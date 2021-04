Domenica 11 Aprile 2021 ore 18.00-19.25

Radio Maria, nella mia rubrica Il diritto di apprendere

Parleremo delle donne che educano nella storia e nella società, mamme, religiose, docenti, professioniste, donne che educano, sempre e comunque.

Donne che educano al bello, liberano le menti e trasformano le tragedie in opportunità.

Ospiti d’eccezione

Dott.ssa Viviana Matrangola , figlia di Renata Fonte

Sr Francesca Palamà, Preside dell’Istituto Preziosissimo Sangue – Bari

Prof.ssa Caterina Calvino, Direttrice Accademia Ucraina di Balletto – Milano

Tre storie differenti ma legate da un filo rosso: coraggio, intraprendenza, alto senso civico. Donne che educano e danno alla Vita.

Con la Dott.ssa VIVIANA Matrangola , ripercorreremo la storia della mamma, Renata Fonte, che ha servito i cittadini senza riserve sino a dare la vita, morendo a 33 anni e lasciando due ragazze, Sabrina e Viviana.

Nel 2017 Viviana Matrangola riceve il Premio Borsellino per l’impegno civile. Si legge nella motivazione dell’assegnazione del premio: “Continua senza sosta la battaglia della madre per perseguire i valori di trasparenza e di integrità nella gestione della cosa pubblica, la sua figura rappresenta per tutti noi un invito all’impegno civile.” (il video completo)

Con suor Sr FRANCESCA Palamà ripercorreremo la sua storia di donna, di educatrice, di religiosa che ogni giorno educa al bello e libera le menti dei ragazzi, in una realtà non semplice come quella di Bari.

Una religiosa che crede che la scuola sia una opportunità per i ragazzi, soprattutto più fragili. Con le consorelle e i collaboratori laici dell’Istituto scolastico che dirige, ha trasformato il Covid in una opportunità per i suoi studenti, per la scuola, per la città di Bari, per il Paese. – L’Istituto Preziosissimo Sangue di Bari è la prima scuola italiana mappata come realtà aumentata. Il progetto, condotto dagli alunni della scuola media insieme alla startup innovativa barese Augmented.city, consentirà, quando possibile, alle famiglie in visita all’Istituto (non più durante gli open day, ormai vietati, ma in orari al di fuori dell’attività didattica), di vivere un’esperienza, tra le attività e gli ambienti scolastici. (link)

Il Covid ha cambiato il Paese, le vite di ciascuno di noi. Ha colpito la scuola, i ristoratori, il cinema, i teatri, la musica e la danza. La dott.ssa CATERINA Calvino, direttrice dell’Accademia Ucraina di Balletto, con i suoi docenti e i ballerini professionisti, ha pensato che si potesse reagire alla chiusura. Come? Dopo il grande successo del video dei ballerini con la maglietta da calcio, “Danza e Spettacolo: un costume di scena per essere visibili”, girato quasi un anno fa, diventato virale sui social e trasmesso anche su alcune tra le principali reti televisive, AUB torna alla ribalta con un nuovo video dedicato al Lago dei Cigni: questa volta lo fa in presenza, sul palco del Teatro Arcimboldi, grazie alla gentile concessione degli spazi da parte del Direttore Artistico del Teatro, Gianmario Longoni. (Qui il link del video)

Percorsi complessi, spesso in solitaria, il racconto di un’Italia capace di reagire e ritornare ad essere protagonista nel mondo. Storie che dicono, con i fatti, ai nostri giovani che è possibile tenere insieme i diritti – alla salute, alla scuola, alla circolazione -, che è possibile, con alto senso civico, servire il Paese, uscendo da se stessi.

Ci si ritrova, così, tutti meno soli, ci si ritrova felicemente cittadini, al servizio della Res-Publica