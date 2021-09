Nel 1991 tre grandi speranze dominarono la scelta dell’Ucraina: democratizzazione, mercatizzazione (marketization) ed europeizzazione. Mikhail Minakov, Senior Fellow del Kennan Institute e direttore del Kennan Focus Ukraine and Ideology and Politics Journal, analizza cosa è successo in questi trent’anni

Circa trent’anni fa è iniziata la fase finale della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il colpo di stato dei conservatori sovietici non è riuscito a prendere il controllo del governo entro il 21 agosto 1991, ma è riuscito a distruggere il processo di firma del nuovo trattato dell’Unione. Nonostante la maggioranza dei cittadini sovietici abbia espresso sostegno all'”Unione rinnovata” nel marzo 1991 (con il 71% di quelli che vivono in Ucraina), i governi repubblicani sovietici hanno iniziato i preparativi per la dissoluzione già alla fine di agosto 1991.

La dissoluzione fu guidata da aspirazioni molto diverse delle élite repubblicane. Alcuni volevano garantirsi una posizione migliore prima dei negoziati per il nuovo trattato dell’Unione; altri cercavano di preservare il loro dominio prendendo le distanze dalla Mosca troppo liberale di Eltsin; e altri ancora vedevano un’opportunità per stabilire uno stato nazionale indipendente. Queste aspirazioni possono essere viste nei testi delle dichiarazioni di indipendenza che furono approvate dai consigli supremi repubblicani dopo la vittoria di Eltsin sul colpo di stato. La dichiarazione d’indipendenza ucraina, approvata il 24 agosto 1991, è un esempio di tale compromesso.

Però i passi pratici della dissoluzione e della creazione di un nuovo stato — un processo creativo-distruttivo — furono più visibili nella decomunistizzazione del 1991-1992. In Ucraina, tra la fine di agosto e dicembre 1991, il Partito Comunista di Ucraina fu sciolto, la sua proprietà fu nazionalizzata, il Kgb fu messo fuorilegge, mentre il pluralismo dei partiti e delle ideologie fu stabilito, e a tutti gli individui che vivevano sul suolo della repubblica ucraina fu concessa la cittadinanza di un emergente stato indipendente.

A differenza di molte altre repubbliche sovietiche, questi passi impedirono una guerra civile: i nazional-comunisti ucraini e i nazional-democratici avevano un consenso sulla creazione del nuovo stato, e non c’erano forze politiche che lo mettevano in discussione. La decisione delle élite fu sostenuta dal referendum del 1° dicembre 1991.

Adesso, trent’anni dopo, non è facile trovare criteri adeguati a valutare ciò che è successo agli ucraini in questo periodo. Probabilmente, vale la pena confrontare ciò che abbiamo oggi con le aspettative di coloro che hanno fondato un nuovo stato nel 1991.

Queste aspettative non sono un punto di riferimento assoluto. Il 1991 è stato un anno di cesura storica — un profondo cambiamento storico della vita culturale, sociale, politica ed economica di molti popoli che vivono nell’Europa orientale e nell’Eurasia settentrionale. Il cambiamento è stato guidato da speranze di miglioramento, che erano ugualmente condivise da esperti e cittadini, da osservatori esterni e dalla gente che viveva dentro l’evento trasformativo.

Un esempio di questo wishful thinking fu un famoso rapporto commissionato dalla Deutsche Bank a un gruppo di esperti guidati da Jürgen Corbet per valutare le prospettive di sviluppo economico delle repubbliche sovietiche nel 1990 [1]. Gli autori del rapporto esprimevano un misto di visione veramente profetica e cecità su ciò che stava arrivando nel futuro post-comunista: prevedevano sì l’imminente dissoluzione dell’Urss (p. 5) ma non riuscirono a prevedere che l’Ucraina avrebbe subito la transizione economica di maggior successo e avrebbe “raggiunto il livello degli standard economici e culturali dell’Europa occidentale” (p. 7). Le conclusioni di questo rapporto furono ampiamente utilizzate nella campagna dei gruppi ucraini pro-indipendenza in 1991 e risuonarono con le aspirazioni degli ucraini tardo-sovietici sul futuro possibile.

Questo miscuglio di speranze nel 1991 può essere diviso in tre tracce principali della trasformazione post-comunista: democratizzazione, mercatizzazione (marketization) ed europeizzazione. Di conseguenza, propongo di valutare il trentesimo anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina attraverso queste tracce.

DEMOCRATIZZAZIONE

La democratizzazione post-sovietica implicava l’istituzione di uno stato nazionale, il pluralismo ideologico, la libertà di associazione e di stampa, un sistema multipartitico, un sistema elettorale libero ed equo e una forte società civile. Trent’anni di democratizzazione hanno visto alti e bassi di questo percorso, ma si può essere certi che l’Ucraina esiste come stato indipendente e sovrano pienamente riconosciuto. Ma la sovranità dell’Ucraina è danneggiata dall’annessione illegale della Crimea, dalla continua esistenza di comunità/territori non controllati nel Donbas orientale e dal conflitto militare in corso nel Donbas.

