Il 2023 si preannuncia come uno degli anni più difficili degli ultimi decenni, a causa delle continue oscillazioni dei mercati. L’inflazione, pur essendo probabilmente sotto controllo, rimarrà straordinariamente alta e sarà accompagnata da un’inevitabile recessione globale. Le principali incognite riguardano la durata e la gravità della recessione. Le risposte regionali saranno diverse, in base alle conseguenze della pandemia di Covid e della guerra in Ucraina. Il Regno Unito, per esempio, è già in recessione. Negli Stati Uniti, la recessione sarà probabilmente più breve e meno grave rispetto all’Europa, la cui vicinanza geografica e la tradizionale dipendenza energetica sono direttamente esposte al conflitto in Ucraina. Se la Cina imparerà a convivere con il Covid, la sua economia si riprenderà. Tuttavia, resta da chiedersi quando e come gestirà il virus. Inoltre, l’aumento della domanda cinese dopo la pandemia potrebbe comportare un aumento dell’inflazione per le economie occidentali.

L’aumento del debito nei mercati emergenti sta diventando in gran parte insostenibile. Nel 2023 si rischia una serie di default del debito sovrano, soprattutto in Africa, a meno che non venga avviato uno sforzo di ristrutturazione concertato ed efficace. Poco prima della fine del 2022, il Ghana ha raggiunto un accordo di salvataggio all’ultimo minuto con il Fondo Monetario Internazionale. È probabile che altri paesi lo faranno nel 2023. Inoltre, gli investitori devono prepararsi all’eventualità di una riduzione del valore delle loro partecipazioni.

In ambito geopolitico, la sfortunata realtà è che il peggio deve ancora venire in Ucraina nelle prossime settimane e mesi. In particolare, la Russia si prepara a una grande offensiva nella prima metà del 2023, dopo aver reclutato oltre 200.000 nuove truppe nei mesi precedenti la fine del 2022. Non c’è alcun cessate il fuoco in vista per il prossimo futuro nel 2023, poiché in questo momento non c’è fiducia, volontà o interesse per un serio negoziato.

Per il leader russo Vladimir Putin, il conflitto è una crisi esistenziale ed egli è impegnato a garantire alle sue forze tutto ciò di cui hanno bisogno per vincere in Ucraina. Inoltre, ritiene che il tempo sia dalla sua parte e che possa trascinare la guerra all’infinito. Cerca di esaurire nel tempo la solidarietà politica e la pazienza dell’opinione pubblica occidentale attraverso la stanchezza dell’Ucraina. Tuttavia, il morale delle truppe russe e l’accesso alle risorse stanno ponendo serie sfide a Putin nella sua ricerca della vittoria, che non è ancora chiaramente definita.

Nella sua recente visita a Washington, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è garantito gran parte dei suoi obiettivi per il 2023, tra cui il sofisticato sistema di difesa missilistica Patriot. Come principale finanziatore militare dell’Ucraina, gli Stati Uniti avranno impegnato quasi 100 miliardi di dollari entro il primo anno del conflitto. Tuttavia, i leader della Camera dei Rappresentanti, appena insediata e controllata dai repubblicani, hanno chiarito che “non ci saranno più assegni in bianco” per l’Ucraina. Anche se i finanziamenti statunitensi non si fermeranno nel 2023, probabilmente rallenteranno e saranno soggetti a maggiori controlli prima dell’erogazione.

Nel 2023, le tensioni tra Stati Uniti e Cina rimarranno pericolosamente alte su diversi fronti, in particolare su Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale, soprattutto per quanto riguarda le rivendicazioni marittime e le dispute territoriali. Sebbene entrambe le parti vogliano evitare lo scontro diretto, un costante gioco delle parti potrebbe portare a un incidente con conseguenze indesiderate. La recente collisione sfiorata tra aerei statunitensi e cinesi – lontani appena 3 metri – nel Mar Cinese Meridionale avrebbe potuto scatenare un conflitto armato e alterare il corso della storia. Questo incidente, e altri simili avvenuti in passato, sottolineano l’indispensabile necessità di una linea diretta di comunicazione più efficace tra Stati Uniti e Cina, simile a quella che avevano gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

È altamente improbabile che la costante minaccia di un’invasione cinese di Taiwan si concretizzi nel 2023. Al momento, la Cina non ha le capacità per un’invasione decisiva. Inoltre, le conseguenze economiche per la Cina e per il mondo sarebbero catastrofiche. L’invasione malriuscita dell’Ucraina da parte della Russia fornisce lezioni preziose. Dopo tutto, l’Occidente potrebbe non essere così diviso o in rapido declino come i leader cinesi sospettavano in precedenza.

Il leader cinese Xi Jinping probabilmente bloccherebbe, ma non invaderebbe, Taiwan se si sentisse sempre più sfidato dagli Stati Uniti o se lo spostamento politico verso l’indipendenza di Taiwan stesse prendendo una direzione irreversibile. Ulteriori visite a Taiwan di leader politici statunitensi, come quella dell’agosto 2022 dell’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, potrebbero fornire alla Cina un pretesto per un blocco e spostare ulteriormente a suo vantaggio le linee di pressione contro Taiwan. Le elezioni presidenziali di Taiwan del 2024 potrebbero rappresentare una potenziale crisi se le richieste di indipendenza dovessero intensificarsi. Fondamentalmente, i leader statunitensi e cinesi devono impegnarsi più regolarmente e gestire le relazioni in modo più efficace. In caso contrario, le conseguenze saranno disastrose a livello globale.

Il 2022 è stato l’anno in cui Covid è stato ampiamente tenuto sotto controllo. Nel 2023, la Cina rischia di mandare all’aria questi progressi a causa della sua mancanza di trasparenza sulla rapida diffusione interna di Covid, dovuta alla brusca fine della sua disastrosa politica “zero Covid”. La minaccia di una nuova variante resistente ai vaccini rimane reale. Nel tentativo di salvare la faccia e preservare il potere, la leadership del Partito comunista cinese sta mostrando lo stesso comportamento irresponsabile tenuto durante l’inizio della pandemia nel 2020. Sta già perdendo enorme credibilità in patria per il mancato controllo della pandemia e per la narrazione che ne fa.

Sul fronte geopolitico, altri punti critici che continuano a minacciare la stabilità globale nel 2023 sono la continua volatilità e la pericolosa tensione nel Golfo Persico tra l’Iran e l’Arabia Saudita e il suo principale garante della sicurezza, gli Stati Uniti. Inoltre, i tenui confini dell’India con il Pakistan e la Cina – tutti e tre Stati dotati di armi nucleari – rimangono punti caldi costanti in cui le scaramucce comuni possono sfociare in un serio conflitto armato in qualsiasi momento.

Nel 2023 si assisterà anche alla crescente influenza delle potenze di mezzo, come la Turchia, l’Indonesia e l’Arabia Saudita, che stanno plasmando la geopolitica a livello regionale con regolari implicazioni globali. In particolare, l’Arabia Saudita e la sua capacità di determinare i prezzi internazionali dell’energia.