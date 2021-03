Buon pomeriggio.

Qualche settimana fa, poco dopo essere diventato Segretario di Stato, ho parlato direttamente al popolo americano. Ho detto che il mio lavoro principale è garantire che la politica estera americana sia alla loro altezza – che renda le loro vite più sicure, crei opportunità per le loro famiglie e comunità e affronti le sfide globali che stanno plasmando sempre più il loro futuro.

E ho detto che una modalità chiave per dare tutto questo al popolo americano è riaffermare e rivitalizzare le nostre alleanze e partnership in tutto il mondo.

Ecco perché sono venuto a Bruxelles questa settimana. Vi sto parlando dal quartier generale della Nato, l’alleanza del trattato che ha difeso la sicurezza e la libertà dell’Europa e del Nord America per quasi 75 anni.

Ora, gli americani non sono d’accordo su alcune cose, ma il valore delle alleanze e delle partnership non è tra queste. Secondo un recente sondaggio del Chicago Council on Global Affairs, nove americani su dieci ritengono che mantenere le nostre alleanze sia il modo più efficace per raggiungere i nostri obiettivi di politica estera. Nove su dieci. Non è difficile capire perché. Guardano alle minacce che affrontiamo – come il cambiamento climatico, la pandemia di COVID-19, la disuguaglianza economica, una Cina sempre più assertiva – e sanno che per gli Stati Uniti è molto meglio affrontarle con i partner, piuttosto che cercare di farlo da soli. E tutti i nostri alleati possono dire lo stesso.

Oggi il mondo è molto diverso da come era qualche decennio fa (quando abbiamo forgiato molte delle nostre alleanze) o addirittura rispetto a quattro anni fa. Le minacce si sono moltiplicate. La concorrenza si è irrobustita. Le dinamiche di potere sono cambiate. La fiducia nelle nostre alleanze è stata scossa, sia la fiducia che l’uno ripone nell’altro che quella nella forza dei nostri impegni. Tra tutte e persino all’interno delle nostre alleanze non siamo sempre d’accordo sulle minacce che ci aspettano o su come affrontarle. I nostri valori condivisi di democrazia e diritti umani vengono messi in discussione, non solo dall’esterno dei nostri paesi, ma dall’interno. E le nuove minacce stanno superando i nostri sforzi per costruire le capacità di cui abbiamo bisogno per difenderci da esse.

Eppure, niente di tutto questo cambia il fatto che abbiamo bisogno di alleanze – ora almeno quanto allora, forse più che mai. La sfida che ci aspetta è quella di adattare e rinnovare quelle alleanze in modo che possano affrontare le minacce di oggi e continuare a fornire risultati per il nostro popolo, oggi, come hanno fatto in passato.

Oggi spiegherò come penso vada fatto.

Per prima cosa definirò le minacce comuni che dobbiamo affrontare. Poi parlerò di ciò che dobbiamo fare per riaffermare e rivitalizzare le nostre alleanze in modo che non solo ci difendano da queste minacce, ma proteggano anche i nostri interessi e valori condivisi. Infine esporrò cosa possono aspettarsi i nostri alleati dagli Stati Uniti, e cosa ci aspettiamo a nostra volta dai nostri alleati.

Prima vanno identificate le minacce più urgenti che dobbiamo affrontare oggi. Per come la vedo io, ci sono tre categorie.

La prima consiste nelle minacce militari di altri Paesi. Lo vediamo negli sforzi della Cina per minacciare la libertà di navigazione, per militarizzare il Mar Cinese Meridionale, per prendere di mira Paesi in tutto l’Indo-Pacifico con capacità militari sempre più sofisticate. Le ambizioni militari di Pechino crescono di anno in anno. Unite alle realtà della tecnologia moderna, le sfide che una volta sembravano lontane mezzo mondo non sono più remote. Lo vediamo anche nelle nuove capacità e strategie militari che la Russia ha sviluppato per sfidare le nostre alleanze e minare l’ordine basato sulle regole che garantisce la nostra sicurezza collettiva. Queste includono l’aggressione di Mosca in Ucraina orientale; la crescita delle forze russe, le esercitazioni su larga scala e gli atti di intimidazione nel Mar Baltico e nel Mar Nero, nel Mediterraneo orientale, nell’estremo nord; la modernizzazione delle capacità nucleari russe; il loro uso di armi chimiche contro chi li condanna sul suolo della Nato.

