Nelle ultime tre ore sono state più di 500.000 le ricerche su Google dedicate Gianmarco Tamberi, che ha vinto nella notte di Tokyo la medaglia d’oro nel salto in alto, mentre tutta Italia era ancora a tavola per il pranzo della domenica. Una felicità che qualche minuto dopo è diventata estasi, con il successo di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri, forse assieme alla maratona la gara simbolo di tutti i Giochi Olimpici. Due giovani che accomunati da un sorriso tanto normale quanto contagioso portano l’Italia sul tetto del mondo.

Così mentre in rete gli italiani hanno immediatamente lanciato l’amo per pescare in rete ogni tipo di informazioni, il grafico comparato di Google Trends ci restituisce nei rispettivi picchi la sequenza ravvicinata dei due successi.

Il primo picco, in rosso, è quello del saltatore di Civitanova Marche che stava completando ancora il suo giro di festeggiamenti con il tricolore sulle spalle che è arrivato il secondo, di colore azzurro, manco a dirlo, di Marcell Jacobs che con uno strepitoso 9.80” portava l’Italia nell’olimpo della velocità mondiale.

La gara di velocità, però si è rapidamente spostata dalla pista di atletica dello stadio nazionale olimpico di Tokyo alle piattaforme social dove la celebrazione del duplice successo degli azzurri è diventata una gara nella gara.

Così, con l’ausilio della funzione discovery di Fanpage Karma, è possibile rintracciare i post e gli autori che hanno lavorato sugli instant celebrativi.

Il monitoraggio è stato effettuato con quattro diverse keyword di ricerca, “oro, “ori”, “jacobs” e “tamberi” e poi filtrato e profilato selezionando solo i post in lingua italiana e postati su profili italiani.

Con la declinazione al singolare, ovvero “oro”, il podio è occupato da Giorgia Meloni, seguita da un doppio quanto sorprendente Matteo Renzi che in due post in rapida successione pubblica la sua felicità prima per Tamberi e poi per Jacobs.

Invece, scegliendo la versione plurale, “ori”, è il leader leghista Matteo Salvini, primo in assoluto anche per numero di interazioni raccolte nelle prime tre ore dal suo post Facebook con oltre 32.000 totali, a sbaragliare qualsiasi concorrenza.

Se invece del riferimento al metallo più prezioso che da questa notte cinge il collo dei due campioni olimpici italiani, scegliamo di utilizzare come keyword il cognome di entrambi, otteniamo ancora interessanti movimenti della classifica.

Con “Tamberi”, Giorgia Meloni rimane ancora prima, però alle sue spalle invece di Renzi, che rimane comunque quarto, si piazza la fanpage del format televisivo di Fabio Fazio, “Che tempo che fa”, e, in particolare, il post pubblicato dal ministro degli Esteri , il leader pentastellato Luigi Di Maio.

Poco cambia, invece, se al cognome del saltatore in alto, sostituiamo quello dell’atleta più veloce al mondo: con Jacobs, c’è solo l’alternanza tra il primo e il secondo posto tra la fanpage di “Che tempo che fa” e la leader sovranista di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che però si prende anche un discreto ottavo posto in questa ultima classificazione.