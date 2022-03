Analisti e politologi, in seguito alla crisi tra Ucraina e Russia, si sono spinti a dichiarare che l’obiettivo strategico di Vladimir Putin è una sfera d’influenza russa estesa dal Baltico al Caucaso. Del resto, a quasi un mese dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, sono ancora molteplici gli interrogativi sulle concrete ragioni che hanno indotto il leader del Cremlino a lanciare l’attacco. È stata una reazione all’espansione ad est della Nato, oppure l’offensiva nasconde un obiettivo programmatico? Dove vuole arrivare la Russia di Putin? Abbiamo posto questa, e altre domande, all’ambasciatore della Repubblica di Estonia in Italia Paul Teesalu che ci ha fornito il punto di vista del suo governo e dell’area baltica rispetto alla crisi in corso.

Secondo lei, l’azione militare promossa da Vladimir Putin è stata una reazione all’espansione a Est della Nato?

Assolutamente no. Come sappiamo, la Nato ha avviato negli anni Novanta i suoi sforzi di cooperazione per la sicurezza in Europa. Per esempio, è stato creato il programma Partenariato per la pace e fu creato il Consiglio Nato-Russia. La Nato ha mantenuto il suo carattere storico di alleanza difensiva, ma non era in alcun modo una minaccia per la Russia moderna. Il problema non era l’espansione della Nato, ma la crescente tendenza interna della Russia all’autoritarismo. Putin ha bisogno di un’immagine costante del nemico esterno e ha una profonda paura per la democrazia e la libertà in generale. Negli ultimi due decenni, Putin è stato in grado di smantellare completamente l’opposizione politica e di chiudere i media liberi russi. Pare fosse sempre più preparato a usare la forza militare nelle vicinanze della Russia per sostenere la sua ideologia revanscista e neoimperialista che ha coltivato a livello nazionale. Niente a che fare, insomma, con la Nato. Dopotutto, l’Ucraina non era neanche lontanamente vicina a diventare membro della Nato. Non nel 2014, non nel 2022. È solo una scusa a buon mercato da parte russa. Sarebbe sciocco se cadessimo in questa trappola.

L’offensiva nasconde un obiettivo programmatico? Dove vuole arrivare la Russia di Putin?

È difficile dare una risposta diretta. Sembra che Putin volesse ripristinare la cosiddetta ex gloria dell’Impero russo. Non c’è spiegazione migliore per la sua macabra guerra contro la vicina Ucraina. Se dessimo mani libere a Putin, trasformerebbe gran parte dell’Europa nella sua distopia autoritaria illiberale. Per ora, la sua blitzkrieg non ha avuto il successo che si aspettava. È più probabile che finirà all’Aia come un criminale di guerra piuttosto che come un sovrano dell’Impero che si “lava le scarpe nell’Oceano Atlantico”.

“Quando Mosca ha invaso l’Ucraina ci siamo detti: noi siamo i prossimi”: così cinque ventenni di Estonia, Lituania e Lettonia hanno parlato a Il Fatto Quotidiano qualche giorno fa. Lei ha avuto la stessa reazione?

Ricevo spesso questa domanda. In Estonia temiamo di essere i prossimi? No, non credo. Ci sono due elementi importanti che ci danno fiducia. In primo luogo, la Nato come alleanza di difesa, che ha un potere militare collettivo che va ben oltre le capacità russe. E in secondo luogo, i russi non sono in grado di reprimere facilmente la resistenza dell’Ucraina. Gli ucraini hanno il morale alto e la ferma determinazione a combattere gli invasori russi. Per il bene dell’Europa, dobbiamo assistere gli ucraini nel loro sforzo bellico.

In Estonia, Lettonia e Lituania il ricordo dei bombardamenti e della “liberazione” sovietica è ancora vivo. Le generazioni che hanno vissuto l’occupazione sono ancora tutte in vita, così come quelle che non l’hanno subita direttamente e sono nate in tre paesi liberi, ma portano dentro la memoria collettiva di quello che le loro famiglie hanno sofferto. Cosa ricorda lei di quel periodo?

