La fragilità del sistema politico americano rappresenta una sfida decisiva per l’amministrazione e l’America. Il commento post G20 di Brian Katulis, senior fellow del Center for American Progress

I riflettori del mondo si spostano da Roma a Glasgow questa settimana dopo il summit G20 nella capitale italiana, con il cambiamento climatico che diventerà il principale obiettivo globale nelle prossime settimane alla conferenza internazionale in Scozia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto tre giorni intensi a Roma, dove la sua amministrazione ha fatto alcuni passi per dare più forma alla politica estera che sta plasmando, dopo aver affrontato alcune battute d’arresto quest’estate e all’inizio dell’autunno con il pasticciato ritiro militare dall’Afghanistan e l’annuncio mal gestito di un nuovo patto di sicurezza con Australia e Regno Unito, una mossa che Biden ha descritto come “goffa” in un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

Mentre la prima tappa di questo secondo viaggio all’estero di Biden da presidente si è concentrata su alcune tradizionali preoccupazioni di sicurezza nazionale tra cui l’Iran e la Turchia e ha sottolineato alcune delle sfide internazionali ormai croniche della crisi Covid-19, i titoli principali della parte romana del viaggio hanno evidenziato la centralità dell’economia nella politica estera di Biden.

L’amministrazione Biden sta cercando di mantenere la promessa di trasformare l’approccio economico globale dell’America e di integrarlo con i suoi ambiziosi sforzi per cambiare il modello economico americano a casa. Ma una sfida chiave che Biden deve affrontare nel portare avanti questo nuovo approccio di politica estera che ha uno stile molto diverso di statecraft economico si trova in patria.

Il fatto che Biden si sia presentato in Europa a mani vuote e senza l’approvazione finale del Congresso ai punti chiave della sua agenda di riforma interna per aumentare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nella rete di sicurezza sociale mostra quanto sia complicato il cambiamento che la sua squadra sta cercando di portare avanti in una politica estera che si allinei con la visione di un nuovo modello economico in America. Biden non ha lasciato che le divisioni in patria, provenienti sia dai repubblicani sia da alcune spaccature all’interno del suo stesso Partito democratico, impediscano di fare alcuni passi avanti nella sua agenda economica globale, ma la fattibilità a lungo termine di questi passi internazionali dipende dalla capacità dell’America di produrre alcuni risultati sul fronte interno, soprattutto sugli impegni di investimento sul clima.

Una mossa importante su questo fronte economico globale è stato un accordo per ridurre i dazi sull’acciaio e l’alluminio europei, un passo importante per ridurre le tensioni commerciali transatlantiche che si erano intensificate durante l’amministrazione Trump. La squadra di Biden ha descritto la mossa come un passo che aiuterà a ridurre i costi in un momento di preoccupazioni per l’inflazione e gli ingorghi nelle catene di approvvigionamento globale.

La mossa è anche importante per ciò che segnala l’approccio geopolitico di Biden sulle questioni economiche e come si pone in contrasto con il modo in cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato queste questioni con i partner europei. Durante i suoi quattro anni di mandato, il “nazionalismo economico” di Trump ha cercato di ottenere una leva con mosse imprevedibili e a volte erratiche sul fronte economico con i partner vicini in Europa, ma questo ha finito per ridurre la fiducia strategica e alimentare dubbi nelle relazioni transatlantiche.

Il modello di Biden ha cercato di ricostruire la cooperazione con i partner commerciali in Europa e in Asia su una serie di fronti economici con una maggiore enfasi su quei Paesi democratici che possono condividere alcune preoccupazioni sul modello economico assertivo della Cina. Con l’economia globale che continua a riprendersi dalla crisi Covid-19, l’amministrazione Biden ha cercato di costruire un più forte grado di cooperazione tra i Paesi dei tre principali motori dell’economia globale: America, Europa e Asia, e farlo in un modo che riconosce che altri Paesi probabilmente copriranno le loro relazioni economiche tra gli Stati Uniti e la Cina.

Ciò che Biden sta cercando di fare con il suo approccio economico globale può essere meglio inquadrato con questo rapporto del Center for American Progress dell’inizio di quest’anno, A More Perfect Union: “Andando avanti, gli Stati Uniti hanno bisogno di ridefinire lo statecraft economico in modi da facilitare lo sviluppo nazionale in patria e rafforzare i legami con gli alleati liberaldemocratici all’estero. L’obiettivo centrale della politica economica degli Stati Uniti dovrebbe essere quello di costruire un ecosistema industriale e di innovazione condiviso che si estende sia nell’Atlantico sia nel Pacifico, coinvolgendo i più importanti alleati dell’America in Europa e nell’Asia-Pacifico. Questo concerto economico di potere legherebbe l’America e i suoi partner più vicini in un progetto condiviso per competere efficacemente con la Cina, promuovere la prosperità collettiva delle sue nazioni membri, e dimostrare che la democrazia può mantenere le sue promesse economiche”.

