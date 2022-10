“Sia il riconoscimento del potere della Cina sia la dimostrata debolezza della Russia suggeriscono che l’attuale preoccupazione degli Stati Uniti per la sicurezza europea è destinata a svanire nel tempo”, spiega Jason Davidson, professore di Scienza politica e affari internazionali alla University of Mary Washington e nonresident senior fellow della New American Engagement Initiative presso l’Atlantic Council

Bastano i numeri per spiegare l’attenzione rivolta dagli Stati Uniti alla Cina nella Strategia di sicurezza nazionale diffusa questa settimana. Ne parliamo con Jason Davidson, professore di Scienza politica e affari internazionali alla University of Mary Washington e nonresident senior fellow della New American Engagement Initiative presso l’Atlantic Council.

Qual è la sua valutazione del documento in generale?

Avrei preferito una distinzione molto più chiara tra la minaccia rappresentata dalla Cina (il cui prodotto interno lordo è pari al 77% di quello degli Stati Uniti e la cui spesa militare al 36%) e quella rappresentata dalla Russia (il 7% del prodotto interno lordo e l’8% della spesa militare). La Russia non è una vera minaccia per gli Stati Uniti, ma un problema. Le difficoltà della Russia in Ucraina hanno dimostrato la sua debolezza di fondo. Inoltre, avrei preferito una strategia di sicurezza nazionale che si concentrasse sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Certo, si può affermare con forza che il cambiamento climatico è una questione di sicurezza, e dovrebbe essere presente in questo documento in una posizione di rilievo. Tuttavia, non sono convinto che la sicurezza alimentare o una tassa minima globale siano direttamente rilevanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il che non significa che siano questioni poco importanti.

Quali sono le novità più rilevanti?

La novità più significativa rispetto alla Strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump sono il riconoscimento del valore che gli alleati e i partner forniscono alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e l’enfasi sul mantenimento, il rafforzamento e la collaborazione con essi in futuro. Un secondo importante elemento di novità è la sottolineatura delle sfide condivise in generale e l’accento specifico sul cambiamento climatico e sulla salute globale come questioni importanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Quali sono le implicazioni per l’Europa in un contesto di competizione tra grandi potenze?

Da un lato, la Strategia di sicurezza nazionale 2022 dimostra l’accresciuta preoccupazione dell’amministrazione Biden nei confronti della Russia e questo è molto positivo per le relazioni transatlantiche. Inoltre, offre un impegno a tutto campo degli Stati Uniti nei confronti della Nato, comprese le forze difensive statunitensi e la deterrenza, anche se invita gli alleati a “continuare ad assumersi maggiori responsabilità aumentando le spese, le capacità e i contributi”. Dall’altro lato, il documento riconosce ripetutamente che la Cina rappresenta oggi una minaccia unica per gli Stati Uniti e i loro interessi e osserva che gli Stati Uniti stanno lavorando per rendere la guerra della Russia contro l’Ucraina “un fallimento strategico”. Sia il riconoscimento del potere della Cina sia la dimostrata debolezza della Russia suggeriscono che l’attuale preoccupazione degli Stati Uniti per la sicurezza europea è destinata a svanire nel tempo.

Quanto è importante lo scontro tra modelli, tra democrazie e autocrazie, per l’amministrazione Biden?

L’accento su “democrazia contro autocrazia” è una caratteristica importante delle dichiarazioni dell’amministrazione Biden sulla politica estera e ha caratterizzato alcune delle sue attività diplomatiche, come il Summit per la democrazia. Questo è utile per scopi interni, per raccogliere l’opinione pubblica intorno alla sua politica estera ed è coerente con la sua preoccupazione per le tendenze antidemocratiche dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi sostenitori. Nei fatti, però, Biden è stato pragmatico quando ha avuto a che fare con alleati e partner attuali o potenziali che non sono democratici o che hanno difetti democratici significativi. Si è impegnato nel famoso pugno di ferro con Mohammed bin Salman nel tentativo fallito di ottenere l’aiuto saudita per i prezzi del petrolio a livello globale. La sua amministrazione è stata anche estremamente silenziosa sui diritti dei musulmani nell’India di Narendra Modi.