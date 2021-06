Nelle sedi multilaterali la salute è il denominatore comune. Senza di essa non c’è sicurezza né benessere né sviluppo economico. Per questo “salute” sarà la parola più ricorrente del percorso della presidenza italiana del G20 e il grande raccoglitore del forum dal quale specificare le singole voci dell’agenda italiana. Dal Global Health Summit fino al B20, istituzioni e industrie del pharma sono a lavoro per delineare una visione per il futuro di tipo circolare, che metta al centro l’Healthcare come cardine per uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Il progetto di advocacy E=mc2 , ideato e realizzato da Boehringer Ingelheim e Formiche con il patrocinio della Rappresentanza permanente della Commissione Europea in Italia, la Camera di Commercio Italo-Germanica e Farmindustria, nasce come forum di discussione dove far convergere proposte, priorità e obiettivi dei protagonisti della sanità nazionale ed internazionale per mettere a confronto opinioni e competenze diverse.

Perché questo nome? E=mc2 è la formula più famosa della fisica, scritta da un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Ispirandosi e guardando ad Einstein, nell’equazione del progetto “E” rappresenta l’Economia, “M” la Missione (titolo del Pnrr) e “C” la Comunità. Questo perché l’economia nel suo significato più profondo può esistere solo se si ha come missione la comunità, ovviamente al quadrato perché la pandemia ci ha insegnato che non ha confini territoriali.

Il primo appuntamento discuterà delle sfide e delle opportunità che attendono l’ecosistema della salute oltre l’emergenza pandemica, partendo dalla ricerca scientifica e dall’importanza di proteggere la proprietà intellettuale.

Introduce

Morena Sangiovanni, Country Managing Director Italia Boehringer Ingelheim

Indirizzi di saluto

Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia

Gianni Letta, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Intervengono

Giancarlo Del Corno, Avvocato Studio Legale Sena & Partners

Francesco De Santis, Componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria e Vp confindustria per la ricerca

Fabrizio Landi, Presidente Fondazione Toscana Life Sciences

Annalisa Mandorino, Segretario generale Cittadinanzattiva

Antonio Parenti, Capo Rappresentanza permanente Commissione Europea in Italia

Giovanni Tria, Consulente economico MISE

Conclude

Andrea Costa, Sottosegretario di Stato alla Salute

Modera

Flavia Giacobbe, Direttore rivista Formiche

Appuntamento giovedì 1 luglio alle 10:15 su Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche (@formichenews)