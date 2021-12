Il panorama politico italiano, e con esso l’approccio italiano alla politica estera, è cambiato drasticamente con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio dei ministri. Convinto europeista e atlantista, ha avviato un processo di impegno con l’India, ricambiato dal presidente francese Emmanuel Macron. Che si tratti di un sostegno all’Afghanistan o di un’agenda comune per la lotta al terrorismo, l’Italia sta lentamente assumendo un ruolo guida nel colmare il divario tra il Mediterraneo e l’Oceano Indiano, che sarà la prossima area di conflitto dopo l’Indo-Pacifico.

L’80% dell’energia mondiale transita attraverso l’Oceano Indiano e mentre l’India è il Paese più grande in circolazione, la costa orientale dell’Africa è una parte significativa della comunità dell’Oceano Indiano. È proprio questa parte a essere economicamente molto debole e un facile bersaglio per la persuasione cinese. Oltre Gibuti e Gwadar (Pakistan), la Cina non ha basi navali nell’Oceano Indiano. Tuttavia, i cinesi sono penetrati profondamente nel Mediterraneo.

Molti Paesi dell’Africa orientale hanno un debito sbalorditivo nei confronti della Cina, per progetti infrastrutturali realizzati utilizzando i finanziamenti cinesi. Il corno d’Africa è instabile con una guerra civile in Etiopia e una democrazia federale in difficoltà in Somalia sostenuta da Qatar e Turchia, tutti obiettivi per l’espansione cinese.

Il Quad dell’Asia occidentale che sta prendendo forma con Stati Uniti, India, Israele e Emirati Arabi Uniti sarà fondamentale per il futuro della sicurezza del Medio Oriente con un focus speciale sull’Iran. Tuttavia, affinché l’Europa sia rilevante, deve contrastare l’influenza turca in Africa e lavorare insieme per creare la connettività di cui si è discusso che porta l’Indo-Mediterraneo in una nuova entità allargata che funziona perfettamente con strumenti economici e militari.

Contrastare il controllo cinese del porto pachistano di Gwadar è importante quanto avviare la pace nel Corno d’Africa con il sostegno dell’India e dei suoi alleati Quad dell’Asia occidentale, nonché rafforzare le democrazie e le economie sulla costa dell’Africa orientale. È tempo che l’Unione europea prenda l’esempio di Draghi e faccia “tutto il necessario” per trasformare in realtà il nuovo Indo-Mediterraneo allargato. Per raggiungere la pace nel “Mare Nostrum”, l’Unione europea dovrà aumentare le sue sfere di influenza nell’Oceano Indiano e nel Golfo Persico. Solo così avrà la profondità strategica per proteggere economicamente e militarmente le sue coste e potrà promuovere e salvaguardare la democrazia.