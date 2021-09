Saranno Giordano Bruno Guerri e le rose di d’Annunzio, Vanessa Gravina e Franca Minnucci ad aprire oggi, venerdì 3 settembre, la terza edizione del Festival dannunziano, dedicato al tema ‘La città che sale: Ritmo, Velocità e Movimento’. A partire dalle ore 18 le porte e le Sale dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera, si apriranno al pubblico per un Cartellone di eventi straordinario che si snoderà sino al prossimo 12 settembre per una kermesse che vedrà i riflettori accendersi su big della musica, del teatro, della cultura, della letteratura e del giornalismo del calibro di Francesco De Gregori, Morgan, Alice, Marcello Veneziani, Vittorio Sgarbi, Jacopo Fò ed Edoardo Bennato.

“Oggi raccogliamo i frutti di un seme che abbiamo lanciato nel 2019 con la ‘Festa della Rivoluzione’ con l’obiettivo di restituire D’Annunzio alla sua città, di togliere la polvere dal personaggio permettendo agli abruzzesi e agli italiani di riscoprirne la figura – ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, promotore del Festival -. Anche l’edizione 2021 del Festival sarà in qualche modo influenzata dalla pandemia richiedendo l’adozione di accorgimenti particolari a tutela del pubblico: lo scorso anno avevamo il distanziamento sociale, e i posti contingentati, quella che si aprirà domani sarà l’edizione del Green Pass, che affronteremo come sempre, per una kermesse che si finanzia grazie alla presenza di nomi di spessore e di sponsor. Dal 3 al 12 settembre avremo una carrellata di eventi principali, ma soprattutto di momenti di grande cultura con la presentazione di libri e volumi, alcuni non ancora stampati, ma che già stanno animando il dibattito attorno al nome di d’Annunzio e delle sue imprese. Ma soprattutto la terza edizione della manifestazione è strettamente legata ai luoghi dannunziani toccati dai roghi di inizio agosto, a partire dalla pineta: le manifestazioni e gli spettacoli principali prevedranno una donazione liberale da parte del pubblico che prenoterà la propria presenza, a partire da 5 o 10 euro, e la somma raccolta verrà devoluta a tutti i comuni dannunziani che sono stati toccati dai roghi, un modo per far sentire ogni singolo cittadino parte attiva della grande opera di risanamento che l’amministrazione comunale dovrà realizzare”.

Le donazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: Bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 68 T 05424 04297 000051050040 intestato a Consiglio Regionale dell’Abruzzo; PagoPa la causale da indicare nel caso di bonifico bancario o PagoPa è la seguente: ‘Contributo per il recupero della pineta e dei luoghi dannunziani’; Versamento contanti presso il punto informativo della manifestazione sito in Piazza Unione – Pescara, tutti i giorni a partire da venerdì 3 settembre dalle ore 10 alle ore 19, e dalle 19 in poi sui luoghi degli spettacoli.

Domani il Festival si aprirà alle 18 all’Aurum con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del sindaco Carlo Masci, del Presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri e del pro-rettore dell’Università degli Studi ‘d’Annunzio’ Stefano Trinchese, università che quest’anno ha stretto un vero gemellaggio con la kermesse della quale sarà protagonista a più riprese per affrontare varie angolazioni dei temi dannunziani. Subito dopo il Presidente Guerri donerà alla città di Pescara i bulbi delle rose di d’Annunzio, provenienti direttamente dai giardini del Vittoriale, rose piantate dallo stesso Vate, e che il sindaco di Pescara, a sua volta, pianterà in un luogo simbolo del capoluogo adriatico, e, nel frattempo, Regione e Comune conferiranno domani a Guerri un premio-riconoscimento per rinnovare l’amicizia tra i due luoghi che hanno ospitato la nascita e gli ultimi anni di d’Annunzio.

Alle 19 il primo incontro-dibattito su ‘d’Annunzio e l’altra sponda dell’Adriatico – Storia, memoria e poesia’, organizzato con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con la partecipazione di Donatella Bracali, Marino Micich e Adriana Ivanov Danieli, con interventi recital di Giulia Basel e Alessio Tessitore.

Alle 21 riflettori puntati sullo spettacolo ‘Dante in d’Annunzio’ con Vanessa Gravina e Franca Minnucci, con le musiche originali e la regia firmate dal maestro Davide Cavuti. La prolusione dello spettacolo sarà tenuta da Raffaella Canovi. Lo spettacolo, nato da un’idea di Franca Minnucci, che ne cura il testo, è prodotto da ‘MuTeArt produzioni’ con le musiche che saranno eseguite da Libera Candida D’Aurelio (voce), Antonio Scolletta (violino), Franco Finucci (chitarra) oltre a Davide Cavuti (fisarmonica).