E oltre a Cina e Russia, attori regionali come Iran e Corea del Nord stanno perseguendo capacità nucleari e missilistiche che minacciano alleati e partner statunitensi.

La seconda categoria ha a che fare con le minacce non militari provenienti da molti di questi stessi Paesi: le tattiche tecnologiche, economiche e informative che minacciano la nostra sicurezza. Queste includono l’uso di campagne di disinformazione e la corruzione utilizzata a scopo offensivo per alimentare la sfiducia nelle nostre democrazie, oltre ad attacchi informatici che prendono di mira la nostra infrastruttura critica e rubano la proprietà intellettuale. Dalla palese coercizione economica dell’Australia da parte della Cina all’uso della disinformazione da parte della Russia per erodere la fiducia nelle elezioni e nell’efficacia e sicurezza dei vaccini, queste azioni aggressive minacciano non solo i nostri singoli Paesi, ma anche i nostri valori condivisi.

Infine, la terza categoria include le crisi globali come il cambiamento climatico e il COVID-19. Queste non sono minacce poste da governi specifici, sono planetarie. Temperature più elevate, innalzamento del livello del mare e tempeste più intense influenzano tutto, dalla prontezza militare ai modelli di migrazione umana alla sicurezza alimentare. Come la pandemia di COVID-19 ha reso abbondantemente chiaro, la nostra sicurezza sanitaria è una catena intrecciata e forte quanto il nostro anello più debole.

Dobbiamo anche affrontare il terrorismo globale, spesso trasversale a queste categorie. Anche se abbiamo decisamente degradato la minaccia del terrorismo, questa rimane significativa, soprattutto quando gruppi e individui godono del sostegno e di un porto sicuro da parte dei governi, o trovano rifugi in spazi non governati.

Ora, molte di queste minacce non erano in primo piano quando si sono formate le nostre alleanze. Alcune non esistevano affatto. Ma questa è la grande forza delle nostre alleanze: sono state costruite per adattarsi, per continuare a evolversi man mano che emergono nuove sfide.

Quindi ecco come possiamo adattarle oggi.

In primo luogo, dobbiamo impegnarci nuovamente nelle nostre alleanze e nei valori condivisi che le sostengono.

Quando l’America è stata attaccata l’11 settembre, i nostri alleati della Nato hanno invocato immediatamente e all’unanimità l’Articolo 5: un attacco a uno è un attacco a tutti. Questa è ancora l’unica volta nella storia in cui l’Articolo 5 è stato invocato, ed è stato fatto per proteggere gli Stati Uniti. Non lo dimenticheremo mai. E i nostri alleati possono aspettarsi lo stesso da noi oggi. Come ha detto il presidente Biden alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il mese scorso, avete la nostra promessa inamovibile: l’America è pienamente impegnata nella Nato, compreso l’Articolo 5.

Questo è un voto che ho ribadito questa settimana ai nostri alleati nella Nato.

Il Segretario della Difesa Austin e io abbiamo espresso lo stesso impegno ai nostri alleati in Giappone e Corea del Sud, dove abbiamo recentemente concluso i negoziati su accordi di condivisione degli oneri che aiuteranno a mantenere la pace e la prosperità in un Indo-Pacifico libero e aperto per gli anni a venire.

Le nostre alleanze sono state create per difendere valori condivisi. Per rinnovare il nostro impegno è necessario riaffermare quei valori e il fondamento delle relazioni internazionali che promettiamo di proteggere: un ordine libero e aperto, basato su regole. Abbiamo il nostro bel da fare su questo fronte. Praticamente ogni democrazia del mondo sta affrontando delle sfide in questo momento, compresi gli Stati Uniti. Siamo di fronte a profonde ingiustizie, razzismo sistemico, polarizzazione politica, ognuno dei quali rende la nostra democrazia meno resiliente.

