“Tutto nella norma” è un forum ideato da Formiche e la Fondazione Roche per discutere dell’intrinseco legame tra diritti, tutela della diversità e salute pubblica. Protagonisti degli incontri sono gli esperti, i rappresentanti delle istituzioni, i pazienti, le associazioni e gli accademici che, di volta in volta, discutono di temi specifici e attuali.

Giovedì 24 novembre, alle ore 17:30 presso il Centro Studi Americani di Roma, torna il forum con il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Cronicità e diritto alla cura in una società che cambia”.

La limitatezza delle risorse pubbliche impone delle scelte su quali siano i diritti da tutelare in via prioritaria. In questo contesto, la cronicità di alcune patologie pone sfide nuove, che richiedono soluzioni innovative, affinché il diritto alla cura delle persone si possa tradurre in un beneficio per la collettività. La riorganizzazione della presa in carico della persona con diabete, grazie alla disponibilità delle soluzioni digitali, rappresenta un caso emblematico di come l’innovazione possa migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie, in una dinamica virtuosa che coinvolga anche il diritto all’ educazione al diabete.

Apriranno i lavori Mariapia Garavaglia, Presidente della Fondazione Roche e Sebastiano Maffettone, Professore di Filosofia Politica della LUISS, con un intervento dedicato al tema“La competizione dei diritti e il ruolo del decisore politico”. Interverrà per commentare il contributo del Professore Francesco Frattini, Segretario Generale della Fondazione Roche. Completerà la prima sessione lo speech “Diritti dei pazienti cronici, sostenibilità del SSN e società digitale: il caso del diabete” a cura della dott.ssa Caterina Bosio, Psicologa e Project manager, EngageMinds HUB.

Il dibattito entrerà nel vivo con due tavole rotonde. La prima, dal titolo “Diritto alla cura delle patologie croniche, Istituzioni e modelli di cura”, ospiterà i punti di vista di Emanuela Baio, Responsabile delle politiche sanitarie, Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete; di Paola Pisanti, Già presidente e coordinatore della Commissione Nazionale Diabete e Cronicità, consulente esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute e di Nicola Provenza, Co-Presidente, intergruppo parlamentare sulla cronicità .

Il secondo panel “Digitalizzazione ed implementazione del PNRR per pazienti, caregiver e famiglie: il punto di vista delle società scientifiche e delle associazioni di pazienti” vedrà ifnine dialogare Dario Pitocco, Direttore del Dipartimento di Diabetologia, Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma; Concetta Irace, Professore ordinario di Scienze Tecniche Mediche Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi Magna Graecia Catanzaro; Stefano Nervo, Presidente, Diabete Italia e Maria Grazia Bellotti, Value Evidence and Access Director, Roche Diabetes Care.

Coordinerà i lavori Flavia Giacobbe, Direttore, rivista Formiche e Healthcare policy.

Per partecipare all’evento è necessario accreditarsi scrivendo a formicheeventi@gmail.com