisti presenti la misura della chiusura delle discoteche adottata dal ministro della Salute Roberto Speranza, dicendo che prima ancora andrebbero chiusi i porti per evitare il contagio portato dai migranti. Salvini ha anche espresso solidarietà al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, che aveva intimato la chiusura degli hotspot di accoglienza siciliani.

Fonte: Facebook Matteo Salvini

ultima modifica: da