Spetta a tutti noi dimostrare quella che è sempre stata la più grande forza del sistema: i nostri cittadini e la fiducia che riponiamo in loro per migliorare le nostre società e istituzioni. La più grande minaccia per le nostre democrazie non è che sono imperfette, lo sono sempre state. La più grande minaccia è che i nostri cittadini perdano la fiducia nella capacità della democrazia di correggere questi difetti, per portare a termine il nostro impegno fondamentale di formare un’unione più perfetta. Ciò che separa le democrazie dalle autocrazie è la nostra capacità e volontà di affrontare apertamente i nostri difetti e non fingere che non esistano, ignorarli, nasconderli.

Dobbiamo anche tenerci saldamente ancorati l’un l’altro e ai valori al centro delle nostre alleanze per affrontare la recessione della democrazia in tutto il mondo. Dobbiamo tutti alzare la voce quando i Paesi indietreggiano sulla democrazia e sui diritti umani. Questo è ciò che fanno le democrazie: affrontiamo le sfide allo scoperto. Dobbiamo anche aiutare quei Paesi a tornare nella giusta direzione, rafforzando i guardrail della democrazia come una stampa libera e indipendente, organismi anticorruzione e istituzioni che proteggono lo stato di diritto.

Anche questo significa impegnarsi nuovamente nelle nostre alleanze.

In secondo luogo, dobbiamo modernizzare le nostre alleanze.

A partire dal miglioramento delle nostre capacità e prontezza militari, per garantire il mantenimento di un deterrente militare forte e credibile. Per esempio, dobbiamo garantire che il nostro deterrente nucleare strategico rimanga sicuro, protetto ed efficace, specialmente alla luce della modernizzazione della Russia. Ciò è fondamentale per mantenere i nostri impegni nei confronti dei nostri alleati forti e credibili, anche se adottiamo misure per ridurre ulteriormente il ruolo delle armi nucleari nella cornice della nostra sicurezza nazionale. Lavoreremo anche con i nostri alleati indopacifici per affrontare un’ampia gamma di sfide complesse riguardo alla sicurezza nella regione.

Dobbiamo ampliare la nostra capacità di affrontare le minacce in ambito economico, tecnologico e informativo. E non possiamo solo giocare in difesa, dobbiamo adottare un approccio proattivo.

Abbiamo visto come Pechino e Mosca utilizzano sempre più l’accesso a risorse, mercati e tecnologie critici per fare pressione sui nostri alleati e creare divisioni tra di noi. Naturalmente la decisione di ogni Stato è la sua, ma non dobbiamo separare la coercizione economica da altre forme di pressione. Quando uno di noi viene costretto, dobbiamo rispondere come alleati e lavorare insieme per ridurre la nostra vulnerabilità assicurandoci che le nostre economie siano più integrate tra loro di quanto non lo siano con i nostri principali concorrenti. Ciò significa collaborare per sviluppare innovazioni all’avanguardia; garantire che le nostre catene di approvvigionamento sensibili siano resilienti; definire le norme e gli standard che governeranno le tecnologie emergenti; imporre sanzioni a chi infrange le regole. La storia ci insegna che se lo facciamo, più Paesi opteranno per gli spazi aperti e sicuri che costruiamo insieme.

E dobbiamo espandere la nostra capacità di affrontare le minacce transnazionali, in particolare i cambiamenti climatici e le pandemie come il COVID-19. Queste sfide sono così grandi – e le misure necessarie per affrontarle di scala così vasta – che l’approccio nell’affrontarle deve essere integrato praticamente in tutto ciò che facciamo, e coordinato tra un’ampia gamma di partner.

Terzo, dobbiamo tessere coalizioni più vaste di alleati e partner.

Troppo spesso mettiamo le nostre alleanze e partnership in silos. Non facciamo abbastanza per riunirle. Ma dovremmo. Perché più Paesi con forze e capacità complementari possono unirsi per raggiungere obiettivi condivisi, meglio è.

