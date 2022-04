Insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, il Premio Guido Carli torna in presenza all’Auditorium Parco della Musica il 6 maggio. Una “edizione straordinaria” perché solo per quest’anno premierà l’eccellenza italiana a 360°, racconta a Formiche.net Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli e fondatrice del Premio. E per la prima volta le donne rappresenteranno la metà dei premiati

Le presenze femminili, una dedica speciale, ospiti d’eccezione e un contest per gli studenti che potranno vincere il biglietto per accedere all’evento. Sono molte le novità della nuova edizione del Premio Guido Carli che il 6 maggio prossimo tornerà in presenza, dopo questi due anni di pandemia, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Quest’anno “per la prima volta un premiato su due è donna”, racconta a Formiche.net Romana Liuzzo, presidente della Fondazione, fondatrice del Premio e nipote dell’economista Carli. “Abbiamo trovato delle personalità da premiare molto valide e siamo contenti che la metà siano donne”.

La tredicesima edizione è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che conferma un legame molto forte con il Premio e con Guido Carli, per il quale spese parole molto belle durante un incontro al Quirinale con una delegazione della Fondazione e dei membri della giuria per il decennale del Premio.

UN’EDIZIONE STRAORDINARIA

“Meritocrazia e lavoro di squadra”, ricorda con queste parole la fondatrice del Premio l’insegnamento di suo nonno Guido Carli, per descrivere l’impegno nell’organizzare la manifestazione che sarà “un’edizione straordinaria”. Non solo imprenditoria, alta finanza e impegno sociale e scientifico, il riconoscimento – dedicato a Massimo dell’Omo “inviato di guerra e marito speciale” – premierà solo per quest’anno l’eccellenza italiana a 360°, aprendosi anche al mondo della diplomazia, dell’arte, dello sport e del cinema.

TRA PALCO E PARTERRE, DIPLOMAZIA E ISTITUZIONI

Tra palco e parterre (i premiati ancora non sono stati svelati) si potranno trovare molti volti noti del mondo diplomatico come Elisabetta Belloni, ora direttore generale del Dis, con una lunga esperienza alla Farnesina, Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana a Washington, Pasquale Terracciano, già ambasciatore italiano in Russia, Francesco Di Nitto, ambasciatore presso la Santa Sede e Pietro Sebastiani, già ambasciatore alla Santa Sede e Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e anche giurato del Premio.

Tra le autorità invece che prenderanno la parola sul palco dell’Auditorium ci saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che terrà un discorso sull’attualità di Guido Carli, che fu governatore della Banca d’Italia nonché colui che per l’Italia firmò il Trattato di Maastricht, di cui ricorrono i trenta anni, e di cui ricorre l’anniversario della morte il 23 aprile.

Tra i rappresentanti delle istituzioni saranno ospiti Maria Stella Gelmini, ministro Affari regionali e autonomie, Mara Carfagna, ministro per il Sud, il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid, Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, la deputata Michela Vittoria Brambilla e la senatrice Maria Rizzotti.

IL MONDO DELL’IMPRENDITORIA, DELLA MODA, DELLO SPORT E NON SOLO

Molti i volti delle imprese italiane che saranno presenti all’Auditorium tra cui Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie, Fabio Pompei, ad di Deloitte, Marinella Soldi, presidente della Rai, Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e Bernardo Mattarella, ad di Mediocredito Centrale.

Lo scienziato Mauro Ferrari, che ha dedicato la sua vita alla ricerca sul cancro, interverrà sul palco e tra gli altri esponenti del mondo della scienza e della ricerca saranno presenti anche Francesco Franceschi, chief di medicina di emergenza al Policlinico Gemelli e Giulio e Carla Vittoria Maira.

Molto folto di ospiti sarà l’universo moda che vedrà la presenza di Alberta Ferretti, Nicoletta Spagnoli, delle sorelle Balestra, Lavinia Biagiotti, Stefano Dominella e Guillermo Mariotto.

Questa tredicesima edizione si arricchisce anche dei volti celebri dello sport, comparto dove “come italiani abbiamo saputo eccellere”, afferma Romana Liuzzo. Un nome fra i tanti è quello di Federica Pellegrini, oltre allo storico giurato del Premio Giovanni Malagò.

Invitate anche diverse personalità del mondo dell’arte, del cinema, del giornalismo, del teatro e della televisione tra cui Toni Servillo, Gerry Scotti, Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxxi, Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell’Opera e la giornalista Franca Leosini.

LA DIRETTA STREAMING E IL CONTEST PER STUDENTI

L’evento comunque non sarà solo in presenza. Il Premio ha confermato lo streaming in diretta sui social della Fondazione e sui siti di Corriere, Ansa e Tgcom perché le esperienze precedenti hanno registrato un successo di collegamenti, anche fra i giovani.

E proprio per premiare l’interesse dei ragazzi alla manifestazione, Formiche.net anticipa che sarà lanciato a breve sui canali social della Fondazione un contest per gli studenti universitari di tutti gli Atenei che fin da oggi potranno inviare una mail a segreteriaorganizzativa@fondazioneguidocarli.it e i primi 100 potranno vincere il biglietto di ingresso per il 6 maggio all’Auditorium.

A completare la serata l’esclusiva cena di gala che quest’anno avrà come location il Coffee House di Palazzo Colonna, un evento riservato alle autorità, ai giurati e ai premiati, rispettoso della situazione Covid. Ad allietare gli ospiti con le sue canzoni sarà il cantante Riccardo Fogli, tra gli amici della Fondazione, come negli anni fecero anche Gigi D’Alessio, Michele Zarrillo e Amedeo Minghi.

LA GIURIA

Infine, uno sguardo alla giuria del Premio che anche quest’anno ha due new entry: Aldo Bisio, ad di Vodafone Italia e Monica Maggioni, direttrice del Tg1. Gli altri giurati storici sono Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione Guido Carli; Ornella Barra, coo International Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, presidente della Cairo Communication e Rcs; Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, ad di Eni; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, presidente dell’Abi e Francesco Starace, ad e direttore generale di Enel.

I componenti permanenti vengono affiancati ogni anno da due o tre personalità nuove “per evitare che si crei un gruppo esclusivo, allargandoci sempre a nuove strade e a nuovi orizzonti per premiare le novità”, spiega Romana Liuzzo.