Oltre all’accordo per l’abolizione dai dazi su acciaio e alluminio (cosa che Biden e i partner europei dicono aiuterà ad affrontare il cambiamento climatico creando svantaggi per la produzione di “acciaio sporco” come quello che arriva dalla Cina) la prima tappa del viaggio di Biden in Europa ha anche visto il G20 annunciare un accordo per una tassa minima globale sulle imprese del 15% nel tentativo di livellare il campo di gioco internazionale e impedire alle multinazionali di dirottare i loro profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione. Il diavolo è nei dettagli dell’implementazione – molti dei Paesi, inclusa l’America, hanno bisogno che altre parti dei loro governi approvino le misure per rendere questo una realtà.

Ma l’accordo rappresenta un tentativo proattivo da parte dell’amministrazione Biden di lavorare con le altre principali economie del mondo per ripristinare l’equilibrio che si era spostato a favore del settore privato globale per decenni durante le ondate di globalizzazione e privatizzazione degli anni Ottanta fino ai primi anni Duemila e raccogliere più risorse per gli investimenti pubblici e la spesa pubblica necessaria per affrontare le sfide urgenti, compresa la pandemia Covid-19 e il cambiamento climatico.

Mentre i riflettori globali si spostano sul vertice Cop26, ci sono scarse aspettative per grandi passi avanti nella lotta per affrontare il cambiamento climatico. Le divisioni tra i Paesi su chi sosterrà l’onere finanziario per la trasformazione necessaria, lo stallo politico all’interno dei Paesi su varie misure climatiche, le recenti impennate dei prezzi dell’energia e le sfide della catena di approvvigionamento globale hanno complicato le prospettive di successo in questo particolare vertice.

Ma questo è il motivo per cui i passi che potrebbero portare a un migliore coordinamento delle politiche economiche e climatiche tra gli Stati Uniti e l’Europa, come testimoniato nell’accordo per porre fine alla guerra commerciale transatlantica in ebollizione, sono importanti – questi passi potrebbero aiutare un clima internazionale complessivo per aiutare l’America e i suoi partner a rimodellare il sistema economico globale in modi che siano reciprocamente vantaggiosi e anche a sostenere una transizione verso un’economia verde.

Katherine Tai, rappresentante del commercio degli Stati Uniti, ha spiegato che l’America e l’Europa non soltanto hanno fatto un passo indietro dalle guerre tariffarie su acciaio e alluminio, ma che hanno anche concordato di sospendere le controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio l’una contro l’altra relative a 232 azioni. Inoltre, ha spiegato come le discussioni tra Stati Uniti e Unione europea siano significative per la lotta al cambiamento climatico, dicendo che “il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che dobbiamo trovare nuovi modi per affrontare la crescente crisi e creare posti di lavoro. Come parte della soluzione, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno accettato di negoziare il primo accordo in assoluto basato sul carbonio sul commercio di acciaio e alluminio, e di creare maggiori incentivi per ridurre l’intensità di carbonio in tutti i modi di produzione di acciaio e alluminio prodotti dalle aziende americane ed europee”.

Tai ha sottolineato l’importanza di questo accordo, sostenendo: “Ecco perché creeremo un accordo globale per incoraggiare le economie affini che condividono il nostro impegno collettivo per i principi basati sul mercato e per affrontare l’intensità di carbonio di queste industrie”. Quindi, indipendentemente da ciò che accadrà nelle prossime settimane a Glasgow, l’amministrazione Biden sta cercando modi pratici per raggiungere progressi in cooperazione con i partner più vicini in Europa e nel mondo.

Ma in definitiva, l’ambizioso programma dell’amministrazione Biden per trasformare la componente economica globale della politica estera degli Stati Uniti dipende fortemente da ciò che può essere fatto sul fronte interno. Qui in America, il panorama politico è irto di disfunzioni e divisioni, con le proposte di Biden di investire in infrastrutture e ricostruire la rete di sicurezza sociale del Paese in un modo che aiuti i lavoratori e le aziende americane ancora in bilico.

I Paesi di tutto il mondo, compresa l’Europa, si sono abituati a vedere il pendolo politico oscillare dai repubblicani ai democratici e viceversa a un ritmo vertiginoso. Tutti questi spostamenti politici all’interno dell’America hanno importanti implicazioni per la sua politica estera e per il modo in cui affronta le questioni economiche globali, come stiamo vedendo nel passaggio da Trump a Biden.

Le forti divisioni tra i due partiti e all’interno di entrambi gli schieramenti hanno sollevato nuove domande sulla stabilità e affidabilità strategica dell’America negli ultimi anni – con profonde preoccupazioni sulla fragilità del sistema politico americano. La prossima volta che il pendolo politico oscillerà all’interno dell’America, rimarrà attaccato?