Greta Thunberg a Milano per il clima: basta chiacchiere

Milano, 28 set. (askanews) – “Basta chiacchiere”. Greta Thunbger incalza così i leader mondiali sul clima, da Milano dove è arrivata per partecipare all’evento #youth4climate, tre giorni di incontri fra circa 400 ragazzi tra i 15 e i 29 anni, provenienti da 197 Paesi membri della Convenzione dell’Onu sui cambiamenti climatici. Appena arriva all’evento ha subito chiarito che servono più azioni concrete.

“Onestamente ci aspettiamo che sarà come ogni altro meeting, un sacco di chiacchiere ma ovviamente non deve essere per forza così. Ci proviamo, io penso che ci siano molte persone che non vogliono si continui così ma probabilmente questa sarà solo un altro incontro”.

“Sono 30 anni che sentiamo bla bla bla – ha detto poi rivolgendosi ai ragazzi presenti – selezionano giovani come noi facendo finta di ascoltarci, ma non è vero, le emissioni continuano a aumentare, la scienza non mente, dobbiamo cambiare noi.

Il convegno si dovrebbe concludere con un documento che verrà consegnato ai politici rappresentanti dei Paesi. Questi, a loro volta, si riuniranno l’1 e il 2 ottobre, sempre a Milano, per la pre-Cop26, la conferenza di preparazione del vertice internazionale sul cambiamento climatico, la Cop 26, in programma a Glasgow, nel Regno Unito, dall’1 al 12 novembre.

(Testo e video Askanews)