Europa in cerca di leadership? E’ il tema del XXX Forum economico di Karpacz, la più grande e importante conferenza politica ed economica internazionale dell’Europa centrale e orientale, che si svolge all’inizio di settembre ininterrottamente dal 1992.

Il Forum, grazie alla presenza di ospiti come José María Aznar, José Manuel Barroso, Jerzy Buzek, Emil Constantinescu, Massimo D’Alema, Mario Monti, Donald Tusk, José Luis Zapatero, è diventato una piattaforma per lo scambio di idee e la formazione delle opinioni dei leader, uno dei luoghi di incontro più importanti per le élite politiche e imprenditoriali in Europa.

Da anni al Forum si fanno importanti dichiarazioni e le opinioni dei partecipanti vengono citate dai media di tutto il mondo e discusse da esperti.

Media partner del Forum è quest’anno Formiche, che parteciperà all’evento attraverso la sua copertura media e la presenza di Alessio Postiglione, che prenderà parte ai panel in qualità di esperto di comunicazione politica.

Ogni anno, il Forum economico ospita presidenti, primi ministri, ministri, commissari europei e altre figure chiave della scena politica ed economica del nostro continente. Il Forum conta un totale di quasi 4.500 ospiti in oltre 200 dibattiti in 3 giorni. Oltre a un ricco programma, i partecipanti all’evento godranno di un’ampia gamma di eventi culturali e ricreativi che aiutano a far conoscere agli ospiti internazionali la Polonia e la Bassa Slesia.

Fra gli ospiti italiani, quest’anno partecipano la viceministra del Ministero dell’Economia e delle Finanze Laura Caselli, il vicepresidente della Regione Sicilia Gaetano Armao, oltre a vari parlamentari, giornalisti, analisti e imprenditori.

Formiche seguirà per voi la kermesse, informandovi sui dibattiti e le dichiarazioni più importanti.

Maggiori informazioni sul sito web dell’organizzatore – la Fondazione Institute for Eastern Studies: www.forum-ekonomiczne.pl