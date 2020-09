Perché Wall Street tifa Trump? Lo spiega Gramaglia

Nell’imminenza della visita a Kenosha in Wisconsin di Joe Biden, un nuovo video shock turba l’America: un afro-americano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a Rochester, alle porte di New York, è morto asfissiato dopo che gli agenti che lo avevano fermato lo hanno ammanettato mettendogli poi un cappuccio e premendo il suo viso sull’asfalto per almeno due minuti. La morte è sopravvenuta sette giorni dopo in ospedale, dove l’uomo era stato ricoverato in fin di vita.

L’episodio risale al 30 marzo, ma solo ora la famiglia ha diffuso le immagini. La vittima si chiamava Daniel Prude, 30 anni, originario di Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di emergenza 911 per denunciare la scomparsa del fratello dall’abitazione in cui si trovavano, spiegando che Daniel soffriva di disturbi mentali.

Il candidato democratico alla Casa Bianca, sarà oggi a Kenosha, due giorni dopo la controversa visita del presidente Donald Trump che, martedì, ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine, ma non i famigliari di Jacob Blake, il giovane nero colpito con sette colpi alla schiena da un poliziotto bianco, e neppure delle due vittime di un suprematista bianco di 17 anni.

Biden, che parteciperà a un incontro con la comunità cittadina e incontrerà i familiari di Blake, ha ieri affermato che gli agenti che hanno ferito Blake e quelli che hanno ucciso a Louisville Breonna Taylor, la giovane nera colpita a morte mentre era nel letto della sua abitazione, dovrebbero essere messi in stato di accusa e processati. “È il minimo che si possa fare, dobbiamo garantire che venga fatta giustizia, che la giustizia faccia il suo corso”. Biden ha pure detto che “La libertà d’espressione e il diritto di protestare sono sacrosanti, ma la violenza è sbagliata, da qualunque parte arrivi”.

“Joe Biden non è dalla parte della polizia, ed è stato molto evidente ieri con la mia visita di successo a Kenosha. Noi risolviamo i problemi rapidamente e questo è apprezzato dalla gente del Wisconsin. Joe Biden non saprebbe da dove iniziare”, ha ieri twittato Trump.

La replica di Biden: Trump “ha fallito nell’intraprendere i passi per contrastare l’epidemia e non ha un piano per riaprire in sicurezza le scuole e il Paese”. “Le famiglie americane stanno pagando un duro prezzo per il fallimento di Trump. Servono risorse ora, subito, e servono decisioni di buon senso”.

Fronte coronavirus, i dati della Johns Hopkins University indicano che i contagi negli Stati Uniti superano i 6.113.500 – e che i decessi – ancora oltre mille in un giorno – superano i 185.700.

Secondo un sondaggio del Grinnell College condotto a livello nazionale, il candidato democratico ha il 49% delle preferenze dei potenziali elettori contro il 41% di Trump. I dati evidenziano come Biden sia particolarmente forte fra le donne. “Il presidente non ha ampliato la sua coalizione al di là della base di sostenitori, che hanno sempre rappresentato una minoranza dell’elettorato”, sostiene Peter Hanson, direttore del Grinnell College National Poll. Per vincere, dovrà provare a ripetere quanto fatto nel 2016: imporsi di stretta misura negli Stati in bilico, così da avere la maggioranza dei Grandi Elettori, pur perdendo il voto popolare.

In una giornata in cui l’attenzione della politica è stata assorbita dalla sconfitta di un Kennedy nelle primarie per il Senato in Massachusetts e da una polemica su Nancy Pelosi senza mascherina dal parrucchiere, il comitato elettorale di Joe Biden e il partito democratico hanno fatto sapere di avere raccolto ad agosto, il mese della convention, la cifra record di 364,5 milioni di dollari, oltre il doppio rispetto ai 140 milioni di luglio. In tempi di coronavirus, il dato contiene anche l’ammontare di fondi online più elevato della storia americana, oltre 205 milioni di dollari. Il boom sarebbe legato all’effetto convention e alla scelta di Kamala Harris come vice.

Trump, invece, celebra i nuovi record di Wall Street, che ha avuto un mese di agosto eccezionale, il migliore da oltre trent’anni, e dove il Dow Jones ha superato i 29.000 punti. “C’è un grande entusiasmo per la grande rimonta dell’economia americana, mentre con Joe Biden presidente crollerebbero i mercati”, twitta Trump. E ancora “Siete fortunati ad avere me come presidente, con Joe Hiden crollerebbe”, twitta Trump, che, invece di scrivere Joe Biden, scrive Joe Hiden, non si sa se per un errore di battuta o per fare un gioco di parole con ‘hidden’ (nascosto).

Secondo un analista di JPMorgan Chase & Co, Marko Kolanovic, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità, sempre più concreta, che Donald Trump vinca nuovamente le elezioni. Secondo l’esperto, capo della strategia macro quantitativa e derivati della banca d’affari, il vantaggio di Biden sul presidente si è ridotto ulteriormente e adesso i due rivali sono quasi alla pari nei sondaggi, principalmente a causa delle preoccupazioni sul tema della sicurezza dopo i disordini nel Wisconsin e nel resto degli Stati Uniti. “Certamente molto può accadere nei prossimi 60 giorni per cambiare le probabilità – ha osservato – ma attualmente crediamo che il momento a favore di Trump continuerà, mentre la maggior parte degli investitori è ancora posizionata per una vittoria di Biden”.

Una corte d’appello federale ha bloccato temporaneamente la consegna delle dichiarazioni fiscali di Donald Trump alla procura di New York, così come era stato ordinato settimane fa nella sentenza della corte distrettuale di Manhattan. Contro quest’ultima decisione i legali del tycoon avevano presentato ricorso. Ora bisognerà attendere l’esito dell’appello. I procuratori di New York che indagano su Trump hanno chiesto le dichiarazioni fiscali personali e delle aziende del Tycoon degli ultimi otto anni.

Il video di Rochester mostra l’uomo correre svestito per strada, ma quando i poliziotti gli ordinano di mettersi a terra obbedisce e mette le sue mani dietro la nuca. Appare però molto agitato e urla mentre lo ammanettano. Gli agenti poi gli infilano la testa in una maschera ‘anti-sputo’, una sorta di cappuccio usato per proteggere i poliziotti dalla saliva delle persone fermate, soprattutto in tempi di pandemia.

Si sente Prude supplicare di togliere quel cappuccio che non lo fa respirare, ma per tutta risposta un agente sbatte la sua testa in terra e poi con due mani gliela tiene premuta contro l’asfalto, urlando all’uomo “basta sputare!”. Intanto le urla si trasformano in gemiti e grugniti, mentre un altro agente gli mette un ginocchio sulla schiena.

Gli agenti cominciano a preoccuparsi solo quando l’uomo comincia a vomitare, poco prima di rimanere completamente privo di conoscenza. Gli agenti sono ora sotto indagine da parte della procura di New York. La perizia di un medico legale parla di “omicidio causato dalle complicazioni di un’asfissia dovute a una coercizione fisica”.