Ci sono stati molti cosiddetti “liberatori” in Estonia durante il secolo scorso, che hanno portato solo sofferenza alla gente. I miei genitori sono nati negli anni Quaranta durante l’occupazione nazista in Estonia, che presto è passata a quella sovietica. Ricordo la fine degli anni Settanta e Ottanta. Ricordo un tipo particolare di povertà del tardo periodo sovietico, dove, sebbene tutti avessero un lavoro, non c’era valuta forte e i negozi erano vuoti di merci e, naturalmente, non c’erano media liberi o libertà di parola. Il sistema sovietico era brutale contro i dissidenti. Così è la Russia di Putin. Ma almeno durante gli ultimi anni dell’Unione Sovietica, nessuno credeva veramente alla propaganda sovietica. Le persone sapevano leggere tra le righe. I russi ora sembrano credere ingenuamente a ciò che la macchina di propaganda di Putin sta dicendo loro. Questo è preoccupante.

Che aria si respira in questi giorni a Tallin e quali sono le preoccupazioni maggiori per il governo estone?

C’è grande simpatia per gli ucraini. Molte sono le iniziative, pubbliche e private, per inviare aiuti all’Ucraina. Gli estoni accolgono migliaia e migliaia di profughi ucraini. In breve, l’obiettivo ora è sostenere l’Ucraina e non tanto lamentarsi della nostra situazione.

Come risolverebbe il governo estone la crisi in Ucraina? C’è ancora spazio secondo lei per la diplomazia? Oppure è d’accordo con i Paesi occidentali nell’aiutare la resistenza ucraina tramite l’invio di armi?

Dobbiamo rivalutare seriamente la nostra posizione di fronte alla situazione attuale. Come sappiamo, Putin ha iniziato i preparativi di guerra visibili già l’anno scorso. Gli americani e gli europei hanno compiuto enormi sforzi diplomatici, recandosi a Mosca, ma la Russia ha continuato ad ammassare le sue truppe lungo il confine con l’Ucraina. La maggior parte degli analisti pensava quindi che tutto questo fosse solo il bluff russo per aumentare il proprio potere contrattuale in ulteriori colloqui diplomatici. Oggi, purtroppo, sappiamo che non è stato solo un bluff. Putin si stava davvero preparando per una guerra. Per una guerra non provocata e ingiustificata. Putin ha usato cinicamente i colloqui diplomatici solo per guadagnare più tempo per la sua aggressione. A giudicare dal comportamento passato russo, tuttavia, non avrebbe dovuto sorprenderci completamente.

Non ci dovrebbe essere pacificazione. Putin ha ordinato una terribile guerra, enormi danni alle infrastrutture civili, enormi perdite di vite umane, milioni di rifugiati. È nostro massimo dovere sostenere lo sforzo bellico ucraino per difendere il loro popolo e il loro Paese. L’Estonia ha già donato armi ed equipaggiamenti militari all’Ucraina per oltre 200 milioni di euro. Ciò include moderni missili anticarro, munizioni antiaeree, mitragliatrici, mine anticarro, eccetera. Altri Paesi hanno fatto lo stesso. Sono abbastanza sicuro che Putin può essere fermato in un’efficace combinazione di sanzioni economiche, boicottaggio diplomatico, fornitura di aiuti e armi all’Ucraina e, in definitiva, dall’eroico coraggio del popolo ucraino. Putin ha sottovalutato il popolo ucraino. Anche con la nostra pressione collettiva, il cambiamento in Russia può venire solo dall’interno della Russia. Si spera che un giorno il popolo russo si svegli. Sfortunatamente, il prezzo per questo cambiamento sarà alto per tutti noi, ma non abbiamo alternative migliori. Per quanto riguarda la sicurezza dell’Estonia e della regione baltica, è importante notare che la Nato ha aumentato collettivamente la sua disponibilità e presenza nella nostra regione. Questi passi della Nato dovrebbero tenere lontano Putin. L’Italia sta contribuendo in modo significativo alla posizione di difesa della Nato, posizionando le sue truppe in Lettonia e in Romania. Qui siamo molto uniti.