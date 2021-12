Presentato il Premio Leads dalla presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità, Patrizia Ravaioli, dalla Segretaria del Premio, Sara Vinciguerra e dalla Presidente della Giuria, Beatrice Lorenzin. Un riconoscimento che nasce per promuovere la leadership delle donne nel settore sanitario e non solo. Tutti i dettagli

Valorizzare progetti al femminile nel mondo della sanità e promuovere la leadership delle donne nel settore. Con questi obiettivi prende il via il Premio Leads, il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità che promuove le best practice di aziende pubbliche e private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Il Premio è stato presentato il 30 novembre dalla presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità, Patrizia Ravaioli, dalla Segretaria del Premio, Sara Vinciguerra e dalla Presidente della Giuria, Beatrice Lorenzin.

L’Associazione Donne Leader in Sanità è un network aperto a uomini e donne e si propone non solo di incoraggiare la leadership femminile nel settore della sanità, ma anche di perseguire la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private, cariche societarie e comitati. Un obiettivo in linea con il Goal 5 del programma Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare” – ha detto Patrizia Ravaioli, presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità. “Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande professionalità e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia”.

A CHI È RIVOLTO IL PREMIO

Il premio è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario.

Tra le azioni promosse meritevoli ad esempio si guarderà all’adozione della parità di genere e la relativa diffusione di buone prassi; allo sviluppo, la formazione e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; a iniziative a favore di un mindset inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e anche alla trasparenza e alla pubblicità su gender gap e salary gap.

LA GIURIA E LA PREMIAZIONE

Beatrice Lorenzin presiederà la giuria, accanto a figure di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di ministro della Salute o che operano nel settore dell’associazionismo come Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma il prossimo 11 febbraio 2022, in occasione della settima edizione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza.

COME PARTECIPARE

Si potrà aderire al bando inserendo la propria candidatura attraverso il link dedicato https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/. La partecipazione è gratuita e la presentazione dei progetti è prevista entro il 17 gennaio 2022 alle ore 13.00. Per ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/