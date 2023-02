“Divide et impera è il modo in cui Vladimir Putin ha governato per vent’anni. Non si libera quasi mai completamente delle persone della sua cerchia, ma le mette l’una contro l’altra”, spiega a Formiche.net Svetlana Stephenson, docente di Sociologia e criminologia della società russa presso la London Metropolitan University, riferendosi al ruolo nella politica russa di Evgenij Prigozhin, fondatore e comandante del gruppo paramilitare Wagner.

Come sono nati i rapporti tra Prigozhin e i vertici politici russi?

Credo che la prima traccia dei rapporti di Prigozhin con Putin risalga ai primi anni Duemila, quando gestiva alcuni ristoranti dove Chirac e GeorgeW.Bush, tra gli altri, vennero a cenare con Putin. Credo che quelli siano stati i primi episodi che testimoniano la vicinanza tra i due. In seguito, Prigozhin ha iniziato a sviluppare grandi attività di catering e di gestione dei pasti aggiudicandosi contratti per le scuole, prima a San Pietroburgo e poi a Mosca. Putin era presente all’inaugurazione della sua azienda alimentare a San Pietroburgo, per la quale Prigozhin ha ricevuto un importante finanziamento da parte di una grande banca statale. Successivamente ha condotto lo stesso tipo di operazione a Mosca. Inoltre, si è aggiudicato contratti per la fornitura di cibo alle forze armate, una cosa che non avrebbe potuto fare senza contatti di alto livello. Il periodo a Mosca segnò un grande salto di qualità nelle sue operazioni. Ha aperto una fabbrica nella capitale, con Putin presente all’inaugurazione e ha ricevuto importanti finanziamenti da una grande banca statale.

Quali sono i nemici di Prigozhin?

È chiaro che ha molti nemici all’interno delle forze armate russe. Non solo perché ha sviluppato un’operazione militare parallela nel Donbass, ma anche per i suoi frequenti attacchi ai generali che accusa di incompetenza e corruzione. In Ucraina, cerca di presentare la sua Wagner come migliore delle forze regolari, descrivendo vittorie minori ottenute a caro prezzo come successi clamorosi. Ora il capo delle operazioni militari in Ucraina è Valerij Gerasimov e il suo predecessore Surovikin è diventato il suo vice. Surovikin è considerato un alleato di Prigozhin e alcuni credevano che l’unione dei due potesse mettere fuori dai giochi Gerasimov, che rappresenta il potere militare tradizionale. Ciò non è avvenuto, poiché Putin ha chiaramente indicato come vuole che vadano le cose con la nomina di Gerasimov a comandante supremo.

Un tipico modus operandi di Putin…

Sì, il divide et impera è il modo in cui Putin ha governato per 20 anni. Non si libera quasi mai completamente delle persone della sua cerchia, ma le mette l’una contro l’altra. Ecco perché non credo che Prigozhin sarà messo all’angolo dal presidente. Continuerà a muoversi e sfrutterà la prima occasione favorevole.

Qual è il rapporto tra Putin e Prigozhin?

Non lo sappiamo. È chiaro che è vicino al presidente, è uno dei suoi oligarchi, perché senza il sostegno di Putin tutto questo non sarebbe possibile. Ma è solo una delle persone che girano intorno al Cremlino.

Pensa che i gruppi paramilitari possano rappresentare una minaccia per l’entità statale russa?

Dipende se ci sarà una successione ordinata dopo Putin, cosa possibile, oppure no. Ci sono voci che dicono che Dmitry Patrushev, il figlio di Nikolai Patrushev [Segretario del Consiglio di Sicurezza], potrebbe essere il successore dell’attuale presidente. Se così sarà, i gruppi come la Wagner verranno schiacciati, perché il vero potere sarà detenuto (come oggi) dall’esercito e dai servizi di sicurezza. Naturalmente tutto è possibile, ma non credo che ci sarà un periodo di completa anarchia perché lo Stato russo è ancora molto forte. Per quanto riguarda la situazione in Ucraina, sono sicura che assisteremo a tentativi da parte di Prigozhin di rientrare nelle grazie di Putin e probabilmente utilizzerà i suoi recenti successi militari per farlo.