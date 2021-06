Vaccini per tutti, o quasi: la mappa Regione per Regione

Secondo il piano del governo, a partire da giovedì 3 giugno tutti i maggiori di 12 anni possono prenotarsi per il vaccino contro il Covid-19. La realtà è però ben diversa e varia a seconda della Regione in cui ci si trova.

Valle d’Aosta – Ancora nessuna apertura ufficiale, si punta sull’Astra Open Day con somministrazioni a tutti i maggiorenni Piemonte Aperte le prenotazioni per i giovani con più di 18 anni compiuti

Liguria – Si resta sulle fasce d’età, al momento arrivate ai 40enni In corso la seconda chiamata volontaria per gli over 18 per AstraZeneca e Johnson&Johnson

Lombardia – Tutti gli appartenenti alla fascia 12-29 anni possono prenotare la propria vaccinazione

Friuli-Venezia Giulia – Si attende l’estensione della vaccinazione per tutte le fasce in settimana

Alto Adige – Prenotazioni per le vaccinazioni possibili anche per gli altoatesini dai 16 ai 18 anni

Veneto – Via libera alla fascia 12-39 anni dal 4 giugno

Emilia-Romagna – Dal 7 al 18 giugno, ogni due giorni prenotazioni per i 35-39enni, i 30-34enni, 25-29enni, 20-24enni e infine per tutti

Toscana – Inizierà il 7 giugno la prenotazione per chi ha 16 anni o più

Marche – Vaccinazioni aperte per over 40, persone con comorbidità senza limiti di età e maturandi fino al 6 giugno Prenotazione per la fascia 16-39 anni prevista per luglio

Umbria – Pre-adesioni aperte a tutti i maggiorenni, si prosegue con le fasce d’età al momento arrivate agli over 50

Lazio – Anche qui restano le fasce d’età, arrivate fino ai nati nel 1981. In corso l’open week Astrazeneca aperta a tutti

Abruzzo – Partita la possibilità di prenotarsi per il vaccino per tutti gli over 16

Campania – Prenotazioni aperte per chi ha dai 12 anni in su, si attendono indicazioni dall’Unità di Crisi regionale per modalità e tempi

Molise – Dal 3 giugno prenotazioni per la fascia d’età 39-30 anni, dal 5 giugno si aprono quelle per la fascia 29-20

Puglia – Via alle prenotazioni per la fascia compresa tra 39 e 35 anni, Regione al lavoro per vaccinare anche i 12-15enni prima del prossimo anno scolastico

Basilicata – Prenotazione aperta a tutte le fasce d’età, ma priorità ancora a ultrasessantenni e over 50

Calabria – Via libera per tutti a partire dai 12 anni di età, compresi i ventenni e gli over 30 ancora in attesa

Sicilia – Chi ha tra 16 e 39 anni potrà da oggi prenotarsi per la vaccinazione

Sardegna – Anche qui la platea di chi può prenotarsi per il vaccino si estende a chi è compreso nella fascia d’età 16-39 anni