Questa è l’idea alla base del gruppo di Paesi che chiamiamo “il Quad”: Australia, India, Giappone e Stati Uniti. Il presidente Biden ha recentemente ospitato il primo vertice tra i leader del Quad. Condividiamo la visione di una regione indopacifica libera, aperta, inclusiva e sana, non vincolata dalla coercizione e ancorata da valori democratici. Siamo una buona squadra. E la nostra cooperazione rafforzerà gli sforzi paralleli per garantire la sicurezza nel Mar Cinese Orientale e Meridionale e per espandere la produzione di vaccini sicuri, economici ed efficaci, unitamente a un accesso equo.

L’approfondimento della cooperazione Nato-Ue è un altro esempio. Una maggiore collaborazione su questioni come la sicurezza informatica, la sicurezza energetica, la sicurezza sanitaria e la salvaguardia delle infrastrutture critiche ci aiuterà a incrementare la nostra resilienza e preparazione contro le minacce odierne. Ci rende anche più forti quando difendiamo i nostri valori.

Considerate le sanzioni che gli Stati Uniti hanno appena imposto assieme a Canada, Unione Europea e Regno Unito a individui coinvolti nelle atrocità commesse contro gli uiguri nello Xinjiang. Le sanzioni di ritorsione che la Cina ha poi imposto ai membri del Parlamento europeo e al Comitato politico e di sicurezza dell’Ue, agli accademici e ai think tank rendono ancora più importante la nostra fermezza e la nostra unità, altrimenti rischiamo di far passare il messaggio che il bullismo funziona. Questo include rimanere al fianco dei nostri partner non Nato in Europa, molti dei quali continuano a restare saldi con noi in prima linea nell’alleanza.

E guarderemo oltre i governi nazionali, verso il settore privato, la società civile, le filantropie, le città e le università. Una cooperazione diversificata e di ampia portata è essenziale per proteggere i beni comuni globali, quelle risorse che tutte le persone hanno il diritto di condividere e di cui possono beneficiare, quelle che sono ora invase dai nostri avversari.

Considerate il 5G, un settore dove la tecnologia cinese comporta seri rischi di sorveglianza. Dovremmo riunire aziende tecnologiche di Paesi come Svezia, Finlandia, Corea del Sud, Stati Uniti e utilizzare investimenti pubblici e privati ​​per promuovere un’alternativa sicura e affidabile. Abbiamo trascorso decenni a sviluppare relazioni con Paesi che condividono i nostri valori in ogni parte del globo. Questo è il motivo per cui abbiamo investito così tanto in queste partnership, perchè possiamo collaborare in modi innovativi per risolvere nuove sfide come queste.

A tutti coloro che dubitano di ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme in questo modo, vorrei indicare la collaborazione senza precedenti tra gli scienziati che hanno condiviso centinaia di sequenze di genomi virali attraverso istituzioni e confini, ricerca che è stata indispensabile per la scoperta di diversi vaccini contro il COVID-19 in tempi record. Il primo di quei vaccini ad essere approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato sperimentato da un medico nato in Turchia, cresciuto in Germania e cofondatore di un’azienda farmaceutica europea che ha collaborato con una controparte americana per produrre il vaccino.

Ora, gli alleati e i partner dell’America potrebbero ascoltare le mie parole di oggi e dire: “dobbiamo sapere cosa possiamo aspettarci da voi”. Perché, come ho detto, la fiducia è stata scossa in una certa misura negli ultimi anni.

Quindi fatemi essere chiaro su ciò che gli Stati Uniti possono promettere ai nostri alleati e partner.

Quando i nostri alleati si assumono una giusta parte del fardello, si aspetteranno ragionevolmente di avere voce in capitolo nel prendere decisioni. Questo lo onoreremo. Si inizia con il consultarsi coi nostri amici, presto e spesso. Questa è una parte fondamentale della politica estera dell’amministrazione Biden-Harris, ed è un cambiamento che i nostri alleati già vedono e apprezzano.

