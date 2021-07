Da Pierpaolo Sileri a Matteo Bassetti e da Monica Cirinnà a Fabiana Dadone, al via il 23 luglio la tredicesima edizione di Ponza D’autore, la rassegna culturale ideata dal giornalista Gianluigi Nuzzi e VisVerbi, durante la quale istituzioni ed esperti dialogheranno di fake news, Ddl Zan, pandemia e soprattutto del ruolo dell’informazione oggi

Al via la tredicesima edizione della storica rassegna Ponza d’autore. Da venerdì 23 a domenica 25 luglio inizierà la manifestazione ideata dal giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi e promossa da VisVerbi, di Barbara Castorina e Valentina Fontana.

Titolo di quest’anno è #Pandemonio e i temi affrontati saranno quelli attualissimi della pandemia e del futuro sostenibile, ma anche le fake news e il Ddl Zan e in generale il ruolo dell’informazione oggi.

L’evento si terrà in presenza con tutti gli incontri comunque trasmessi in diretta sui profili social della rassegna e si svolgerà dal Grand Hotel Santa Domitilla, proprio dove nacque la rassegna nel 2008.

Insieme all’ideatore Nuzzi, ci sarà un pool di giornalisti di primissimo piano come Roberto Bernabò, Eleonora Cozzella, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona, Francesco Piccinini e Andrea Vianello.

L’angolo ironia sarà curato da Roberto Parodi, giornalista e scrittore, e Federico Palmaroli, noto sui social con lo pseudonimo @lefrasidiosho.

Del dibattito sul Ddl Zan parleranno la senatrice del PD Monica Cirinnà, l’attivista Paola Concia, Don Patrizio Coppola e Andrea Ruggieri di Forza Italia.

Invece il ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone farà il punto sulla Next Generation e le prospettive future dei Millennials tra reddito di cittadinanza e Ue.

Inoltre ci sarà “Romanzo Quirinale, l’Italia del semestre bianco”, un acceso dialogo politico tra Graziano Delrio, PD, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e i giornalisti Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Alessandro Giuli e Peter Gomez.

“Pensare sostenibile: smart Italy, slow life”, è il titolo del primo panel che vedrà la presenza dell’onorevole PD e presidente dell’8° Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Alessia Rotta, del direttore di Enit Giovanni Bastianelli, del direttore Relazione Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit spa Michelangelo Suigo, dell’attivista influencer Federica Gasbarro e dei giornalisti Roberto Bernabò e Alessio Jacona.

Si proseguirà poi con “Full (of) money. L’Italia di recovery, ripresa e resilienza”, con la viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Alessandro Morelli, il capo rappresentanza della Commissione Europea in Italia Antonio Parenti e i giornalisti Leonardo Panetta (che presenterà il suo nuovo libro “Recovery Italia”) e Roberto Bernabò.

Ponza D’autore terminerà domenica 25 luglio, con una serata dedicata a virus e libertà di stampa. Gianluigi Nuzzi condurrà l’appuntamento “Covid e nuovi virus, la variante libertà”: un dialogo sulla campagna vaccinale, le varianti e l’evoluzione della pandemia con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e l’infettivologo Matteo Bassetti (che presenterà il suo nuovo libro “Una lezione da non dimenticare”).

A seguire “PaginaPrima: sarà vero? Libertà di stampa, Italia al 41° posto”: un incontro tra i giornalisti Gianluigi Nuzzi, Francesco Piccinini e Andrea Vianello, e PXLs Collective.

In più, durante la rassegna verrà riproposta sull’isola l’installazione artistica “Pagina Prima: Sarà vero?”, che ha anche ispirato la copertina di Ponza D’autore 2021: un’opera composta da 75mila pagine di quotidiani calpestate dai passanti, realizzata dal collettivo artistico PXLs a Milano in occasione della Giornata Mondiale per la Libertà di stampa, che invita a riflettere sul significato di libertà.

A conclusione della rassegna ci sarà un intervento di Gianluigi Nuzzi dal titolo “Ponza, il mio paradiso”: un ricordo commosso, ispirato dalle parole di Eugenio Montale, del defunto Paolo Greca, storico imprenditore dell’isola deceduto pochi mesi fa.

Ecco il programma completo della rassegna

PONZA D’AUTORE 2021 #PANDEMONIO

Venerdì 23 luglio, ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

Venerdì 23 luglio, ore 22:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

NEXT GENERATION

I millennials tra reddito di cittadinanza e UE

Intervista a Fabiana Dadone

Conduce Daniele Grassucci

La variante de @il_parods

Di Roberto Parodi

I COLORI DELL’ARCOBALENO

L’Europa dei diritti tra Zan e Orban

Intervista ad Antonio Giuseppe Malafarina

Dialogo tra Monica Cirinnà, Paola Concia, Don Patrizio Coppola, Peter Gomez e Andrea Ruggieri

Conduce Alessandro Giuli

ROMANZO QUIRINALE

L’Italia del semestre bianco

Dialogo tra Maurizio Belpietro, Alessandro De Angelis, Graziano Delrio, Peter Gomez e Giovanni Toti

Conduce Alessandro Giuli

Sabato 24 luglio, ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

Sabato 24 luglio, ore 13:30 – Ponza

SAPORI D’AUTORE

Eleonora Cozzella tra luoghi, personaggi e prodotti dell’Isola

Sabato 24 luglio, ore 22:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

Apertura @lefrasidiosho

PENSARE SOSTENIBILE

Smart Italy, slow life

Dialogo tra Alessia Rotta, Federica Gasbarro, Giovanni Bastianelli, Roberto Bernabò e Michelangelo Suigo

Conduce Alessio Jacona

La variante de @il_parods

Di Roberto Parodi

FULL (OF) MONEY

L’Italia di recovery, ripresa e resilienza

Dialogo tra Laura Castelli, Alessandro Morelli, Leonardo Panetta e Antonio Parenti

Conduce Roberto Bernabò

Domenica 25 luglio, ore 11:00 – Grand Hotel Santa Domitilla

EDICOLA D’AUTORE

Rassegna stampa con i giornalisti ospiti

Domenica 25 luglio, ore 13:30 – Ponza

SAPORI D’AUTORE

Eleonora Cozzella tra luoghi, personaggi e prodotti dell’Isola

Domenica 25 luglio, ore 22:00 – La Caletta

Apertura @lefrasidiosho

COVID E NUOVI VIRUS, LA VARIANTE LIBERTÀ

Dialogo tra Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri

Conduce Gianluigi Nuzzi

La variante de @il_parods

Di Roberto Parodi

PAGINAPRIMA, SARÀ VERO?

Libertà di stampa, Italia al 41° posto

Dialogo tra Gianluigi Nuzzi, Francesco Piccinini e Andrea Vianello

Con la partecipazione di PXLs Collective

PONZA, IL MIO PARADISO

Ciao Paolo

Di Gianluigi Nuzzi

Tutti gli appuntamenti saranno in diretta sui canali social D’Autore