Regionali, Salvini: “Meloni leader? Se i voti contano è la Lega il primo partito”. Il video

Regionali, Salvini: “Meloni leader? Se i voti contano è la Lega il primo partito”

Rho (Mi), 22 set. (askanews) – “Se i voti contano gli elettori stanno dicendo chiaramente che la Lega è il primo partito e il Pd segue da parecchio lontano. Poi se i giornali hanno un’idea diversa dalla matematica, io rispetto le opinioni di tutti”.

Così Matteo Salvini, da Milano-Rho, ha risposto ad una domanda sulla lettura che delle elezioni viene data da alcune testate e cioè quella di un confronto tra il leader della Lega e Giorgia Meloni per la leadership del centrodestra. E poi ha risposto a chi ritiene che la Lega sia uscita sconfitta dalle elezioni.

“Vorrei averne tutti gli anni di sconfitte dove aumento di 30 i miei consiglieri regionali. Lascio che i giornali scrivano e inventino quello che ritengono”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando – a margine di una visita al Micam alla Fiera di Milano-Rho – la lettura data dalla stampa delle elezioni regionali. “Abbiamo perso in Toscana e in Puglia ma aumentando i consiglieri. Abbiamo vinto nelle Marche dove non si vinceva da 50 anni, in Veneto Lega e lista Zaia hanno i due terzi dei seggi, in Liguria Lega e lista Toti hanno la maggioranza assoluta. Lascio giudicare a voi come vanno le cose…”.