Tratteremo gli sforzi dei nostri alleati per sviluppare una maggiore capacità come una risorsa, non come una minaccia. Alleati più forti creano alleanze più forti. E mentre gli Stati Uniti sviluppano le proprie capacità per affrontare le minacce che ho delineato oggi, ci assicureremo che queste rimangano compatibili con le nostre alleanze e che contribuiscano a rafforzare la sicurezza dei nostri alleati. Chiederemo lo stesso ai nostri alleati in cambio.

Gli Stati Uniti non costringeranno i nostri alleati a fare una scelta “noi o loro” per quanto riguarda la Cina. Non c’è dubbio che il comportamento coercitivo di Pechino minacci la nostra sicurezza e prosperità collettiva, e che la Cina stia lavorando attivamente per minare le regole del sistema internazionale e i valori che noi e i nostri alleati condividiamo. Ma ciò non significa che i Paesi non possano lavorare con la Cina ove possibile, ad esempio, su sfide come il cambiamento climatico e la sicurezza sanitaria.

Sappiamo che i nostri alleati hanno relazioni complesse con la Cina, che non si allineeranno sempre perfettamente. Ma dobbiamo navigare queste sfide insieme. Ciò significa lavorare con i nostri alleati per colmare le lacune in settori come la tecnologia e le infrastrutture, che Pechino sta sfruttando per esercitare pressioni coercitive. Faremo affidamento sull’innovazione, non sugli ultimatum. Perché se lavoriamo insieme per realizzare la nostra visione positiva per l’ordine internazionale, se difendiamo il sistema libero e aperto che sappiamo poter fornire le migliori condizioni per l’ingegno, la dignità e le relazioni umane, siamo fiduciosi di poter superare la concorrenza della Cina o di chiunque altro, su qualsiasi campo di gioco.

Faremo sempre la nostra parte, ma riconosceremo anche quando i nostri alleati faranno la loro. E lasciatemi essere franco: questa è stata spesso una questione controversa, in particolare nelle relazioni transatlantiche. Riconosciamo i progressi significativi che molti dei nostri alleati della Nato hanno compiuto nel migliorare gli investimenti nella difesa, compresi i progressi verso il rispetto dell’impegno del Galles di spendere il 2% del pil in difesa entro il 2024. La piena attuazione di questi impegni è cruciale. Ma riconosciamo anche la necessità di adottare una visione più olistica della condivisione degli oneri. Nessuna cifra individuale coglie appieno il contributo di un Paese alla difesa della nostra sicurezza e dei nostri interessi collettivi, soprattutto in un mondo in cui un numero crescente di minacce non può essere confrontato con la forza militare. Dobbiamo riconoscere che, poiché gli alleati hanno capacità distinte e punti di forza diversi, si assumeranno la loro parte del fardello in modi diversi. Questo comunque non significa abbandonare gli obiettivi che ci siamo prefissati o fare di meno, perchè le minacce comuni che affrontiamo richiedono che facciamo di più.

Dobbiamo essere in grado di avere queste conversazioni difficili – e persino di non essere d’accordo – trattandoci l’un l’altro con rispetto. Troppo spesso negli ultimi anni, negli Stati Uniti, sembra che ci siamo dimenticati chi sono i nostri amici. Bene, questo è già cambiato.

Gli Stati Uniti saranno giudiziosi nell’usare il loro poteri, in particolare quello militare, come mezzo per affrontare i conflitti all’estero. Eviteremo squilibri tra le nostre ambizioni di principio e i rischi che siamo disposti a correre per raggiungerle, soprattutto perché quando siamo eccessivamente proiettati ostacoliamo la nostra capacità di concentrarci su altre sfide che possono avere maggiore impatto sulle vite degli americani.

Infine, alcuni dei nostri alleati si chiedono se il nostro impegno per la loro sicurezza sia duraturo. Ci sentono dire “l’America è tornata” e ci chiedono – per quanto tempo? È una domanda giusta. Quindi ecco la mia risposta.

