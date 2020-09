In attesa che il cinema riparta con Venezia 77

Il cinema riparte con Venezia 77, nonostante il Covid, ed io mi chiedo… come sarà la Mostra del Cinema 2020?

Sarò qui nella fantastica laguna, precisamente immersa nell’atmosfera retrò del Lido di Venezia, per “ammirare” (le virgolette sono d’obbligo…) dal 2 al 12 settembre la kermesse cinematografica più antica del mondo.

Sinceramente non so cosa aspettarmi. D’accordo, il Red Carpet ci sarà, come sempre… ma chi saranno i veri protagonisti? Sono stati annunciati quelli delle pellicole in concorso, tra una Monica Bellucci ed una splendida “principessa Margaret” Vanessa Kirby, così come il fratello meno noto di Ben, Casey Affleck e tanti altri ma… Sono tanti gli interrogativi. Vedremo l’attrice Tilda Swinton per il Leoni d’oro alla carriera? Incontreremo la giuria con la splendida Cate Blanchett? E quanto si concederà alla stampa Anna Foglietta, Madrina ufficiale della Mostra del Cinema 2020?

Insomma sono felice che l’emergenza Covid-19 non fermi questo storico festival, ne tantomeno il relativo tappeto rosso, ma intanto mi aggiro qui e vedo che è ancora tutto in costruzione e siamo a poche ore dall’inizio. Senza feste e accolti in sale per assistere alle proiezioni in streaming ne vedremo delle belle. Sarà senz’altro sarà un’esperienza!

Quello che mi auguro comunque è che ci saranno tanti ottimi film da potervi consigliare, di cui, come sappiamo, una buona parte di pellicole italiane (4 titoli in concorso).

Il cinema riparte con Venezia 77. Torna la Mostra del Cinema, salva nonostante il Covid.

Una Mostra del Cinema che sarà unica nel suo genere, oltre che la prima manifestazione pubblica post lockdown. Ma quanto pubblico ci sarà? Verranno i turisti qui al Lido sperando ugualmente di rubare qualche scatto alle star di turno?Vedremo. Intanto io sono certa che lo storico Direttore Artistico Barbera non ci deluderà, anche se messo al cospetto della sua prova più importante.

Ecco cosa afferma Barbera: “Come di consueto, la selezione offre una variegata alternanza di approcci diversi, nella consapevolezza che la Mostra non possa esimersi dal rappresentare la ricchezza e la varietà del cinema”.

Bene, noi siamo qui per godere de “la ricchezza e la varietà del cinema”, in trepidante attesa che il tutto abbia inizio! Manca poco e sapremo come sarà questa Mostra del Cinema 2020. Intanto occhio alle anticipazioni su Venezia 77, e sull’intero evento in programma al Lido dal 2 al 12 settembre!

