Elezioni regionali, centrosinistra in difficoltà. La situazione fotografata dai sondaggi

Oltre al voto sul taglio dei parlamentari che investirà l’intero elettorato, più di 18 milioni e mezzo di persone si recheranno alle urne per le elezioni regionali tra domenica 20 e lunedì 21 settembre. Si decide sulla presidenza regionale in Puglia, Campania, Toscana, Marche, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta e, secondo gli ultimi sondaggi effettuati da diversi istituti sui vari territori, i candidati del centrosinistra sembrano partire da una situazione di svantaggio in tutte le Regioni ad eccezione della Campania, dove Vincenzo De Luca è lanciato verso una netta riconferma. Una generale difficoltà iniziale nelle prossime elezioni regionali che rischia di far perdere alla sinistra “feudi” storicamente rossi, come la Toscana in cui la candidata leghista Susanna Ceccardi insidia Eugenio Giani.

