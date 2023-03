Non è entrato nella storia del cinema come l’F-14 Tomcat, l’aereo utilizzato da Tom Cruise nel film Top Gun, non è l’iconico “spillone” F-104 Starfighter, né tantomeno il loschissimo Lockheed SR-71 Blackbird, vanta però il record di abbattimenti in combattimento, il record di velocità di salita in quota e un volo con una sola ala: signore e signori questo è Sua Maestà l’F-15 Eagle.

STORIA DEL PROGETTO

Il progetto dell’F-15 nacque durante la guerra del Vietnam quando l’Usaf, l’aviazione militare americana, comprese la necessità di dotarsi di un nuovo aereo con una notevole capacità di superiorità aerea per i futuri conflitti. Su questo concetto fu progettato dalla McDonnell Douglas, azienda acquistata poi dalla Boeing, l’F-15 Eagle che compì il suo primo volo il 27 luglio 1972. Da allora sono state realizzate diverse varianti di questo aereo: la versione F- 15B biposto con doppi comandi che permettevano di pilotarlo senza limitazioni da entrambe le postazioni, la versione F-15C del 1979 con avionica aggiornata, la versione F-15D cioè la versione biposto del F-15C e nel 1989 la versione F-15E Strike Eagle con funzioni di interdizione e strike.

THE UNCOMPROMISED FIGHTER

Per molti anni l’F-15 Eagle fu definito “The Uncompromised Fighter“, il Caccia senza Compromessi, appellativo utilizzato per far capire a tutti che per la realizzazione di questo progetto si ricorse a tutto il know how a stelle e strisce. E i risultati furono impressionanti tanto che è stato venduto per la maggior parte agli Stati Uniti e a soli pochissimi alleati scelti: Israele, Arabia Saudita, Giappone e Corea del Sud.

PRIMATI

Spinto da due motori Pratt&Whitney F100 con post-bruciatore (pensate l’F-16 ne monta solo uno) questo aereo è in grado di volare a Mach 2,544, 2.701 km/h in quota, e avere una velocità di salita di 245 metri al secondo. Una versione appositamente preparata e alleggerita (togliendo persino la vernice), chiamata Streak Eagle, nel febbraio del 1975 batte il record di velocità in salita fino a quel momento detenuto dal russo Mig-25, raggiungendo i 100.000 piedi, circa 30km di altitudine, in appena 3 minuti e 27 secondi; record poi tolto successivamente dal russo Sukhoi su-27.

MIG KILLER

L’F-15 Eagle si è guadagnato la reputazione di “MIG Killer”, termine coniato durante la Guerra di Corea quando i caccia americani abbatterono numerosi MIG, aerei militari di fabbricazione sovietica. Questo aereo, infatti, detiene il record di abbattimenti senza alcuna perdita in combattimento aria-aria, con 104 aerei nemici abbattuti: la maggior parte ottenuti dagli F-15 israeliani durante la guerra in Libano contro i MIG siriani, gli altri dall’aviazione americana in Iraq e nelle guerre in ex-Jugoslavia.

QUANDO VOLO’ CON UNA SOLA ALA

Un altro record non ufficiale è senz’altro quello del danno peggiore sostenuto senza precipitare. Un po’ come la massima di Albert Einstein “la struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”, un F-15 israeliano volò con una sola ala dopo un incidente durante una sessione di addestramento al combattimento aereo con un A-4 Skyhawk. Disobbedendo agli ordini che lo obbligavano ad eiettarsi e a lasciare il velivolo, il pilota Zivi Nedivi, che successivamente affermò di non essersi reso conto della gravità del danno a causa dei vapori di carburante che fuoriuscivano dall’ala spezzata, fu in grado di far atterrare l’aereo a quasi 400 chilometri orari grazie all’ampia superficie orizzontale della fusoliera, agli stabilizzatori e alla potenza dei motori.

L’F-15 SE SILENT EAGLE

Per tanti anni è stato considerato il migliore aereo del mondo, superato solo ultimamente da caccia come l’F-22, aereo da supremazia aerea di quinta generazione, ma nel 2010 la Boeing presentò la versione F-15SE silent eagle dotato di alcune caratteristiche stealth quali la presenza di stive interne per il trasporto di materiale bellico e l’utilizzo delle vernici Radar-Absorbent Material (Ram), applicate sulla fusoliera.

L’F-15 EX EAGLE

A 51 anni però l’F-15 ancora fa parlare di sé: la Boeing ha infatti presentato l’ultima versione dell’aereo classe ‘72, che oggi vola ala ad ala con i caccia stealth F-22 e F-35. L’ultimo aggiornamento “X” ha visto l’implementazione dell’avionica, controlli di volo fly-by-wire, un nuovo sistema di guerra elettronica Eagle Passive Active Warning Survivability System, sistemi di pilotaggio avanzati, un nuovo cockpit digitale e soprattutto un aumento della potenza di fuoco che porterà l’F-15 nella configurazione dogfight, quella da duello aereo, ad avere fino a 24 missili air-to-air.