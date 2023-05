Una giornata in ricordo dell’economista si terrà domani 3 maggio alla Luiss Guido Carli, dal titolo “Economia e società in Europa – Giornata in omaggio a Jean-Paul Fitoussi”. Tantissimi gli interventi, ecco chi ci sarà

Una giornata dedicata a Jean-Paul Fitoussi, l’economista francese morto prematuramente lo scorso anno, si terrà domani 3 maggio alla Luiss Guido Carli a Roma. “Economia e società in Europa – Giornata in omaggio a Jean-Paul Fitoussi” sarà un’occasione per ricordarlo, e per dialogare su temi come l’economia e la società in Europa, di cui si è sempre interessato nel corso della sua vita professionale. Apriranno i lavori il presidente della Luiss Vincenzo Boccia, la vicepresidente Paola Severino, e Annie Fitoussi.

Interverranno:

Giovanni Lo Storto , Direttore Generale Università Luiss Guido Carli

, Direttore Generale Università Luiss Guido Carli Mario Amendola, Sapienza Università di Roma;

Sapienza Università di Roma; Giovanni Tria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Giovanna Vallanti, Università Luiss Guido Carli;

Università Luiss Guido Carli; Valentina Meliciani, Università Luiss Guido Carli;

Università Luiss Guido Carli; Marcello Messori, Università Luiss Guido Carli;

Università Luiss Guido Carli; Xavier Ragot, Presidente OFCE, Sciences Po;

Presidente OFCE, Sciences Po; Francesco Saraceno, OFCE, Sciences Po e Università Luiss Guido Carli;

OFCE, Sciences Po Università Luiss Guido Carli; Enrico Giovannini, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata;

Università degli Studi di Roma, Tor Vergata; Stefano Micossi, Assonime;

Assonime; Luigi Paganetto, Università di Roma, Tor Vergata;

Università di Roma, Tor Vergata; Corrado Passera, AD Illimity;

AD Illimity; Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente, Banca Europea degli Investimenti (in collegamento da remoto);

Vice Presidente, Banca Europea degli Investimenti (in collegamento da remoto); Stefano Manzocchi, Prorettore alla Ricerca, Università Luiss Guido Carli;

Prorettore alla Ricerca, Università Luiss Guido Carli; Lucrezia Reichlin, London Business School;

London Business School; Jean -Luc Gaffard, Université Côte d’Azur e OFCE, SciencesPo;

Université Côte d’Azur OFCE, SciencesPo; Pier Carlo Padoan, Presidente, UniCredit;

Presidente, UniCredit; Maria Savona, Università Luiss Guido Carli;

Università Luiss Guido Carli; Mauro Gallegati, Università Politecnica delle Marche;

Università Politecnica delle Marche; Filomena Maggino, Sapienza Università di Roma;

Sapienza Università di Roma; Massimo Egidi, Università Luiss Guido Carli;

Università Luiss Guido Carli; Luigi Bonatti, Università degli Studi di Trento;

Università degli Studi di Trento; Richard Robb, AD Christofferson Robb & c. e Columbia’s School of International and Public Affairs;

Le conclusioni sono a cura di Andrea Prencipe, Rettore Università Luiss Guido Carli.