L’Ucraina è uno dei sistemi politici più liberi tra gli stati post-sovietici, ma né secondo i rapporti della Freedom House, né secondo i dati di Varieties of Democracy l’Ucraina può essere considerata una democrazia a pieno titolo. La politica ucraina ha oscillato piuttosto tra ordini politici ibridi più e meno liberi, con i periodi migliori per la democrazia liberale nella prima metà degli anni ’90 e nel periodo 2005-2009.

Lo sviluppo politico irregolare ha provocato due profonde crisi politiche — la “rivoluzione arancione” del 2004 e l’Euromaidan del 2013 — che hanno messo l’Ucraina a rischio della sua esistenza come paese unitario. Nonostante la vibrante storia di libertà di espressione e di dibattito negli ultimi decenni, quest’anno gli ucraini hanno anche visto passi inquietanti delle autorità contro tale storia. Così, la strada della democratizzazione non ha un bilancio univoco: la libertà e il suo opposto coincidono nella continua trasformazione politica dell’Ucraina. Dubito che il sogno dei padri e delle madri fondatori dello stato ucraino libero e di una società ucraina aperta sia già realizzato.

MERCATIZZAZIONE (MARKETIZATION)

Lo sviluppo economico post-sovietico dell’Ucraina è stato guidato dagli obiettivi di trasformazione verso un’economia di libero mercato e una società del benessere [2]. Nel perseguimento di questi obiettivi, siamo sopravvissuti all’enorme declino economico dei primi anni ’90, alla crescita economica del 2002-2007 e alla stagnazione instabile nel resto degli anni. Il processo di privatizzazione è stato veloce nei primi anni post-sovietici, ma in seguito è stato messo in pausa dai neonati oligarchi.

Come altre nazioni post-sovietiche, gli ucraini hanno dovuto reinventare ricchezza e povertà, il che ha creato un terreno economico per una politica instabile e il dominio degli oligarchi. La mercatizzazione, il sogno del 1991, non si è realizzata in pieno e continua ancora: solo l’anno scorso l’Ucraina ha finalmente lanciato il suo mercato energetico e il mercato dei terreni agricoli. E la libertà economica — proprio come la libertà politica — ha oscillato tra i due estremi. Il ritardo nelle riforme economiche, il dominio degli oligarchi e la guerra in corso mantengono l’Ucraina tra i paesi più poveri d’Europa. A questo proposito, i sognatori del 1991 sarebbero sicuramente delusi dai risultati dello sviluppo economico dell’Ucraina.

EUROPEIZZAZIONE

Infine, il percorso dell’europeizzazione ha portato anche molte sorprese. Il sogno degli europei dell’Est e dell’Ovest di creare una regione culturalmente e socialmente unita di pace e collaborazione nel 1989-91 è stato una forte motivazione per la trasformazione post-comunista. Purtroppo, questo sogno non è mai diventato realtà: oggi l’Europa è una regione geopoliticamente divisa con un numero crescente di conflitti e antagonismi.

A differenza dei suoi vicini dell’Europa centrale e del Baltico, l’Ucraina non ha sempre aderito all’integrazione europea. La politica estera multivettoriale è stata più influente nel 1991-2004 e nel 2010-14, mentre la politica estera orientata all’Europa (e agli Stati Uniti) è stata dominante (ma anche dichiaratamente dominante) nel 2005-2009 e dopo il 2014. L’Ucraina è riuscita a ottenere l’associazione con l’Ue entro il 2017, che è diventata una cornice per alcune riforme post-Euromaidan.

Oggi i politici ucraini sono in costante dialogo con i loro colleghi degli stati membri dell’UE. I legami economici Ue – Ucraina si stanno rafforzando. La sicurezza dell’Ucraina è ora un fattore importante della sicurezza dell’Ue. Milioni di migranti ucraini fanno ora parte delle società europee, mentre le loro rimesse di denaro sostengono enormemente l’economia ucraina. Purtroppo, l’ulteriore integrazione con l’Ue è limitata dagli ostacoli con i fattori politici e socioeconomici dell’Ucraina e dell’UE.

Mentre l’europeizzazione — sotto forma di cooperazione e integrazione con l’UE — rimane una pietra miliare importante per l’Ucraina, ci sono altre priorità di sviluppo che possono limitarla o addirittura contraddirla. In effetti, l’Ucraina è andata molto avanti nel diventare parte dell’agenda politica, economica e di sicurezza europea; eppure non sono del tutto sicuro che le forme di europeizzazione dell’Ucraina corrispondano alle intenzioni dei sognatori del 1991.

Il 2021 non è la fine della storia dell’Ucraina indipendente. Spero che in futuro i ucraini vedranno più pace, libertà e ricchezza. — Eppure la mia speranza entra in conflitto con il fatto di ciò che è successo con le speranze dei padri e delle madri fondatori dell’Ucraina.

Note:

Jürgen Corbet et al., The Soviet Union at the Crossroads: Facts and Figures on the Soviet Republics (Frankfurt/M: Deutsche Bank, 1990). Tymofiy Mylovanov and Ilona Sologoub, The Development of Ukraine’s Private Sector. In Mikhail Minakov et. al., From “The Ukraine” to Ukraine. A Contemporary History, 1991-2021 (Stuttgart: ibidem-Verlag, 2021), pp. 53-94.