C’è una ragione per cui la stragrande maggioranza degli americani – di entrambi i partiti politici – sostengono le nostre alleanze, anche se sono divisi lungo le linee partitiche su molte altre questioni. È lo stesso motivo per cui repubblicani e democratici in Parlamento hanno costantemente rassicurato i nostri alleati che i nostri impegni sono risoluti. È perché vediamo le nostre alleanze non come un fardello, ma come un modo per ottenere aiuto dagli altri nel plasmare un mondo che rifletta i nostri interessi e i nostri valori.

Ma per mantenere forte quel sostegno, noi che abbiamo il privilegio di rappresentare gli Stati Uniti sulla scena mondiale dobbiamo assicurarci che le nostre alleanze siano utili per il popolo americano. Non possiamo perdere di vista questo.

Dobbiamo dimostrare non solo da cosa ci difendono le nostre alleanze, ma anche ciò che rappresentano, come il diritto di tutte le persone in tutto il mondo di essere trattate con dignità e che le loro libertà fondamentali siano rispettate. Solo perché facciamo in modo che la nostra politica estera rifletta il mondo così com’è non significa che dobbiamo rinunciare a dare forma al mondo come potrebbe essere: un mondo più sicuro, più pacifico, più giusto, più equo, un mondo con più salute, democrazie più forti e maggiori opportunità per più persone.

In breve, dobbiamo avere una visione positiva che possa unire le persone in una causa comune. È qualcosa che i nostri avversari non possono offrire. È uno dei nostri maggiori punti di forza.

È qui che il nostro interesse ad essere alleati affidabili è legato al soddisfacimento dei bisogni dei nostri cittadini. Non possiamo costruire una politica estera che vada a vantaggio del popolo americano senza mantenere alleanze efficaci. E non possiamo sostenere alleanze efficaci senza mostrare cosa comportano per il popolo americano.

Settant’anni fa, una recluta in fase di addestramento dell’esercito americano a Fort Dix nel New Jersey inviò una lettera a Dwight D. Eisenhower, che allora era il primo comandante supremo delle forze alleate in Europa. Nella sua lettera, il soldato ha chiesto a Eisenhower se ci fosse qualcosa di più nel suo servizio rispetto a – cito – “uccidere o essere ucciso”.

Eisenhower era un realista navigato. Aveva visto da vicino la devastazione della guerra. Vedeva chiaramente le conseguenze di vita o di morte del mettere in gioco vite americane per difendere i nostri alleati. Eppure credeva ancora, come ha risposto in una lettera a quel soldato, che – cito – “i veri obiettivi umani comprendono qualcosa di molto più ricco e costruttivo della mera sopravvivenza dei forti”.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, ha scritto, hanno dovuto lavorare insieme per costruire un sistema radicale di valori condivisi. E queste parole non erano così diverse dai valori che guidavano la nostra vita quotidiana negli Stati Uniti. Come disse Eisenhower, “tentare di risolvere con decenza, correttezza e giustizia la moltitudine di problemi che costantemente ci si presentano”. Ciò non significa cercare di risolvere tutti i problemi del mondo. Piuttosto, significa che quando dobbiamo affrontare un problema, non perdiamo di vista i nostri valori, che sono contemporaneamente fonte della nostra forza e della nostra umiltà. Eisenhower ha detto al soldato che sperava che le sue parole avrebbero fornito “un pochino di ottimismo e fede”.

Ora, Eisenhower non avrebbe potuto immaginarsi molte delle sfide che dobbiamo affrontare oggi. Ma sapeva che qualunque nuova minaccia fosse emersa, avremmo voluto affrontarla con partner che condividevano i nostri valori.

L’anno scorso è stato uno dei periodi più difficili nella storia delle nostre nazioni, e ancora non siamo usciti dalla crisi, anche se vediamo motivi di speranza. Ma la nostra collaborazione con alleati e partner ci fornisce più di un po’ di ottimismo e fiducia. Ci mostra la via da seguire: insieme, radicati nei nostri valori condivisi e impegnati non solo a ricostruire le nostre alleanze e partnership, ma a ricostruirle meglio. Se lo facciamo, non ci sono sfide che non possiamo superare e che non supereremo. Grazie mille.